Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Faltam apenas alguns detalhes a serem esclarecidos? O futuro de Vinícius Júnior, do Real Madrid, já estaria decidido

La Liga
Vinicius Junior
Real Madrid

O atacante Vinicius Júnior parece estar se vendo no Real Madrid também nos próximos anos.

De acordo com uma reportagem da Sky, o Real chegou a um acordo preliminar com Vinícius sobre um novo contrato de longo prazo, após longas negociações. Os detalhes finais ainda precisam ser acertados.

  • O contrato atual de Vinicius expira em 2027. Há mais de um ano, o atacante já havia anunciado publicamente que assinaria em breve um novo contrato com o clube espanhol. Como isso ainda não aconteceu, as especulações de que o brasileiro poderia deixar Madrid continuaram persistentes.

    Entretanto, foi noticiado que as exigências salariais de Vinicius seriam excessivas para o Real. Por isso, as negociações sobre um novo contrato teriam sido temporariamente suspensas — e, nesse contexto, surgiram regularmente rumores sobre um interesse da Arábia Saudita. Os clubes financeiramente poderosos da Saudi Pro League estariam tentando atrair Vinicius com um salário astronômico, segundo as informações.

    • Publicidade
  • Vinicius JuniorGetty Images

    Kylian Mbappé continua sendo o jogador mais bem pago do Real Madrid

    A relação tensa entre Vinicius e o ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, só veio agravar a situação. Ao ser substituído no Clássico contra o FC Barcelona, em outubro do ano passado, o jogador de 25 anos deu vazão ao seu descontentamento e chegou a ameaçar, de forma bem audível, deixar Madrid.

    Como se sabe, Alonso foi demitido em janeiro, e sob o comando de seu sucessor, Álvaro Arbeloa, Vinicius parece se sentir novamente muito mais valorizado. Por isso, nas últimas semanas, intensificaram-se os indícios de que o craque ofensivo poderia, afinal, decidir-se a assinar um novo contrato.

    Aparentemente, Vinicius também fez concessões para isso. Assim, segundo a Sky, Kylian Mbappé continuará sendo o jogador mais bem pago do Real, e Vinicius permanecerá abaixo do francês na hierarquia salarial, mesmo com o novo contrato. Houve relatos de que Vinicius desejava, a todo custo, ser o jogador mais bem pago do elenco do Real no futuro.

  • Real Madrid: Quem vai treinar Vinicius e companhia na próxima temporada?

    No entanto, ainda não se sabe quem será o técnico de Vinicius e companhia no futuro. Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique na semana passada, o The Athletic informou que Arbeloa provavelmente terá que deixar o cargo já no final da temporada. A temporada provavelmente terminará sem títulos para o Real, já que o time foi eliminado nas oitavas de final da Copa del Rey e está nove pontos atrás do líder Barcelona na LaLiga, faltando seis rodadas para o fim.

    Entre os possíveis sucessores de Arbeloa, foi cogitado recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que deixará a Equipe Tricolore após a Copa do Mundo no verão. De acordo com o Sport Bild, os dirigentes do Real também estariam discutindo a contratação do técnico de sucesso do Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Este, no entanto, reagiu com cautela recentemente quando questionado sobre o boato.

    Vinicius se transferiu do Flamengo, de seu país natal, o Brasil, para Madri em 2018. Pelo Real, ele disputou até agora 370 partidas oficiais, nas quais marcou 124 gols. Com o Real, ele já conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões (2022, 2024) e três campeonatos espanhóis (2020, 2022, 2024).

  • ViniciusGetty Images

    Vinicius no Real Madrid: seus números nesta temporada


    Jogos

    48

    Gols

    18

    Assistências

    14


La Liga
Bétis crest
Bétis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA