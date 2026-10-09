Getty/GOAL
Traduzido por
Falta de confiança em Viktor Gyokeres? Por que o Arsenal prefere Kai Havertz como falso 9 enquanto ex-atacante dos Gunners discute futuras propostas de transferência por outro artilheiro
Gyokeres ultrapassou a marca de 20 gols na temporada do título da Premier League
O atacante sueco Gyokeres, após registrar números prolíficos pelo gigante português Sporting, garantiu uma transferência para o norte de Londres em 2025 como parte de um pacote que pode acabar valendo £ 64 milhões (US$ 85 milhões).
A falta de um camisa 9 produtivo havia, na visão de alguns, atrapalhado o Arsenal em suas tentativas de conquistar títulos no cenário nacional e internacional. O time de Mikel Arteta finalmente superou essa barreira em 2025-26 ao conquistar o título da Premier League, encerrando uma espera de 22 anos nesse aspecto.
Gyokeres certamente ajudou nessa campanha, e também na caminhada até a final da Champions League, mas não convenceu de verdade e foi forçado a aceitar um papel de substituto de impacto no início de mais uma temporada.
O internacional alemão Havertz está sendo utilizado no comando do ataque, apesar de ser mais um atacante que recua para buscar o jogo, com o ex-jogador do Chelsea sendo considerado mais adequado ao sistema de Arteta, no qual a bola raramente é alçada longa ou trabalhada no terço final logo cedo.
- Getty
Havertz é a melhor opção para o sistema tático de Arteta no Arsenal?
Questionado se é fã da abordagem com falso 9, e se a predileção do Arsenal por isso indica falta de confiança em Gyokeres, o ex-atacante dos Gunners Dickov, que falou em associação com 247Bet, disse à GOAL: “Essa é uma grande pergunta. Inicialmente, eu não era. Eu sentia que o Arsenal estava, nos últimos dois anos, e acho que muita gente pensava o mesmo, sentindo falta daquele camisa 9 de ofício, daquele que vai te dar um gol.
“Sendo justo, talvez eu esteja me contradizendo, Gyokeres foi lá e marcou seus 20 gols na temporada passada. Mas eu sempre senti falta desse camisa 9 de ofício, e é difícil dizer que você quer contratar [Erling] Haaland, ou que quer contratar [Harry] Kane, ou que quer contratar [Alexander] Isak, porque não há muitos deles por aí que você possa buscar.
“Mas, quando Havertz jogou nessa função, acho que ele se encaixa no Arsenal pela forma como o time joga. E acho que ele começou a temporada muito, muito bem. Como falso 9, ele é forte, faz bem o pivô, tem movimentação muito inteligente, o que acho que permite que você potencialize os jogadores ao redor dele; você realmente sabe como proteger seus [Eberechi] Ezes, seus [Bukayo] Sakas. Acho que ele é muito importante para isso, e talvez para a forma como Mikel quer jogar.
“Se o que estou ouvindo é verdade, e Havertz sofreu uma lesão durante a Data Fifa, então, quando você olha para Gyokeres, que marcou quatro gols em todos os quatro jogos pela Suécia, pode ser uma oportunidade fantástica para ele voltar.
“A confiança dele estará lá em cima para voltar ao time e talvez sentir que tem algo a provar. Quando você está confiante como atacante, e sente que tem algo a provar, pode ser bastante perigoso.”
O Arsenal voltará a gastar com outro camisa 9 nas próximas janelas?
O Arsenal passou por vários atacantes nos últimos anos, incluindo nomes como Pierre-Emerick Aubameyang e Gabriel Jesus, mas ainda não se firmou com um camisa 9 com o qual se sinta totalmente confortável.
Isso poderia levá-lo a gastar novamente em outra opção, como o campeão mundial argentino Julian Alvarez, que está insatisfeito, e que se vê preso no banco na Espanha após forçar uma transferência no verão?
Dickov acrescentou: “É uma dessas coisas. Perdoe-me por me repetir, mas quantos existem por aí que você realmente pode ir buscar? Mikel é um cara inteligente. Ele não vai simplesmente sair gastando seja lá o que for, 20, 30, 40, 50 milhões, 60, 70, 80, 90, 100 milhões, apenas em um camisa 9, porque ele é um camisa 9.
“Eles ganharam a liga no ano passado sem isso. Chegaram muito perto de ganhar a liga no ano anterior. Final da Champions League no ano passado. Então, obviamente, estão fazendo algo certo e progredindo com o que têm.
“A questão é apenas se essa é a peça final do quebra-cabeça, e quando eles poderão conseguir um. E acho que ele está usando Havertz muito, muito bem no momento. Não estou dizendo que seja um tapa-buraco, porque ele é um grande jogador. Ele também é titular da Alemanha o tempo todo, não apenas do Arsenal.
“Mas eles simplesmente não vão sair por aí para recrutar alguém e contratar alguém só porque todo mundo está dizendo que eles precisam desse camisa 9.”
- Getty/GOAL
O Arsenal tem se saído melhor com a bola rolando nesta temporada
O Arsenal dependeu muito das bolas paradas para furar defesas adversárias resistentes na temporada passada, quando conquistou o título da elite com autoridade, mas tem se saído melhor com a bola rolando no início de 2026-27.
Havertz soma três gols, com o capitão do clube Martin Odegaard ditando o ritmo novamente na função de criação do Arsenal, enquanto Gyokeres ainda não marcou. Resta saber o que as próximas janelas de mercado trarão ao Emirates Stadium quando se trata da busca por um lendário camisa 9 goleador.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.