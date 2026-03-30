Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho fiscal do Bayern de Munique, reagiu com tranquilidade aos rumores sobre uma possível saída do craque Michael Olise. Na semana passada, o francês foi vagamente associado ao Liverpool FC; o Real Madrid e o FC Barcelona também estariam acompanhando de perto a evolução do ponta.
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"Fazem todo mundo sorrir": ninguém no FC Bayern leva a sério os rumores sobre uma superestrela
"Esses rumores fazem todo mundo no clube sorrir", esclareceu Rummenigge em entrevista a um jornalista do jornal esportivo espanhol AS. "Vocês sabem melhor do que ninguém como funciona o circo da mídia. Ele ainda tem contrato por três anos — não há mais nada a dizer sobre isso. As pessoas vão ao estádio por causa de jogadores como ele", acrescentou.
Antes disso, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, e o presidente do conselho, Jan-Christian Dreesen, já haviam declarado que Olise não estava à venda. “Não perdemos tempo pensando nisso”, disse Eberl ao Sport Bild sobre uma possível saída de Olise. “Seja qual for o clube que esteja de olho nele: quem joga no FC Bayern sabe o que tem no FC Bayern”, afirmou Dreesen, certo de que o francês não deixará Munique tão cedo.
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Vinicius Júnior no Bayern de Munique? “Essa questão nem se coloca”
Também há especulações recorrentes sobre uma possível saída de Vinícius Júnior. O grande astro do Real Madrid enfrentará o Bayern de Munique na próxima semana, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Quando questionado se o brasileiro se encaixaria no Bayern, Rummenigge respondeu: “A questão nem se coloca: ele é inestimável e já está no clube ideal. Não seria nenhuma surpresa para mim se ele fosse um dos jogadores favoritos de Florentino Pérez (presidente do Real, nota da redação).”
Rummenigge não soube dizer com certeza como será o futuro da carreira de Vinícius Júnior: “Ouvi dizer que clubes sauditas bateram à sua porta, mas não acredito que ele vá embora. Florentino fará de tudo para mantê-lo”, previu ele.
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Karl-Heinz Rummenigge elogia Fede Valverde, do Real Madrid
Rummenigge elogiou um jogador do Real Madrid em entrevista, mas não era Vinicius Júnior. “Tenho que admitir que gosto muito do Valverde — e já gostava muito antes mesmo do seu hat-trick contra o City”, disse o dirigente do Bayern.
No Real Madrid, o uruguaio tem se destacado nas últimas semanas no meio-campo central, que foi reorganizado, entre outras coisas, após o fim da carreira de Toni Kroos. “Era ele quem puxava os cordões, garantindo que os atacantes pudessem brilhar”, lembrou Rummenigge ao relembrar a era Kroos no Real. “Preencher essa lacuna não é fácil”, afirmou.
Os números de Michael Olise na temporada 2025/26:
Jogos: 39 Minutos em campo: 3128 Gols: 16 Assistências: 27