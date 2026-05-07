Famílias GOAT! É “mais fácil” para Cristiano Ronaldo viver o “sonho” do que foi para LeBron James, já que a estrela do Al-Nassr busca se tornar companheiro de equipe do filho, Junior

O ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus não esconde que deseja atingir a marca de 1.000 gols em competições oficiais antes de sequer pensar em aposentar-se. Ele está se aproximando rapidamente desse marco notável.

Ronaldo também gostaria de ter a oportunidade de jogar ao lado de Júnior, que completará 16 anos em junho. O talentoso adolescente acompanhou o pai pela Europa e pelo Oriente Médio, passando por várias academias ao longo do caminho.

Há rumores de que o Al-Nassr está pronto para promover o jovem para o time principal, já que ele teve uma boa estreia internacional com Portugal nas categorias de base.

Ao longo dos anos, houve muitos exemplos de pais competindo com ou contra seus filhos, mas poucos geraram tanto alvoroço quanto Ronaldo ao marcar essa conquista. O ícone do basquete James já alcançou essa façanha ao lado do filho Bronny no LA Lakers, com CR7 se inspirando em um grande colega de todos os tempos.