“Faz parte de ser jogador da Inglaterra” – Jordan Henderson reage aos vaias a Ben White e diz aos torcedores dos Três Leões que eles não conhecem todos os detalhes sobre a controversa desistência do Catar

No entanto, Henderson acredita que os torcedores não estão entendendo o contexto essencial da situação. Em declarações após a partida, o meio-campista do Brentford não hesitou em oferecer seu apoio. “Como companheiros de equipe, estamos sempre prontos para apoiar. Eu mesmo já passei por isso, mas isso faz parte de ser um jogador da seleção inglesa. Alguns torcedores provavelmente nem sabem por que estão vaiando; eles ouvem o que é dito na mídia, e muitas vezes o que a mídia diz não é verdade”, disse ele. “Poucas pessoas conhecem os detalhes do que aconteceu no Catar, e cabe a nós lidar com isso internamente. Ben tem jogado bem desde que voltou, e nós o apoiaremos como companheiros de equipe.”