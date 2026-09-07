Dreesen confirmou que o Bayern de Munique não recebeu nenhuma oferta oficial por Olise durante a janela de transferências de verão, apesar das constantes notícias ligando o ponta a uma transferência para o Real Madrid. O jogador de 24 anos, que se juntou ao Bayern vindo do Crystal Palace no verão de 2024 por uma taxa de 60 milhões de euros, incluindo bônus, se firmou como um dos principais talentos ofensivos do futebol mundial, marcando 45 gols em 111 partidas em todas as competições pelo gigante alemão.

Ao abordar especificamente os rumores de que o gigante espanhol havia feito uma investida pelo internacional francês, Dreesen foi rápido em esclarecer a situação. "Isso simplesmente não era verdade", disse Dreesen à emissora alemã Sport1 ao ser questionado sobre as supostas propostas. "Não tivemos nenhuma oferta na mesa. Sempre dissemos que não estamos interessados. Então essa é exatamente a nossa posição. Olise é extremamente importante para este time. Ele é um mágico em campo, e este time funciona de forma excelente em conjunto."