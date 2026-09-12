Iraola não escondeu sua decepção depois de ver seu Liverpool perder pontos em casa para um Fulham que vinha em má fase para a partida. O empate significa que o Liverpool agora soma quatro empates consecutivos em jogos da liga em Anfield pela primeira vez desde 2011, e o técnico foi rápido em apontar o calendário apertado como a principal razão para uma atuação apagada.

O Liverpool teve apenas 60 horas para se recuperar após o duelo no meio de semana pela Champions League contra o Atletico Madrid, um fator que Iraola acredita ter tirado de seus jogadores a intensidade habitual.

"Quando você empata, especialmente em casa, não pode ficar feliz. Hoje nos faltou um pouco de frescor e não fizemos o suficiente ofensivamente para fazer a diferença", disse Iraola à BBC Match of the Day. Ele ampliou o comentário sobre o desgaste físico que a temporada já está causando em seu elenco, observando que os donos da casa tiveram apenas três finalizações no alvo ao longo dos noventa minutos. "É menos de três dias, 60 horas, [desde que eles jogaram contra o Atletico Madrid na Champions League] e muitos jogadores tiveram de se adaptar."