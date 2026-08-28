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FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Faltam apenas 22 gols: Cristiano Ronaldo coloca o Al Nassr na liderança da tabela enquanto a histórica marca de 1.000 se aproxima

C. Ronaldo
Al-Nassr
Al-Nassr x Al-Taawoun
Al-Taawoun
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo ficou mais perto de uma marca sem precedentes de 1.000 gols na carreira depois de ajudar o Al Nassr a conquistar uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Al Taawoun. O mais recente gol do atacante, aos 50 minutos, levou seu total na carreira a 978 gols, colocando sua equipe no topo da tabela da liga e ampliando uma incrível sequência de jogos consecutivos marcando.

  • Ronaldo se aproxima de marca histórica

    Ronaldo agora está a apenas 22 gols de alcançar a marca de 1.000 gols na carreira. O atacante marcou o gol decisivo aos 50 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Al Taawoun na sexta-feira, levando seu total geral na carreira a 978 gols.

    Durante a partida, Ronaldo jogou 80 minutos, registrou um índice de gols esperados (xG) de 1,08 e completou com sucesso 90% de seus passes. Esse gol crucial confirmou seu status como o maior artilheiro da história do Al Nassr na era da Saudi Pro League, ao chegar a 104 gols e superar o recorde anterior de 103 de Mohammad Al Sahlawi.

    Além disso, ele agora igualou a marca de 131 gols de Al Sahlawi em todas as competições, ficando atrás apenas do recordista do clube, Majed Abdullah, que tem 259.

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  • Cristiano Ronaldo Al NassrGetty

    Al Nassr mantém notável sequência de gols

    Depois do gol de abertura de Bassam Al Hurayji, aos 11 minutos, Samuel Costa empatou nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5), preparando o cenário para o gol da vitória de Ronaldo no segundo tempo.

    Esse resultado significa que o Al Nassr ampliou sua impressionante sequência de jogos marcando para 91 partidas consecutivas.

    O clube garantiu a segunda maior sequência de jogos marcando gols da história do futebol e detém a mais longa sequência em atividade no futebol saudita. Precisa de apenas mais seis partidas para bater o recorde mundial. Ronaldo segue sendo central nesse enorme esforço coletivo, tendo contribuído para 155 gols em 150 jogos pelo Al Nassr.

  • Início perfeito garante a liderança

    A vitória suada sobre o Al Taawoun garante que o Al Nassr agora ocupe a liderança isolada da tabela da Saudi Pro League. O clube assegurou um início perfeito na campanha, somando 12 pontos nas quatro primeiras partidas. Em forte contraste, a derrota deixa o Al Taawoun na 15ª colocação, com apenas dois pontos até aqui.

    Esse domínio doméstico vem após uma dramática vitória de virada por 3 a 2 sobre o Al Ettifaq na terceira rodada. Durante aquela partida, Ronaldo demonstrou frustração visível, erguendo os braços e largando a braçadeira de capitão no gramado, depois que o técnico Ange Postecoglou o substituiu no intervalo com o Al Nassr perdendo por 2 a 0. A ousada decisão tática acabou dando resultado, já que Sadio Mane marcou duas vezes no segundo tempo para comandar uma virada emocionante. Ao defender a reação explosiva de seu capitão à substituição precoce, Postecoglou afirmou que Ronaldo é "apaixonado por futebol e apaixonado pelo Al-Nassr", em sintonia com a enorme ambição de sucesso da equipe.

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    Aproximando-se do marco final

    Olhando para frente, Ronaldo vai se concentrar em reduzir a diferença de 22 gols para alcançar sua monumental meta de 1.000 gols na carreira, enquanto mantém seu time na liderança. O Al Nassr tem grandes compromissos pela frente, incluindo um confronto contra o Al Ittihad em 5 de setembro. Se a equipe mantiver sua incrível consistência ofensiva e campanha perfeita na liga, provavelmente quebrará em breve o recorde mundial de jogos consecutivos marcando.

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