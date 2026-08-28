AFP
Traduzido por
Faltam apenas 22 gols: Cristiano Ronaldo coloca o Al Nassr na liderança da tabela enquanto a histórica marca de 1.000 se aproxima
Ronaldo se aproxima de marca histórica
Ronaldo agora está a apenas 22 gols de alcançar a marca de 1.000 gols na carreira. O atacante marcou o gol decisivo aos 50 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Al Taawoun na sexta-feira, levando seu total geral na carreira a 978 gols.
Durante a partida, Ronaldo jogou 80 minutos, registrou um índice de gols esperados (xG) de 1,08 e completou com sucesso 90% de seus passes. Esse gol crucial confirmou seu status como o maior artilheiro da história do Al Nassr na era da Saudi Pro League, ao chegar a 104 gols e superar o recorde anterior de 103 de Mohammad Al Sahlawi.
Além disso, ele agora igualou a marca de 131 gols de Al Sahlawi em todas as competições, ficando atrás apenas do recordista do clube, Majed Abdullah, que tem 259.
- Getty
Al Nassr mantém notável sequência de gols
Depois do gol de abertura de Bassam Al Hurayji, aos 11 minutos, Samuel Costa empatou nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5), preparando o cenário para o gol da vitória de Ronaldo no segundo tempo.
Esse resultado significa que o Al Nassr ampliou sua impressionante sequência de jogos marcando para 91 partidas consecutivas.
O clube garantiu a segunda maior sequência de jogos marcando gols da história do futebol e detém a mais longa sequência em atividade no futebol saudita. Precisa de apenas mais seis partidas para bater o recorde mundial. Ronaldo segue sendo central nesse enorme esforço coletivo, tendo contribuído para 155 gols em 150 jogos pelo Al Nassr.
Início perfeito garante a liderança
A vitória suada sobre o Al Taawoun garante que o Al Nassr agora ocupe a liderança isolada da tabela da Saudi Pro League. O clube assegurou um início perfeito na campanha, somando 12 pontos nas quatro primeiras partidas. Em forte contraste, a derrota deixa o Al Taawoun na 15ª colocação, com apenas dois pontos até aqui.
Esse domínio doméstico vem após uma dramática vitória de virada por 3 a 2 sobre o Al Ettifaq na terceira rodada. Durante aquela partida, Ronaldo demonstrou frustração visível, erguendo os braços e largando a braçadeira de capitão no gramado, depois que o técnico Ange Postecoglou o substituiu no intervalo com o Al Nassr perdendo por 2 a 0. A ousada decisão tática acabou dando resultado, já que Sadio Mane marcou duas vezes no segundo tempo para comandar uma virada emocionante. Ao defender a reação explosiva de seu capitão à substituição precoce, Postecoglou afirmou que Ronaldo é "apaixonado por futebol e apaixonado pelo Al-Nassr", em sintonia com a enorme ambição de sucesso da equipe.
- AFP
Aproximando-se do marco final
Olhando para frente, Ronaldo vai se concentrar em reduzir a diferença de 22 gols para alcançar sua monumental meta de 1.000 gols na carreira, enquanto mantém seu time na liderança. O Al Nassr tem grandes compromissos pela frente, incluindo um confronto contra o Al Ittihad em 5 de setembro. Se a equipe mantiver sua incrível consistência ofensiva e campanha perfeita na liga, provavelmente quebrará em breve o recorde mundial de jogos consecutivos marcando.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.