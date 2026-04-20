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“Fazer trapaça só para vencer!” – Como a mentalidade de Victor Osimhen nos treinos o transformou em um atacante de nível mundial, segundo Alex Iwobi, que revela o que torna seu companheiro de seleção nigeriano tão especial
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A trajetória de Osimhen: como o atacante nigeriano chegou ao topo
Osimhen nasceu e cresceu nos arredores de Lagos, tendo tido um início de vida difícil — como o caçula de sete irmãos —, o que rapidamente lhe incutiu o espírito de luta que tanto lhe tem sido útil na vida pessoal quanto na profissional.
Tendo construído sua reputação esportiva na lendária Ultimate Strikers Academy, os primeiros passos rumo ao estrelato na Europa foram dados ao se juntar ao time alemão Wolfsburg. Foi, no entanto, na França — após uma passagem pelo Charleroi, na Bélgica — que Osimhen realmente despontou.
Uma temporada produtiva no Lille foi tudo o que ele precisou para garantir uma transferência milionária para o Napoli. Foram necessários 76 gols em 133 partidas na Itália — conquistando o título da Série A e o prêmio de Jogador do Ano em 2022-23. Um desentendimento com a diretoria do Napoli levou-o a aceitar um desafio na Turquia, no Galatasaray, em 2024, onde marcou 56 gols em apenas 70 partidas.
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Mentalidade vencedora: Iwobi revela o que torna Osimhen especial
Osimhen é hoje amplamente considerado um dos atacantes mais temíveis do futebol mundial, além de ostentar 35 gols pela seleção em 52 partidas, e Iwobi falou com Adebayo Akinfenwa no último episódio do podcast “Beast Mode On” sobre as qualidades que fazem do atacante de máscara um dos melhores do ramo: “É um cara tranquilo, muito tranquilo. Sempre nos treinos, ele acaba se machucando porque tem que colocar a perna ou a cabeça em alguma coisa que não deveria. Ele sempre esteve na briga.
“Não me surpreende que ele esteja onde está agora. Alguns diriam que ele não é refinado, que é um pouco cru, mas Victor cria cinco chances por jogo sozinho, apenas com trabalho duro e corrida.
“Ele não liga para quem você é. Não importa se você é o [Virgil] van Dijk ou um jogador de uma liga amadora — sem desrespeito às ligas amadoras —, ele vai lutar. Ele encara os jogos da Liga dos Campeões como se estivesse jogando com seus irmãos.
“Ele sempre quer vencer, e essa mentalidade é doentia. É doentia. Às vezes pode ser exagerada, porque nos treinos ele quer brigar e garantir que vai vencer. Então, às vezes ele trapaceia, e sabe que está trapaceando só para vencer. Mas é simplesmente uma mentalidade doentia.”
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Como é ter uma lenda do esporte como parte da família
Iwobi, aos 29 anos, é dois anos mais velho que Osimhen. No entanto, ele busca inspiração no prolífico atacante quando se trata de tirar o máximo proveito de seu talento. O jogador formado na base do Arsenal enfrentou muitos desafios ao longo dos anos, mas continua sendo uma estrela da Premier League após deixar o Everton para jogar no Fulham em 2023.
O elegante meio-campista tem a sorte de poder contar com o apoio e as palavras de sabedoria da lenda das Super Águias, Okocha — que já brilhou na primeira divisão inglesa.
Iwobi acrescentou sobre ter um herói cult ao seu lado: “Ele sempre costumava falar comigo e sempre me lembrava — mesmo que eu nunca sentisse a pressão — ele sempre dizia ‘vá e seja você mesmo, vá e seja quem você é’.
“Sempre o vi primeiro como um tio, antes de ser um jogador de futebol. E isso é natural, porque minha família sempre ia à casa dele na época do Natal, ou à casa dele na Nigéria. E ele é muito tranquilo, é um comediante, é simplesmente engraçado. Então, sempre o vi assim.
“Então, quando tive a sorte e a bênção de ir assistir aos jogos dele, e até mesmo vê-lo treinando, ele era simplesmente um espírito livre. Eu o assistia quando ele estava no Bolton, e naquela época ele tinha Sam Allardyce como técnico. No intervalo para beber água, ele vinha e fazia dribles comigo — ele é simplesmente um espírito livre. Sempre o vi assim.
“Mas, à medida que fui ficando mais velho, percebi cada vez mais que ele é, na verdade, uma lenda, pela forma como as pessoas o idolatram. Mas eu simplesmente o vejo como meu tio — meu tio que me dá conselhos de vez em quando.
“E no que diz respeito ao meu futebol, ele nunca me pressionou. É claro que as pessoas de fora gostam de falar, naturalmente, mas ele sempre disse: ‘você é um grande jogador de futebol, escreva a sua história’. Ele escreveu a dele, agora cabe a mim me concentrar na minha.”
Assista ao episódio do podcast “Beast Mode On” com o convidado Alex Iwobi
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos pelo Spotify.