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"Faltou frescor" - Andoni Iraola explica as dificuldades do Liverpool contra o Fulham após duelo desgastante com o Atlético de Madrid
O cansaço cobra seu preço após noites europeias
Iraola não escondeu sua decepção depois de ver seu Liverpool perder pontos em casa para um Fulham que vinha em má fase para a partida. O empate significa que o Liverpool agora soma quatro empates consecutivos em jogos da liga em Anfield pela primeira vez desde 2011, e o técnico foi rápido em apontar o calendário apertado como a principal razão para uma atuação apagada.
O Liverpool teve apenas 60 horas para se recuperar após o duelo no meio de semana pela Champions League contra o Atletico Madrid, um fator que Iraola acredita ter tirado de seus jogadores a intensidade habitual.
"Quando você empata, especialmente em casa, não pode ficar feliz. Hoje nos faltou um pouco de frescor e não fizemos o suficiente ofensivamente para fazer a diferença", disse Iraola à BBC Match of the Day. Ele ampliou o comentário sobre o desgaste físico que a temporada já está causando em seu elenco, observando que os donos da casa tiveram apenas três finalizações no alvo ao longo dos noventa minutos. "É menos de três dias, 60 horas, [desde que eles jogaram contra o Atletico Madrid na Champions League] e muitos jogadores tiveram de se adaptar."
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Problemas ofensivos continuam em Anfield
Apesar de ter tido a maior parte da posse de bola, o Liverpool teve dificuldade para criar chances claras contra a equipe de Alvaro Arbeloa. Iraola reconheceu que, embora a estrutura defensiva tenha permanecido sólida, a falta de inspiração no terço final foi o fator decisivo para o resultado.
"Fomos bons o suficiente para não sofrer gol. Foi um pouco melhor no segundo tempo. No primeiro tempo começamos o jogo devagar, faltou energia e não foi suficiente, temos que ser melhores ofensivamente", admitiu o ex-técnico do Bournemouth. As estatísticas corroboram sua avaliação: o Liverpool agora não consegue marcar um gol no primeiro tempo em três jogos seguidos da Premier League em Anfield pela primeira vez desde abril de 2021.
A evolução de Bradley Barcola
Um dos poucos assuntos em pauta antes do apito inicial foi a inclusão de Bradley Barcola, que fez sua primeira partida como titular na Premier League pelo clube. O jovem atacante mostrou lampejos de talento, mas, como muitos de seus companheiros, pareceu cansar à medida que o jogo avançava. Iraola ressaltou que Barcola é um projeto de longo prazo e precisa de tempo para se adaptar às exigências físicas da elite do futebol inglês.
"Bradley é um jogador que estamos desenvolvendo fisicamente com os jogos, e os jogos vão dar a ele a condição que queremos. Mas não é só o Bradley, falta frescor para nós. Eu só me lembro de uma chance clara [para o Fulham], e mantivemos a estrutura, mas ofensivamente precisamos fazer muito melhor", explicou Iraola.
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Uma rápida recuperação para o Tottenham
Não há tempo para o Liverpool ficar lamentando o resultado, com um duelo da Copa da Liga contra o Tottenham Hotspur se aproximando na terça-feira. A tabela não dá sinais de trégua, e Iraola precisa decidir se vai rodar ainda mais o elenco ou manter um grupo que, segundo ele mesmo admite, está sem energia no momento. A pressão aumenta sobre o espanhol para conquistar uma vitória de impacto em Anfield, especialmente porque ele agora empatou três de seus primeiros quatro jogos no comando dos gigantes de Merseyside.
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