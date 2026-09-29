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Fazendo história! Os irmãos Esposito igualam recorde de 111 anos da seleção italiana em vitória dominante sobre a Turquia
Dupla de ataque faz história pela Itália
A decisão de Mancini de escalar Pio e Sebastiano juntos rendeu um marco histórico, já que a Itália atropelou a Turquia por 4 a 1 na Liga das Nações. Foi a primeira vez que dois irmãos foram escalados no XI inicial da seleção italiana desde que Aldo e Luigi Cevenini atuaram contra a Suíça em 1915. Com isso, a dupla também encerrou uma espera de 24 anos desde que Filippo e Simone Inzaghi dividiram o gramado por 11 minutos contra a Inglaterra, em novembro de 2000.
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Orgulho da família impulsiona estreia entre os profissionais
Os Esposito agora entraram para a história da Azzurra como a primeira família a ver três irmãos representarem a seleção principal. O irmão mais velho, Salvatore, abriu o caminho com sua estreia pela equipe principal sob o comando de Mancini contra a Inglaterra, em 2022, estabelecendo um parâmetro para os irmãos mais novos. Ao falar sobre sua determinação de seguir o mesmo caminho, Sebastiano brincou recentemente: "Depois de Salva e Pio, se eu não tivesse chegado à seleção, eu não me perdoaria."
Mancini conquista a primeira vitória de virada
A atuação dominante fora de casa deu a Mancini sua primeira vitória desde o retorno ao comando da Itália, após a derrota na estreia contra a Bélgica. Gols no primeiro tempo de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e do estreante Michael Kayode deixaram os visitantes em total controle antes de Pio marcar de cabeça no rebote após o intervalo.
A Itália não vencia uma partida fora de casa por três ou mais gols desde a vitória por 3 a 0 sobre a Bósnia em 15 de novembro de 2019. Mais importante, a Azzurra voltou a vencer com Mancini no comando pela primeira vez desde o triunfo por 3 a 2 sobre a Holanda em 18 de junho de 2023, encerrando uma espera de 1.198 dias.
- AFP
Momento positivo ameniza a dor da eliminação nas eliminatórias
Esta atuação convincente dá à equipe de Mancini um impulso importante no momento certo, enquanto tenta virar a página após fracassos consecutivos na classificação para a Copa do Mundo. A conquista de três pontos vitais fora de casa devolve o embalo antes de uma exigente campanha na Liga das Nações, que deixa pouca margem para acomodação. Já para a Turquia, uma dolorosa derrota em casa, recebida com vaias altas de seus torcedores, deixa o técnico Vincenzo Montella sob pressão crescente após derrotas consecutivas.
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