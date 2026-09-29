Fazendo história! Os irmãos Esposito igualam recorde de 111 anos da seleção italiana em vitória dominante sobre a Turquia

A atuação dominante fora de casa deu a Mancini sua primeira vitória desde o retorno ao comando da Itália, após a derrota na estreia contra a Bélgica. Gols no primeiro tempo de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e do estreante Michael Kayode deixaram os visitantes em total controle antes de Pio marcar de cabeça no rebote após o intervalo.

A Itália não vencia uma partida fora de casa por três ou mais gols desde a vitória por 3 a 0 sobre a Bósnia em 15 de novembro de 2019. Mais importante, a Azzurra voltou a vencer com Mancini no comando pela primeira vez desde o triunfo por 3 a 2 sobre a Holanda em 18 de junho de 2023, encerrando uma espera de 1.198 dias.



