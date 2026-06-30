Em entrevista à RTE após a partida, Hamann argumentou que os problemas da Alemanha vão além dos resultados, afirmando que o elenco tem carecido de união durante todo o mandato de Nagelsmann.

“Acho que a garra e a coragem vêm do espírito de equipe, de estarmos juntos, de saber que você pode confiar nos seus companheiros – eles estão lá para você quando você precisa”, explicou Hamann. “Sinto que, sob o comando desse técnico, isso nunca foi realmente o caso.

“Eles tiveram algumas atuações decentes, mas, em média, o desempenho tem sido abaixo do esperado. Tem sido assim na Eurocopa, tem sido assim nas eliminatórias e tem sido assim nesta Copa do Mundo.

“Eles sempre falavam sobre o clima e o espírito no elenco. É fácil falar; o que importa é mostrar. Palavras não custam nada, e nunca me convenci de que essa seja uma equipe tão unida... e, sinceramente, a culpa é do técnico. É função do técnico manter os rapazes unidos.”