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Famílias GOAT! É “mais fácil” para Cristiano Ronaldo viver o “sonho” do que foi para LeBron James, já que a estrela do Al-Nassr busca se tornar companheiro de equipe do filho, Junior
Ronaldo continua em busca de troféus e recordes
Ronaldo, aos 41 anos, está estabelecendo metas totalmente diferentes daquelas que dominavam seus pensamentos quando iniciou sua trajetória rumo ao estrelato. Naquela época, o que importava era conquistar troféus e reescrever os livros de história.
Ambas as metas ainda permanecem, já que o Al-Nassr busca o título da Liga Profissional da Arábia Saudita e mais recordes são quebrados rumo à Copa do Mundo de 2026, mas o eterno atacante conquistou o direito de se tornar um pouco mais egoísta em sua perspectiva.
Será que Ronaldo conseguirá seguir os passos de LeBron jogando ao lado do filho?
O ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus não esconde que deseja atingir a marca de 1.000 gols em competições oficiais antes de sequer pensar em aposentar-se. Ele está se aproximando rapidamente desse marco notável.
Ronaldo também gostaria de ter a oportunidade de jogar ao lado de Júnior, que completará 16 anos em junho. O talentoso adolescente acompanhou o pai pela Europa e pelo Oriente Médio, passando por várias academias ao longo do caminho.
Há rumores de que o Al-Nassr está pronto para promover o jovem para o time principal, já que ele teve uma boa estreia internacional com Portugal nas categorias de base.
Ao longo dos anos, houve muitos exemplos de pais competindo com ou contra seus filhos, mas poucos geraram tanto alvoroço quanto Ronaldo ao marcar essa conquista. O ícone do basquete James já alcançou essa façanha ao lado do filho Bronny no LA Lakers, com CR7 se inspirando em um grande colega de todos os tempos.
Será que Cristiano Jr. vai se tornar uma estrela do time principal do Al-Nassr?
Questionado sobre o que significaria para Ronaldo jogar ao lado de Junior, Saha — que já dividiu o vestiário com o português em Old Trafford — disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com a Wiz Slots: “Acho que provavelmente, talvez, seja mais fácil fazer isso no futebol do que na NBA, devido ao número de jogadores que podem atuar nessa divisão.
“Com um nome como Cristiano, você pode ter uma certa influência em certas coisas. Eu ficaria muito emocionado, porque é um sonho que se torna realidade para qualquer pai ter essa oportunidade, ver o filho se tornar profissional. Isso já é uma conquista, e seria a cereja do bolo.
“Tenho certeza de que, se esse momento chegar, todos vão valorizar isso, porque acho que a dedicação dele mostrou o caminho certo para o filho, e é maravilhoso ver isso. Não é por ter vivido em um ambiente abastado, com todo tipo de oportunidade, que se alcança o sucesso. Então, acho que isso dá muito respeito ao Júnior.”
Rumores de transferência: será que o eterno Ronaldo ainda tem forças para mais uma mudança?
Ronaldo, que assinou o contrato mais lucrativo do futebol mundial, ainda tem um ano de contrato pelo Al-Nassr. É possível que os próximos 12 meses lhe ofereçam a oportunidade de integrar Júnior no mundo profissional.
Resta saber em que direção suas respectivas carreiras seguirão, com muitas especulações sobre uma nova transferência de CR7 que lhe permita jogar até os 45 anos — potencialmente participando de outro grande torneio ao longo do caminho e superando seu eterno rival Lionel Messi, que terá 41 anos quando seu contrato com o Inter Miami, vencedor da MLS Cup, expirar em 2028.