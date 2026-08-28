Ronaldo agora está a apenas 22 gols de alcançar a marca de 1.000 gols na carreira. O atacante marcou o gol decisivo aos 50 minutos para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Al Taawoun na sexta-feira, levando seu total geral na carreira a 978 gols.

Durante a partida, Ronaldo jogou 80 minutos, registrou um índice de gols esperados (xG) de 1,08 e completou com sucesso 90% de seus passes. Esse gol crucial confirmou seu status como o maior artilheiro da história do Al Nassr na era da Saudi Pro League, ao chegar a 104 gols e superar o recorde anterior de 103 de Mohammad Al Sahlawi.

Além disso, ele agora igualou a marca de 131 gols de Al Sahlawi em todas as competições, ficando atrás apenas do recordista do clube, Majed Abdullah, que tem 259.