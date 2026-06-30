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“Falar é fácil!” - Dietmar Hamann afirma que Julian Nagelsmann “raramente assiste” aos jogos dos jogadores da seleção alemã em seus clubes, em um discurso contundente após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026
A campanha da Alemanha termina de forma histórica
As esperanças da Alemanha de pôr fim à sua série de decepções na Copa do Mundo chegaram ao fim com a derrota nos pênaltis para o Paraguai nas oitavas de final. Kai Havertz empatou o jogo após o gol inicial de Julio Enciso, enquanto um gol decisivo de Jonathan Tah na prorrogação foi anulado antes de a partida ir para os pênaltis. Os erros de Havertz, Nick Woltemade e Tah levaram a Alemanha à sua primeira derrota de todos os tempos nos pênaltis em uma Copa do Mundo. O resultado veio após a eliminação nas quartas de final da Euro 2024 e as eliminações consecutivas na fase de grupos das Copas do Mundo de 2018 e 2022.
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Hamann questiona a liderança de Nagelsmann
Em entrevista à RTE após a partida, Hamann argumentou que os problemas da Alemanha vão além dos resultados, afirmando que o elenco tem carecido de união durante todo o mandato de Nagelsmann.
“Acho que a garra e a coragem vêm do espírito de equipe, de estarmos juntos, de saber que você pode confiar nos seus companheiros – eles estão lá para você quando você precisa”, explicou Hamann. “Sinto que, sob o comando desse técnico, isso nunca foi realmente o caso.
“Eles tiveram algumas atuações decentes, mas, em média, o desempenho tem sido abaixo do esperado. Tem sido assim na Eurocopa, tem sido assim nas eliminatórias e tem sido assim nesta Copa do Mundo.
“Eles sempre falavam sobre o clima e o espírito no elenco. É fácil falar; o que importa é mostrar. Palavras não custam nada, e nunca me convenci de que essa seja uma equipe tão unida... e, sinceramente, a culpa é do técnico. É função do técnico manter os rapazes unidos.”
As críticas dos olheiros aumentam a pressão sobre o técnico da Alemanha
Hamann também acusou Nagelsmann de não se empenhar o suficiente em acompanhar os jogadores e adversários pessoalmente. Ele afirmou que o técnico da Alemanha “raramente assiste aos jogos”, alegando que ele não havia viajado para assistir a Yann Bisseck no Inter de Milão nem a Kevin Schade no Brentford, apesar do desempenho dos dois em seus clubes.
“Ora, esse é um cara que raramente assiste a jogos, raramente assiste a jogos”, acrescentou Hamann. “Ele nunca foi uma única vez a Milão para ver Bisseck jogar; deveria tê-lo levado para a Copa do Mundo. Ele nunca esteve em Brentford em dois anos e meio para ver Schade, que marcou 10 gols [8] na última temporada e 10 gols [11] na temporada anterior.
“Na Bundesliga, ele talvez assista a um ou dois jogos por mês. Há jogos da Liga dos Campeões em que o Real Madrid atuou. Tivemos a Copa Africana das Nações em janeiro, onde ele poderia ter assistido à Costa do Marfim e a alguns dos possíveis adversários, mas não foi.
“O Mundial de Clubes da última temporada, onde você joga nesses locais, com as condições climáticas, o calor... [O técnico de Portugal, Roberto] Martinez está aqui, [o técnico da Inglaterra, Thomas] Tuchel está aqui. [O técnico da França, Didier] Deschamps, que já ganhou tudo, está na casa dos 60 anos e está nos Estados Unidos há três semanas. Quem não está lá? O nosso cara. É por isso que não tenho nenhuma simpatia por ele. Acho que a equipe e ele tiveram exatamente o que mereciam, e vão voltar para casa amanhã.”
- AFP
Nagelsmann deixa seu futuro nas mãos da DFB
Apesar da pressão crescente, Nagelsmann insiste que não vai renunciar. O técnico da Alemanha tem contrato até 2028 e afirmou estar disposto a continuar caso receba o apoio da DFB, com os preparativos para o próximo Campeonato Europeu e a Liga das Nações agora dependendo da decisão da DFB sobre seu futuro.