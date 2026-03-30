"Fazem todo mundo sorrir": ninguém no FC Bayern leva a sério os rumores sobre uma superestrela

"Esses rumores fazem todo mundo no clube sorrir", esclareceu Rummenigge em entrevista a um jornalista do jornal esportivo espanhol AS. "Vocês sabem melhor do que ninguém como funciona o circo da mídia. Ele ainda tem contrato por três anos — não há mais nada a dizer sobre isso. As pessoas vão ao estádio por causa de jogadores como ele", acrescentou.

Antes disso, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, e o presidente do conselho, Jan-Christian Dreesen, já haviam declarado que Olise não estava à venda. “Não perdemos tempo pensando nisso”, disse Eberl ao Sport Bild sobre uma possível saída de Olise. “Seja qual for o clube que esteja de olho nele: quem joga no FC Bayern sabe o que tem no FC Bayern”, afirmou Dreesen, certo de que o francês não deixará Munique tão cedo.