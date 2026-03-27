Fagioli: “Não esperava a convocação do Gattuso; quem está na Seleção merece. Se tivessem me convocado, teria havido polêmica da mesma forma”

A Sky Sport registrou o comentário de Nicolò Fagioli, meio-campista da Fiorentina que ficou de fora da lista de convocados do técnico Gennaro Gattuso para os jogos contra a Coreia do Norte e (caso vença a semifinal) a Bósnia. Fagioli demonstrou serenidade em relação à decisão do técnico.

“Sinceramente, não esperava ser convocado”, declarou ele, “acho que quem foi convocado mereceu. Se fosse eu e não outro deles, teria havido a mesma polêmica. Só nos resta torcer pela final na Bósnia. Todos sabemos que tipo de jogador é o Dzeko, será preciso ter um cuidado especial”.