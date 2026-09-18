FAZ HISTÓRIA! Harry Kane quebra recorde da Bundesliga e se torna o jogador mais rápido de todos os tempos a chegar a 100 gols após apenas 98 partidas pelo Bayern de Munique

Kane se tornou oficialmente o jogador mais rápido a alcançar 100 gols na Bundesliga, atingindo a incrível marca em apenas 98 partidas pelo Bayern de Munique. O artilheiro chegou à marca centenária durante uma atuação dominante contra o Union Berlin, quando mais uma vez provou por que é considerado um dos atacantes mais elite do futebol mundial.

Ao atingir esse número em menos de 100 jogos, ele quebrou o recorde anterior de Dieter Müller, que precisou de 129 partidas para alcançar o mesmo total jogando pelo Colônia nos anos 1970.

O momento do recorde veio na Allianz Arena, quando Kane foi para a cobrança e converteu um pênalti com categoria aos 39 minutos. A penalidade foi assinalada depois que Michael Olise foi derrubado na área, permitindo que o capitão da Inglaterra fosse para a bola e entrasse para os livros de recordes.