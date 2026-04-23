Faltam apenas alguns detalhes a serem esclarecidos? O futuro de Vinícius Júnior, do Real Madrid, já estaria decidido

No entanto, ainda não se sabe quem será o técnico de Vinicius e companhia no futuro. Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique na semana passada, o The Athletic informou que Arbeloa provavelmente terá que deixar o cargo já no final da temporada. A temporada provavelmente terminará sem títulos para o Real, já que o time foi eliminado nas oitavas de final da Copa del Rey e está nove pontos atrás do líder Barcelona na LaLiga, faltando seis rodadas para o fim.

Entre os possíveis sucessores de Arbeloa, foi cogitado recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que deixará a Equipe Tricolore após a Copa do Mundo no verão. De acordo com o Sport Bild, os dirigentes do Real também estariam discutindo a contratação do técnico de sucesso do Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Este, no entanto, reagiu com cautela recentemente quando questionado sobre o boato.

Vinicius se transferiu do Flamengo, de seu país natal, o Brasil, para Madri em 2018. Pelo Real, ele disputou até agora 370 partidas oficiais, nas quais marcou 124 gols. Com o Real, ele já conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões (2022, 2024) e três campeonatos espanhóis (2020, 2022, 2024).