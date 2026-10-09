Falta de confiança em Viktor Gyokeres? Por que o Arsenal prefere Kai Havertz como falso 9 enquanto ex-atacante dos Gunners discute futuras propostas de transferência por outro artilheiro

Questionado se é fã da abordagem com falso 9, e se a predileção do Arsenal por isso indica falta de confiança em Gyokeres, o ex-atacante dos Gunners Dickov, que falou em associação com 247Bet, disse à GOAL: “Essa é uma grande pergunta. Inicialmente, eu não era. Eu sentia que o Arsenal estava, nos últimos dois anos, e acho que muita gente pensava o mesmo, sentindo falta daquele camisa 9 de ofício, daquele que vai te dar um gol.

“Sendo justo, talvez eu esteja me contradizendo, Gyokeres foi lá e marcou seus 20 gols na temporada passada. Mas eu sempre senti falta desse camisa 9 de ofício, e é difícil dizer que você quer contratar [Erling] Haaland, ou que quer contratar [Harry] Kane, ou que quer contratar [Alexander] Isak, porque não há muitos deles por aí que você possa buscar.

“Mas, quando Havertz jogou nessa função, acho que ele se encaixa no Arsenal pela forma como o time joga. E acho que ele começou a temporada muito, muito bem. Como falso 9, ele é forte, faz bem o pivô, tem movimentação muito inteligente, o que acho que permite que você potencialize os jogadores ao redor dele; você realmente sabe como proteger seus [Eberechi] Ezes, seus [Bukayo] Sakas. Acho que ele é muito importante para isso, e talvez para a forma como Mikel quer jogar.

“Se o que estou ouvindo é verdade, e Havertz sofreu uma lesão durante a Data Fifa, então, quando você olha para Gyokeres, que marcou quatro gols em todos os quatro jogos pela Suécia, pode ser uma oportunidade fantástica para ele voltar.

“A confiança dele estará lá em cima para voltar ao time e talvez sentir que tem algo a provar. Quando você está confiante como atacante, e sente que tem algo a provar, pode ser bastante perigoso.”