“Faltou um pouco de tudo” – Ousmane Dembélé admite que o PSG “deixou de jogar” após abrir 5 a 2 contra o Bayern de Munique, num clássico instantâneo da Liga dos Campeões

O técnico do PSG, Luis Enrique, elogiou o nível de desempenho de ambas as equipes, afirmando que nunca tinha visto uma partida disputada em um ritmo tão intenso. Apesar da vantagem mínima de um gol antes da viagem à Alemanha, o espanhol considerou que o espetáculo oferecido por seu time era uma demonstração da personalidade do clube nos grandes palcos.

O técnico do PSG explicou: “Mostramos que tipo de time somos. Nunca vivi uma partida com tanta intensidade e tanta vontade de vencer. Os torcedores de ambas as equipes estão felizes em ver esse tipo de espetáculo. Fisicamente, não caímos de rendimento. Nunca vi um ritmo como esse. É preciso parabenizar ambas as equipes e todos os jogadores. Quando você tem uma vantagem de três gols, o adversário assume muitos riscos e eles são de altíssimo nível. Foi complicado e será a mesma coisa na partida de volta. É apenas a terceira derrota deles nesta temporada. Estamos felizes. Ambas as equipes mostraram sua personalidade.”

Com a eliminatória em equilíbrio delicado e ambas as equipes profundamente comprometidas com suas filosofias de ataque, os torcedores podem esperar outro confronto imperdível e explosivo quando os dois pesos pesados se enfrentarem na decisão em Munique na próxima semana.