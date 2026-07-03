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“Faz as pessoas calarem a boca” - As razões pelas quais Cristiano Ronaldo atrai mais críticas do que seu colega Lionel Messi, considerado o “GOAT”, explicadas pelo ex-companheiro de equipe de CR7 no Manchester United
Ronaldo marcou três gols na Copa do Mundo de 2026, enquanto Messi já soma seis
Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que acaba de comemorar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr, está participando de sua sexta fase final da Copa do Mundo. Ele tem agora 41 anos e ostenta 232 partidas pela seleção e 146 gols pelo seu país.
O mais recente deles foi marcado de pênalti na dramática vitória por 2 a 1 sobre a Croácia nas oitavas de final do principal evento da FIFA na América do Norte. Ele balançou as redes duas vezes durante a fase de grupos – marcando dois gols contra o Uzbequistão.
Esse é um bom desempenho para o ex-atacante do Real Madrid e da Juventus, mas ele viu Messi — em apenas três jogos até agora — balançar as redes seis vezes, liderando a disputa pela Chuteira de Ouro ao lado do capitão da França, Kylian Mbappé.
Os elogios continuam a chover sobre o craque argentino, que se tornou o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo, com Messi sendo aclamado por sua capacidade de desafiar o envelhecimento e produzir momentos de magia capazes de mudar o rumo das partidas.
Em contraste, Ronaldo gerou um debate acalorado sobre sua presença na escalação titular de Portugal. Apesar de enfrentar pouca concorrência séria pela vaga de atacante central nos planos de Roberto Martínez, muitos se apressaram em condenar esse notável atleta como uma força em declínio.
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Por que Ronaldo recebe mais críticas do que Messi, considerado por muitos o maior de todos os tempos?
Questionado sobre por que Ronaldo gera mais alvoroço do que Messi — sendo que qualquer partida em que ele não consegue marcar um gol é tratada como se fosse o fim do mundo —, o ex-companheiro de equipe no United, Saha — em entrevista concedida por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas —, disse ao GOAL: “Eu entendo isso. Entendo porque ele talvez fale mais do que Messi. Ele se destaca mais do que Messi.
“Então, essas pessoas tendem a sempre olhar não para o outsider, porque esse não é o caso de Messi, mas para alguém que é um pouco mais tímido, um pouco mais frágil. E ele não é frágil. Mas acho que ele recebe proteção por causa do seu comportamento. Messi é do tipo: ‘Tudo bem, ele está protegido’. Ronaldo não pede nenhuma proteção. É por isso que ele não a recebe. É simples assim.
“Ele está se expondo, dizendo ‘sou o melhor’. Então, as pessoas podem não gostar disso. Com o Messi, isso não acontece. É um fato muito simples. E é por isso que sempre admiro muito, muito, muito o Cristiano, porque ele fala e, na maioria das vezes, faz as pessoas calarem a boca. Especialmente no segundo jogo [contra o Uzbequistão] — todo mundo o criticou, e ele reagiu da melhor maneira possível. Isso realmente não é fácil, especialmente aos 41 anos.”
Ronaldo, que nunca sai de cena, aprendeu a lidar com quem duvida dele
Ronaldo disse logo após marcar dois gols contra o Uzbequistão — partida em que foi eleito o Melhor Jogador da Partida: “Posso dizer que foi uma semana muito dura, uma semana difícil, uma semana em que a opinião pública foi muito severa conosco, com todos os jogadores, especialmente com o técnico.
“Sempre que as coisas vão bem, o Cristiano é bom; quando vão mal, ele está aposentado, está velho. Minha carreira sempre foi assim, e estou muito feliz. Todo o resto que vem de fora, não podemos controlar. Porque quando não jogamos bem, não vencemos, somos sempre atacados, especialmente eu, mas estou acostumado a isso e sigo em frente.”
- AFP
Jogos de Portugal: o confronto contra a Espanha é o próximo desafio para Ronaldo e companhia
Ronaldo vem se mantendo no auge de sua carreira há mais de duas décadas. Ele aprendeu a lidar com os detratores, fazendo ouvidos moucos e olhos cegos àqueles que adoram menosprezá-lo.
Ele e a seleção de Portugal continuam na disputa pelo título máximo neste verão, com uma vitória suada sobre a Croácia que definiu o que promete ser um confronto emocionante contra a vizinha Espanha nas oitavas de final, na segunda-feira.
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