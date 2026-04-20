“Fazer trapaça só para vencer!” – Como a mentalidade de Victor Osimhen nos treinos o transformou em um atacante de nível mundial, segundo Alex Iwobi, que revela o que torna seu companheiro de seleção nigeriano tão especial

Iwobi, aos 29 anos, é dois anos mais velho que Osimhen. No entanto, ele busca inspiração no prolífico atacante quando se trata de tirar o máximo proveito de seu talento. O jogador formado na base do Arsenal enfrentou muitos desafios ao longo dos anos, mas continua sendo uma estrela da Premier League após deixar o Everton para jogar no Fulham em 2023.

O elegante meio-campista tem a sorte de poder contar com o apoio e as palavras de sabedoria da lenda das Super Águias, Okocha — que já brilhou na primeira divisão inglesa.

Iwobi acrescentou sobre ter um herói cult ao seu lado: “Ele sempre costumava falar comigo e sempre me lembrava — mesmo que eu nunca sentisse a pressão — ele sempre dizia ‘vá e seja você mesmo, vá e seja quem você é’.

“Sempre o vi primeiro como um tio, antes de ser um jogador de futebol. E isso é natural, porque minha família sempre ia à casa dele na época do Natal, ou à casa dele na Nigéria. E ele é muito tranquilo, é um comediante, é simplesmente engraçado. Então, sempre o vi assim.

“Então, quando tive a sorte e a bênção de ir assistir aos jogos dele, e até mesmo vê-lo treinando, ele era simplesmente um espírito livre. Eu o assistia quando ele estava no Bolton, e naquela época ele tinha Sam Allardyce como técnico. No intervalo para beber água, ele vinha e fazia dribles comigo — ele é simplesmente um espírito livre. Sempre o vi assim.

“Mas, à medida que fui ficando mais velho, percebi cada vez mais que ele é, na verdade, uma lenda, pela forma como as pessoas o idolatram. Mas eu simplesmente o vejo como meu tio — meu tio que me dá conselhos de vez em quando.

“E no que diz respeito ao meu futebol, ele nunca me pressionou. É claro que as pessoas de fora gostam de falar, naturalmente, mas ele sempre disse: ‘você é um grande jogador de futebol, escreva a sua história’. Ele escreveu a dele, agora cabe a mim me concentrar na minha.”