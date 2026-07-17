Faleceu Osvaldo Bagnoli, aos 91 anos. Ele foi o técnico do histórico título do Verona

Verona – Com infinita tristeza e emoção, o Hellas Verona FC lamenta o falecimento de seu presidente honorário, Osvaldo Bagnoli, que agora e para sempre será uma lenda inimitável não apenas do nosso clube, mas de todo o futebol italiano.





É impossível resumir em poucas linhas o que Osvaldo Bagnoli representou e representa para o Hellas Verona. Nascido em Bovisa, bairro operário de Milão, e de origem humilde, Osvaldo manteve em cada palavra e em cada gesto uma humildade que inspirou respeito e admiração em todas as pessoas e torcedores que encontrou ao longo de sua trajetória.





Após um início de carreira como jogador no Milan, foi justamente no Verona que Osvaldo se destacou por quatro temporadas como meio-campista com excelente faro de gol. Depois de pendurar as chuteiras em 1973, ele as calçou novamente para se tornar, imediatamente, técnico da Solbiatese. Em suas passagens por Como, Rimini, Fano e Cesena, ele garantiu a permanência na divisão, conquistou promoções e demonstrou as qualidades que, em 1981, o levaram a cruzar novamente o caminho do Verona, que — após uma década quase ininterrupta na Série A — enfrentava dificuldades para retornar à primeira divisão.





Prontos, vamos lá: o verão em que a Itália se sagrou campeã do mundo na Espanha foi também aquele em que — na primeira tentativa e ao final de uma campanha emocionante — Bagnoli e seu Verona voltaram à Série A, a única divisão em que os gialloblù atuaram nas oito temporadas seguintes. E não uma Série A “qualquer”. A melhor de todas, onde o pequeno grande Verona do pequeno grande Osvaldo conquistaria três participações em competições europeias (duas da UEFA e uma da Liga dos Campeões) e duas finais da Copa da Itália.





Mas foi na temporada 1984/85, naturalmente, que se concretizou a obra-prima absoluta de Bagnoli e do Verona, o primeiro e até hoje único time de uma cidade que não é capital de região a conquistar o Scudetto na Série A com formato de campeonato único. Um feito que nunca é celebrado o suficiente, e que todos os protagonistas, sem exceção, atribuem, antes de tudo, ao técnico.





Nos últimos anos de vida, os merecidos reconhecimentos: o Hall da Fama do Futebol Italiano da FIGC em 2017, o título de Presidente Honorário do Hellas Verona em 2018.





Com seu caráter simples e sua inteligência perspicaz, seu olhar sério e concentrado que, naquele 12 de maio de 1985, se transformou no sorriso mais bonito e sincero que nossa cidade já viu.





Você é o maior de todos.





E já sentimos sua falta, Osvaldo





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