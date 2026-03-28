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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“Faz parte de ser jogador da Inglaterra” – Jordan Henderson reage aos vaias a Ben White e diz aos torcedores dos Três Leões que eles não conhecem todos os detalhes sobre a controversa desistência do Catar

Inglaterra
B. White
Uruguai
Amistosos
J. Henderson
T. Tuchel

O tão esperado retorno de Ben White à seleção inglesa acabou sendo uma noite de altos e baixos em Wembley. Jordan Henderson saiu em defesa de White depois que o zagueiro do Arsenal foi alvo de vaias da própria torcida durante o empate de 1 a 1 dos Três Leões com o Uruguai. O experiente meio-campista insistiu que o público não conhece os “poréns” da controversa saída de White da seleção para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

  • White faz um retorno marcante sob o comando de Tuchel

    White foi convocado novamente pelo novo técnico Thomas Tuchel para substituir Jarell Quansah, lesionado. Apesar de ter saído do banco para marcar o primeiro gol, White foi recebido com vaias audíveis de parte da torcida da casa quando entrou em campo, aos 69 minutos. A recepção veio após um longo período de afastamento para o jogador de 28 anos, que não atuava pela seleção inglesa desde que deixou a Copa do Mundo do Catar por motivos pessoais e, posteriormente, se colocou indisponível para convocação durante o restante do mandato de Gareth Southgate.

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    Henderson demonstra apoio ao craque do Arsenal

    No entanto, Henderson acredita que os torcedores não estão entendendo o contexto essencial da situação. Em declarações após a partida, o meio-campista do Brentford não hesitou em oferecer seu apoio. “Como companheiros de equipe, estamos sempre prontos para apoiar. Eu mesmo já passei por isso, mas isso faz parte de ser um jogador da seleção inglesa. Alguns torcedores provavelmente nem sabem por que estão vaiando; eles ouvem o que é dito na mídia, e muitas vezes o que a mídia diz não é verdade”, disse ele. “Poucas pessoas conhecem os detalhes do que aconteceu no Catar, e cabe a nós lidar com isso internamente. Ben tem jogado bem desde que voltou, e nós o apoiaremos como companheiros de equipe.”

  • Henderson pede aos torcedores que não dêem ouvidos à mídia

    Antes do jogo, o técnico alemão sugeriu que seria “necessário” que o jogador do Arsenal “esclarecesse as coisas” com os membros da equipe que estiveram presentes durante o torneio de 2022 no Oriente Médio, embora White ainda não tenha se pronunciado publicamente sobre sua desistência anterior. Henderson, no entanto, acredita que é fundamental que a cobertura da mídia não dite o clima no vestiário. “Alguns de nós já passamos por isso; é difícil quando é você, mas é preciso tentar não levar para o lado pessoal”, observou Henderson. “A mídia pode distorcer as coisas de certas maneiras, o que nem sempre é a verdade, e então os torcedores podem acreditar nisso e pensar que é verdade.”

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    Concentrando-se no futebol

    Apesar do clima hostil nas arquibancadas, Henderson fez questão de destacar a contribuição do zagueiro em campo. O gol de White deveria ter sido a manchete dessa virada bem-sucedida, e seu experiente companheiro de equipe está determinado a garantir que o foco permaneça em seu desempenho, e não no barulho externo. “É realmente difícil quando isso acontece, por isso é importante para nós garantir que ele esteja bem, e tenho certeza de que está”, acrescentou Henderson. “Fiquei muito feliz por ele ter entrado e marcado um gol, que é o mais importante.”

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