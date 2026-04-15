O lendário goleiro do FC Bayern foi titular pela 137ª vez pelo FCB na Liga dos Campeões, na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, ultrapassando assim ninguém menos que Lionel Messi (136). Thomas Müller ocupa o nono lugar nesse ranking, com 119 partidas como titular.
Traduzido por
Falta apenas um para alcançá-lo: Manuel Neuer, do FC Bayern, ultrapassa Lionel Messi contra o Real Madrid e busca um recorde histórico
No entanto, o líder incontestável continua sendo, por enquanto, Iker Casillas, com 149 partidas como titular na Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Mas se Neuer renovar mais uma vez por um ano seu contrato com o clube alemão e também for titular em uma eventual semifinal e final nesta temporada, o recorde histórico de Casillas pode ficar seriamente ameaçado.
Só na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern tem oito jogos garantidos na próxima temporada. Além disso, é muito provável que haja ainda alguns jogos de mata-mata. O jogador de 40 anos poderia, portanto, ainda ter chances de bater esse recorde da Liga dos Campeões.
No entanto, é muito provável que ele não baseie sua decisão sobre o futuro, que ainda está em aberto, nisso. Ele já havia dito o mesmo na terça-feira, durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Real, quando foi questionado se a perspectiva de conquistar o título influenciaria sua decisão.
- Getty Images
Neuer parece inclinado a renovar com o FC Bayern — Urbig deve ter mais oportunidades de jogar
Além disso, Neuer anunciou que o clube e ele anunciarão uma decisão em breve. “Não acho que vá demorar muito mais”, acrescentou ele, “até que eu me decida e tome uma decisão. E então, é claro, haverá conversas com o clube.”
Os dirigentes do Bayern deram a entender recentemente que estariam dispostos a renovar o contrato do jogador de 40 anos por mais um ano, caso ele assim o deseje. Neuer enfatizou várias vezes que quer ouvir bem o que seu corpo tem a dizer antes de tomar uma decisão.
O jornal Sport Bild informou recentemente que uma prorrogação do contrato de Neuer por mais um ano é agora “provável”. Nesse caso, porém, os dirigentes do Bayern pretendem que o campeão mundial de 2014 tenha uma participação bem mais moderada na próxima temporada. Já o substituto de Neuer, Jonas Urbig, deve ganhar mais tempo de jogo e, assim, estar ainda mais bem preparado para a era pós-Neuer. Fala-se de que o jogador de 22 anos deve disputar 20 partidas.
Nesta temporada, Urbig já defendeu o gol em 14 partidas. No entanto, ele também se beneficiou do fato de que Neuer teve que fazer uma pausa forçada de quase um mês no início do ano devido a duas lesões musculares, perdendo assim seis jogos.
Liga dos Campeões: Manuel Neuer em busca do recorde de Casillas
Posição Jogador Partidas como titular na Liga dos Campeões Clube 1 Iker Casillas 149 Real Madrid 2 Manuel Neuer 137 FC Bayern 3 Lionel Messi 136 FC Barcelona 4 Sergio Ramos 129 Real Madrid 5 Xavi 126 FC Barcelona 6 Raul 123 Real Madrid 7 Sergio Busquets 121 FC Barcelona 8 Gerard Piqué 120 FC Barcelona 9 Thomas Müller 119 FC Bayern 10 Ryan Giggs 118 Manchester United