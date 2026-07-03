“Faz as pessoas calarem a boca” - As razões pelas quais Cristiano Ronaldo atrai mais críticas do que seu colega Lionel Messi, considerado o “GOAT”, explicadas pelo ex-companheiro de equipe de CR7 no Manchester United

Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que acaba de comemorar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Nassr, está participando de sua sexta fase final da Copa do Mundo. Ele tem agora 41 anos e ostenta 232 partidas pela seleção e 146 gols pelo seu país.

O mais recente deles foi marcado de pênalti na dramática vitória por 2 a 1 sobre a Croácia nas oitavas de final do principal evento da FIFA na América do Norte. Ele balançou as redes duas vezes durante a fase de grupos – marcando dois gols contra o Uzbequistão.

Esse é um bom desempenho para o ex-atacante do Real Madrid e da Juventus, mas ele viu Messi — em apenas três jogos até agora — balançar as redes seis vezes, liderando a disputa pela Chuteira de Ouro ao lado do capitão da França, Kylian Mbappé.

Os elogios continuam a chover sobre o craque argentino, que se tornou o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo, com Messi sendo aclamado por sua capacidade de desafiar o envelhecimento e produzir momentos de magia capazes de mudar o rumo das partidas.

Em contraste, Ronaldo gerou um debate acalorado sobre sua presença na escalação titular de Portugal. Apesar de enfrentar pouca concorrência séria pela vaga de atacante central nos planos de Roberto Martínez, muitos se apressaram em condenar esse notável atleta como uma força em declínio.