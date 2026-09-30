Ao refletir sobre sua forma pessoal e a alegria de voltar a balançar as redes, Kane destacou as responsabilidades fundamentais de sua função. "O trabalho do atacante é, acima de tudo, marcar gols, e eu sei disso, e adoro fazer isso. Ainda é a melhor sensação que existe e foi bom conseguir isso pouco antes de sair, eu sei, porque, caso contrário, eu estaria querendo muito ainda estar lá em campo. Mas, do meu ponto de vista, em alguns jogos vou tocar muito na bola e fazer a diferença talvez na construção, no passe ou na inversão de jogo", afirmou o capitão da Inglaterra.

Além de sua contribuição individual, o atacante do Bayern de Munique voltou sua atenção para o desempenho coletivo, reconhecendo que a Inglaterra ainda tem aspectos a ajustar apesar de ter garantido o resultado. "A conclusão final tem de ser perfeita e eu não acho que tenha estado exatamente nesse nível. Ainda acho que podemos melhorar nesse sentido, com o cruzamento final ou o último passe em profundidade. Mas, no fim, vitória é vitória. Já estou há tempo suficiente na equipe para saber que, às vezes, você só precisa vencer o jogo e seguir em frente, e esta noite foi uma dessas", concluiu Kane.