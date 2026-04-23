De acordo com uma reportagem da Sky, o Real chegou a um acordo preliminar com Vinícius sobre um novo contrato de longo prazo, após longas negociações. Os detalhes finais ainda precisam ser acertados.
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Faltam apenas alguns detalhes a serem esclarecidos? O futuro de Vinícius Júnior, do Real Madrid, já estaria decidido
O contrato atual de Vinicius expira em 2027. Há mais de um ano, o atacante já havia anunciado publicamente que assinaria em breve um novo contrato com o clube espanhol. Como isso ainda não aconteceu, as especulações de que o brasileiro poderia deixar Madrid continuaram persistentes.
Entretanto, foi noticiado que as exigências salariais de Vinicius seriam excessivas para o Real. Por isso, as negociações sobre um novo contrato teriam sido temporariamente suspensas — e, nesse contexto, surgiram regularmente rumores sobre um interesse da Arábia Saudita. Os clubes financeiramente poderosos da Saudi Pro League estariam tentando atrair Vinicius com um salário astronômico, segundo as informações.
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Kylian Mbappé continua sendo o jogador mais bem pago do Real Madrid
A relação tensa entre Vinicius e o ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, só veio agravar a situação. Ao ser substituído no Clássico contra o FC Barcelona, em outubro do ano passado, o jogador de 25 anos deu vazão ao seu descontentamento e chegou a ameaçar, de forma bem audível, deixar Madrid.
Como se sabe, Alonso foi demitido em janeiro, e sob o comando de seu sucessor, Álvaro Arbeloa, Vinicius parece se sentir novamente muito mais valorizado. Por isso, nas últimas semanas, intensificaram-se os indícios de que o craque ofensivo poderia, afinal, decidir-se a assinar um novo contrato.
Aparentemente, Vinicius também fez concessões para isso. Assim, segundo a Sky, Kylian Mbappé continuará sendo o jogador mais bem pago do Real, e Vinicius permanecerá abaixo do francês na hierarquia salarial, mesmo com o novo contrato. Houve relatos de que Vinicius desejava, a todo custo, ser o jogador mais bem pago do elenco do Real no futuro.
Real Madrid: Quem vai treinar Vinicius e companhia na próxima temporada?
No entanto, ainda não se sabe quem será o técnico de Vinicius e companhia no futuro. Após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique na semana passada, o The Athletic informou que Arbeloa provavelmente terá que deixar o cargo já no final da temporada. A temporada provavelmente terminará sem títulos para o Real, já que o time foi eliminado nas oitavas de final da Copa del Rey e está nove pontos atrás do líder Barcelona na LaLiga, faltando seis rodadas para o fim.
Entre os possíveis sucessores de Arbeloa, foi cogitado recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que deixará a Equipe Tricolore após a Copa do Mundo no verão. De acordo com o Sport Bild, os dirigentes do Real também estariam discutindo a contratação do técnico de sucesso do Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Este, no entanto, reagiu com cautela recentemente quando questionado sobre o boato.
Vinicius se transferiu do Flamengo, de seu país natal, o Brasil, para Madri em 2018. Pelo Real, ele disputou até agora 370 partidas oficiais, nas quais marcou 124 gols. Com o Real, ele já conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões (2022, 2024) e três campeonatos espanhóis (2020, 2022, 2024).
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Vinicius no Real Madrid: seus números nesta temporada
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