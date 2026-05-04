Falta apenas um último passo? O que ainda falta ao FC Bayern para chegar à elite europeia

Mas as coisas estão mudando. Em Munique, o caminho para o futuro foi traçado com a compra do estádio em Unterhaching. Após as reformas necessárias, o complexo esportivo abrigará os jogos e os treinos. De fato, investimentos de grande porte devem impulsionar a Bundesliga Feminina.

“Entre 700 e 800 milhões de euros nos próximos oito anos”, foi a meta citada por Katharina Kiel, presidente da recém-fundada Federação da Liga Feminina (FBL), na revista kicker. Com o projeto de reorientação após o fracasso das negociações com a Federação Alemã de Futebol (DFB), o olhar se volta cada vez mais para a Inglaterra.

Cada vez mais jogadoras de ponta estão migrando para a Women’s Super League; até mesmo a meio-campista do Bayern, Georgia Stanway, parece estar de volta à sua terra natal. “Assim como no futebol masculino, os milhões e bilhões dos investidores locais não são sustentáveis, mas distorcem a competição. Estou convencida de que encontraremos uma resposta para isso”, disse Kiel.

Para Gwinn e suas colegas, tais visões de futuro não foram nenhum consolo naquela noite amarga no Camp Nou; a perda da chance de estrear na final após o empate em 1 a 1 na partida de ida doeu. “A sensação é de que estávamos lá”, lamentou a capitã da DFB. Em especial, o gol de 3 a 4 de Pernille Harder (90'), anulado após intervenção do VAR por causa de uma falta, causou frustração: “É assim que se mata o jogo.”

O Bayern pode dar continuidade à sua reação forte, mas tardia, na final da Copa da Alemanha. Contra o rival nacional de longa data, o VfL Wolfsburg, o objetivo é conquistar novamente a dobradinha em 14 de maio (16h/ZDF e Sky), em Colônia. Para então, com novo ímpeto, partir novamente à conquista da coroa da Europa.