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'Fazer promessas é complicado': CEO do Bayern de Munique aborda ligações do Real Madrid com Michael Olise e fornece atualização sobre o contrato de Harry Kane
Nenhuma oferta oficial recebida por craque francês
Dreesen confirmou que o Bayern de Munique não recebeu nenhuma oferta oficial por Olise durante a janela de transferências de verão, apesar das constantes notícias ligando o ponta a uma transferência para o Real Madrid. O jogador de 24 anos, que se juntou ao Bayern vindo do Crystal Palace no verão de 2024 por uma taxa de 60 milhões de euros, incluindo bônus, se firmou como um dos principais talentos ofensivos do futebol mundial, marcando 45 gols em 111 partidas em todas as competições pelo gigante alemão.
Ao abordar especificamente os rumores de que o gigante espanhol havia feito uma investida pelo internacional francês, Dreesen foi rápido em esclarecer a situação. "Isso simplesmente não era verdade", disse Dreesen à emissora alemã Sport1 ao ser questionado sobre as supostas propostas. "Não tivemos nenhuma oferta na mesa. Sempre dissemos que não estamos interessados. Então essa é exatamente a nossa posição. Olise é extremamente importante para este time. Ele é um mágico em campo, e este time funciona de forma excelente em conjunto."
- AFP
Dreesen é cauteloso sobre garantias de longo prazo
Embora a cúpula do Bayern siga encantada com as contribuições de Olise em campo, depois de conquistar o prêmio de Revelação da Temporada da Bundesliga em 2024-25 antes de ser eleito Jogador da Temporada da Bundesliga em 2025-26, Dreesen foi visivelmente mais cauteloso quando questionado a dar uma garantia definitiva sobre o futuro de longo prazo do jogador no clube. A natureza do mercado de transferências faz com que até os maiores clubes precisem ser realistas quanto à permanência de seus jogadores quando pretendentes de elite como o Real Madrid entram na conversa.
Ao ser pressionado sobre se poderia amenizar a crescente ansiedade da torcida do Bayern de Munique em relação a uma possível saída em futuras janelas, o CEO admitiu que nada está escrito em pedra no futebol profissional. Dreesen explicou sua posição ao afirmar: "Nesse negócio, fazer promessas é algo complicado." Essa incerteza existe apesar de Olise ter contrato até o verão de 2029 e de ter se consolidado como um vencedor em série na Baviera, erguendo dois títulos da Bundesliga, uma DFB-Pokal e duas Supercopas Franz Beckenbauer desde que se transferiu para a Alemanha.
Conversas sobre contrato e o futuro de Harry Kane
Além das preocupações imediatas em relação a Olise, Dreesen também abordou a situação do atacante talismânico Harry Kane. O capitão da Inglaterra tem sido uma revelação desde que chegou vindo do Tottenham Hotspur, conquistando duas Chuteiras de Ouro europeias e marcando impressionantes 148 gols em apenas 151 partidas. Diante desse desempenho fenomenal, o clube parece disposto a garantir que ele siga como o ponto focal de seu ataque pelos próximos anos. O CEO indicou que as conversas sobre o futuro do atacante são conduzidas com um alto grau de respeito mútuo e positividade.
Ao falar sobre a possibilidade de uma renovação de contrato para o veterano atacante, cujo vínculo atual vai até o verão de 2027, Dreesen destacou a forte ligação entre o jogador e a diretoria. "Temos uma relação muito tranquila um com o outro. Dá para perceber ... que os dois lados querem isso. A [duração do contrato] é uma das pequenas coisas sobre as quais não posso falar aqui", disse.
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O foco se volta para os compromissos europeus
O Bayern de Munique teve um início arrasador na nova temporada, conquistando a Supercopa Franz Beckenbauer às custas do arquirrival Borussia Dortmund antes de abrir a defesa do título da Bundesliga com uma dominante goleada por 5 a 1 sobre o Stuttgart. No entanto, a equipe de Vincent Kompany sofreu um tropeço surpreendente na última partida, ao ficar no empate sem gols com o recém-promovido Schalke. Agora, o gigante alemão tentará retomar rapidamente o embalo das vitórias quando receber o FK Bodo/Glimt pela Liga dos Campeões da UEFA na quinta-feira.
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