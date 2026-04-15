Falta apenas um para alcançá-lo: Manuel Neuer, do FC Bayern, ultrapassa Lionel Messi contra o Real Madrid e busca um recorde histórico

No entanto, o líder incontestável continua sendo, por enquanto, Iker Casillas, com 149 partidas como titular na Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Mas se Neuer renovar mais uma vez por um ano seu contrato com o clube alemão e também for titular em uma eventual semifinal e final nesta temporada, o recorde histórico de Casillas pode ficar seriamente ameaçado.

Só na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern tem oito jogos garantidos na próxima temporada. Além disso, é muito provável que haja ainda alguns jogos de mata-mata. O jogador de 40 anos poderia, portanto, ainda ter chances de bater esse recorde da Liga dos Campeões.

No entanto, é muito provável que ele não baseie sua decisão sobre o futuro, que ainda está em aberto, nisso. Ele já havia dito o mesmo na terça-feira, durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Real, quando foi questionado se a perspectiva de conquistar o título influenciaria sua decisão.