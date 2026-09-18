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FAZ HISTÓRIA! Harry Kane quebra recorde da Bundesliga e se torna o jogador mais rápido de todos os tempos a chegar a 100 gols após apenas 98 partidas pelo Bayern de Munique
Mais rápido a chegar aos 100 gols na Alemanha
Kane se tornou oficialmente o jogador mais rápido a alcançar 100 gols na Bundesliga, atingindo a incrível marca em apenas 98 partidas pelo Bayern de Munique. O artilheiro chegou à marca centenária durante uma atuação dominante contra o Union Berlin, quando mais uma vez provou por que é considerado um dos atacantes mais elite do futebol mundial.
Ao atingir esse número em menos de 100 jogos, ele quebrou o recorde anterior de Dieter Müller, que precisou de 129 partidas para alcançar o mesmo total jogando pelo Colônia nos anos 1970.
O momento do recorde veio na Allianz Arena, quando Kane foi para a cobrança e converteu um pênalti com categoria aos 39 minutos. A penalidade foi assinalada depois que Michael Olise foi derrubado na área, permitindo que o capitão da Inglaterra fosse para a bola e entrasse para os livros de recordes.
Eficiência de finalização incomparável
As estatísticas por trás da ascensão de Kane aos 100 gols são simplesmente impressionantes. Desde sua transferência de grande repercussão do Tottenham Hotspur no verão de 2023, o jogador de 33 anos tem média de um gol a cada 78,5 minutos na Bundesliga. Esse nível de eficiência supera o de alguns dos maiores nomes que já passaram pela competição.
Em comparação, Erling Haaland, do Manchester City, teve média de um gol a cada 87 minutos durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, enquanto figuras lendárias como Robert Lewandowski e Gerd Müller registraram médias de 100 e 105 minutos, respectivamente.
A notável marca goleadora de Kane pelo Bayern continua
A consistência de Kane ao longo das temporadas tem sido a base do recente domínio doméstico do Bayern. Kane marcou 36 gols em sua primeira campanha na Bundesliga, depois 26 em 2024-25, e outros 35 na última temporada.
Foi tanta a satisfação do clube com sua mais recente conquista que os canais oficiais nas redes sociais simplesmente publicaram "𝟏𝟎𝟎 𝐠𝐨𝐥𝐬 na Bundesliga." para celebrar a ocasião. Com 151 gols em 154 partidas pelo clube no total, ele atualmente está no caminho para potencialmente alcançar a marca de 200 gols pelos gigantes alemães antes que o atual ciclo de seu contrato avance muito mais.
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Uma trilha de recordes quebrados
Este mais recente marco na Bundesliga é apenas um de muitos recordes que Kane derrubou desde que se mudou para Munique. Anteriormente, ele se tornou o jogador mais rápido da história a marcar 100 gols por um único clube nas cinco principais ligas da Europa durante o século 21, alcançando a marca em apenas 104 jogos oficiais. Com isso, superou os 105 jogos de que Cristiano Ronaldo precisou no Real Madrid e Erling Haaland no Manchester City.
Além de seus feitos pelo clube, Kane continua liderando pelo exemplo no cenário internacional. Ele segue como o maior artilheiro da história da Inglaterra, tendo recentemente levado seu total pela seleção a 70 gols durante a Copa do Mundo de 2026. Sua galeria de troféus no futebol doméstico também finalmente começa a crescer, já que ele teve papel central para ajudar o Bayern de Munique a conquistar títulos consecutivos da liga nas temporadas 2024-25 e 2025-26.
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