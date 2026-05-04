À profunda decepção e à frustrante decisão do árbitro, Giulia Gwinn e suas colegas foram, aos poucos, acrescentando um sentimento de orgulho. “Voltamos para Munique de cabeça erguida”, consolou Herbert Hainer suas jogadoras de futebol, que estavam de luto. Após o fim do sonho do triplo, o presidente do FC Bayern voltou o olhar para um futuro que, segundo ele, deve ser promissor.
Traduzido por
Falta apenas um último passo? O que ainda falta ao FC Bayern para chegar à elite europeia
O campeão alemão “fez um grande jogo contra a melhor equipe do mundo”, elogiou Hainer após a derrota por 2 a 4 (1 a 2) para o FC Barcelona — e, assim, na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, “mostrou que o FC Bayern está se consolidando cada vez mais entre os melhores do mundo”. O desejo pela Taça Henkel é, há muito tempo, a maior motivação para o clube, que está à frente da concorrência na Bundesliga.
“Nosso futuro será grandioso se continuarmos nesse caminho”, profetizou, portanto, o “orgulhoso” técnico José Barcala. E a diretora Bianca Rech declarou à BR: “Demos um passo à frente este ano. Levamos isso conosco.” Mas, para fechar a lacuna que se reduziu em relação à elite europeia, são necessários ainda mais esforços, que as finalistas de Barcelona e Lyon já vêm empreendendo há algum tempo.
Isso traz resultados duradouros. O Barça, mais experiente, mas certamente vulnerável, com suas estrelas mundiais Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, está na final pela sexta vez consecutiva. E o OL Lyonnes, com a jogadora da seleção nacional Jule Brand, busca seu nono título em Oslo, no dia 23 de maio, como recordista de vitórias.
- AFP
FC Bayern: o novo estádio como base — e os olhos voltados para a Inglaterra
Mas as coisas estão mudando. Em Munique, o caminho para o futuro foi traçado com a compra do estádio em Unterhaching. Após as reformas necessárias, o complexo esportivo abrigará os jogos e os treinos. De fato, investimentos de grande porte devem impulsionar a Bundesliga Feminina.
“Entre 700 e 800 milhões de euros nos próximos oito anos”, foi a meta citada por Katharina Kiel, presidente da recém-fundada Federação da Liga Feminina (FBL), na revista kicker. Com o projeto de reorientação após o fracasso das negociações com a Federação Alemã de Futebol (DFB), o olhar se volta cada vez mais para a Inglaterra.
Cada vez mais jogadoras de ponta estão migrando para a Women’s Super League; até mesmo a meio-campista do Bayern, Georgia Stanway, parece estar de volta à sua terra natal. “Assim como no futebol masculino, os milhões e bilhões dos investidores locais não são sustentáveis, mas distorcem a competição. Estou convencida de que encontraremos uma resposta para isso”, disse Kiel.
Para Gwinn e suas colegas, tais visões de futuro não foram nenhum consolo naquela noite amarga no Camp Nou; a perda da chance de estrear na final após o empate em 1 a 1 na partida de ida doeu. “A sensação é de que estávamos lá”, lamentou a capitã da DFB. Em especial, o gol de 3 a 4 de Pernille Harder (90'), anulado após intervenção do VAR por causa de uma falta, causou frustração: “É assim que se mata o jogo.”
O Bayern pode dar continuidade à sua reação forte, mas tardia, na final da Copa da Alemanha. Contra o rival nacional de longa data, o VfL Wolfsburg, o objetivo é conquistar novamente a dobradinha em 14 de maio (16h/ZDF e Sky), em Colônia. Para então, com novo ímpeto, partir novamente à conquista da coroa da Europa.