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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Faltou um pouco de tudo” – Ousmane Dembélé admite que o PSG “deixou de jogar” após abrir 5 a 2 contra o Bayern de Munique, num clássico instantâneo da Liga dos Campeões

O. Dembele
PSG
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
PSG x Bayern de Munique

Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, fez uma avaliação direta do desempenho de sua equipe no segundo tempo, depois que o time passou por um susto no final de uma partida emocionante da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, que terminou com nove gols. Apesar de ter garantido a vitória por 5 a 4 na primeira partida da semifinal, o francês admitiu que os anfitriões perderam o rumo depois de estabelecerem o que parecia ser uma vantagem confortável de três gols.

  • Uma noite de montanha-russa em Paris

    Em uma partida que ficará na história como um clássico europeu de todos os tempos, o PSG abriu uma vantagem de 5 a 2 sobre o gigante da Bundesliga, antes que uma reação tardia do Bayern transformasse a disputa novamente em um jogo acirrado. Dembélé, eleito o melhor jogador da partida após uma excelente atuação individual, confessou que a equipe de Luis Enrique tirou o pé do acelerador durante os caóticos minutos finais no Parc des Princes.


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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Superestrela lamenta a perda de controle

    Oferecendo uma visão sincera sobre a queda de intensidade da equipe no final da partida, o vencedor da Bola de Ouro falou com a imprensa para explicar a repentina mudança no ritmo do jogo. Em entrevista ao Canal+ após o apito final, Dembélé disse: “É uma semifinal da Liga dos Campeões. Estamos felizes com o resultado, mesmo que, quando o placar estava 5 a 2, tenhamos parado um pouco de jogar. Faltou um pouco de tudo. Foi uma partida incrível. Vamos a Munique para vencer e nos classificar. Não vamos mudar nossa filosofia, vamos atacar, eles vão atacar.”

  • O capitão Marquinhos busca a vitória em Munique

    O capitão do PSG, Marquinhos, ficou igualmente encantado com o espetáculo, no qual tanto Dembélé quanto Khvicha Kvaratskhelia marcaram dois gols cada. O zagueiro brasileiro destacou a intensidade da partida e expressou sua esperança de que os torcedores neutros tenham apreciado o show de gols proporcionado por duas das equipes mais poderosas da Europa, enquanto elas se preparam para uma partida de volta hostil na Allianz Arena.

    Marquinhos disse aos repórteres: “Em campo, foi um prazer disputar essa partida. São jogos com os quais sonhamos o ano inteiro. Ambas as equipes têm essa mentalidade de nunca desistir, de seguir em frente. Foi uma bela partida de futebol e será assim lá também. Temos essa pequena vantagem, temos que ir para lá com a mentalidade certa para vencer.”

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    Luis Enrique elogia intensidade “sem precedentes”

    O técnico do PSG, Luis Enrique, elogiou o nível de desempenho de ambas as equipes, afirmando que nunca tinha visto uma partida disputada em um ritmo tão intenso. Apesar da vantagem mínima de um gol antes da viagem à Alemanha, o espanhol considerou que o espetáculo oferecido por seu time era uma demonstração da personalidade do clube nos grandes palcos.

    O técnico do PSG explicou: “Mostramos que tipo de time somos. Nunca vivi uma partida com tanta intensidade e tanta vontade de vencer. Os torcedores de ambas as equipes estão felizes em ver esse tipo de espetáculo. Fisicamente, não caímos de rendimento. Nunca vi um ritmo como esse. É preciso parabenizar ambas as equipes e todos os jogadores. Quando você tem uma vantagem de três gols, o adversário assume muitos riscos e eles são de altíssimo nível. Foi complicado e será a mesma coisa na partida de volta. É apenas a terceira derrota deles nesta temporada. Estamos felizes. Ambas as equipes mostraram sua personalidade.”

    Com a eliminatória em equilíbrio delicado e ambas as equipes profundamente comprometidas com suas filosofias de ataque, os torcedores podem esperar outro confronto imperdível e explosivo quando os dois pesos pesados se enfrentarem na decisão em Munique na próxima semana.

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