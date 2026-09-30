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'Faltam 13 jogos!' - Thomas Tuchel apoia Harry Kane para se juntar a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no clube dos 100 gols
Tuchel estabelece meta ambiciosa para o capitão da Inglaterra
O técnico da Inglaterra, Tuchel, acredita que Kane está à beira da imortalidade no futebol e prevê que o atacante alcançará rapidamente a marca de 100 gols por sua seleção. Kane soma atualmente 87 gols após seu mais recente gol na vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca pela Liga das Nações, o que o levou ao oitavo lugar na lista histórica de artilheiros por seleções. Apenas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ali Daei já superaram a marca de 100 gols no futebol masculino.
O treinador alemão está confiante de que seu atacante talismânico tem a eficiência necessária para tirar rapidamente a diferença restante de 13 gols. Ao falar sobre a busca pela centena, Tuchel observou: 'Ele está se aproximando. Marcou de novo. Faltam 13 gols.' Quando foi questionado se realmente espera que o jogador de 33 anos alcance a marca histórica, o ex-técnico do Bayern de Munique foi enfático na resposta: 'Treze partidas. Em primeiro lugar, você não terá outro Harry Kane. Ele é um artilheiro do mais alto nível.'
- AFP
Inglaterra é alertada sobre o "insubstituível" Kane
Enquanto Tuchel está focado em maximizar os anos restantes de Kane no mais alto nível, ele fez uma avaliação sóbria de como pode ser a vida da Inglaterra depois da estrela do Bayern de Munique. O capitão segue em forma impressionante por seu país, marcando em jogos consecutivos contra a Espanha, na derrota por 3 a 2, e na recente vitória sobre a República Tcheca. Esse embalo vem depois de um verão estelar em que Kane marcou seis gols na Copa do Mundo para levar a Inglaterra ao terceiro lugar.
Tuchel detalhou a dificuldade de substituir o veterano ao dizer: "Haverá outra pessoa, mas não será Harry nem uma cópia de Harry. Vamos encontrar uma solução quando chegar a hora, mas talvez não seja comigo. Pode ser mais 10 anos."
Kane segue focado no presente
Apesar da crescente empolgação em torno de sua busca pelo clube dos 100 gols, Kane tenta manter os pés no chão. O atacante, que superou o recorde anterior de Wayne Rooney, de 53 gols, há três anos, está prestes a fazer sua 124ª partida pela seleção contra a Croácia neste fim de semana. Ele segue como um dos jogadores mais prolíficos do futebol mundial, tendo marcado 73 vezes pelo Bayern de Munique na última temporada, e é considerado um forte candidato à próxima cerimônia da Bola de Ouro.
Ao refletir sobre a possibilidade de chegar aos três dígitos, Kane admitiu: "Não gosto de pensar muito à frente, mas, claro, está ficando mais perto. Sabe, 100 gols pela seleção seria algo especial, sem dúvida. Ainda parece que foi ontem que eu quebrei o recorde e estava na Itália conseguindo aquele. As temporadas vêm e vão rapidamente, então eu apenas aproveito estar lá com os caras em campo, vestindo a camisa da Inglaterra, e isso não vai mudar."
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Construindo para o futuro após vitória sobre a Tchéquia
Ao refletir sobre sua forma pessoal e a alegria de voltar a balançar as redes, Kane destacou as responsabilidades fundamentais de sua função. "O trabalho do atacante é, acima de tudo, marcar gols, e eu sei disso, e adoro fazer isso. Ainda é a melhor sensação que existe e foi bom conseguir isso pouco antes de sair, eu sei, porque, caso contrário, eu estaria querendo muito ainda estar lá em campo. Mas, do meu ponto de vista, em alguns jogos vou tocar muito na bola e fazer a diferença talvez na construção, no passe ou na inversão de jogo", afirmou o capitão da Inglaterra.
Além de sua contribuição individual, o atacante do Bayern de Munique voltou sua atenção para o desempenho coletivo, reconhecendo que a Inglaterra ainda tem aspectos a ajustar apesar de ter garantido o resultado. "A conclusão final tem de ser perfeita e eu não acho que tenha estado exatamente nesse nível. Ainda acho que podemos melhorar nesse sentido, com o cruzamento final ou o último passe em profundidade. Mas, no fim, vitória é vitória. Já estou há tempo suficiente na equipe para saber que, às vezes, você só precisa vencer o jogo e seguir em frente, e esta noite foi uma dessas", concluiu Kane.
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