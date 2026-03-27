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Fagioli: “Não esperava a convocação do Gattuso; quem está na Seleção merece. Se tivessem me convocado, teria havido polêmica da mesma forma”

N. Fagioli
Itália
Fiorentina

A Sky Sport registrou o comentário de Nicolò Fagioli, meio-campista da Fiorentina que ficou de fora da lista de convocados do técnico Gennaro Gattuso para os jogos contra a Coreia do Norte e (caso vença a semifinal) a Bósnia. Fagioli demonstrou serenidade em relação à decisão do técnico.

“Sinceramente, não esperava ser convocado”, declarou ele, “acho que quem foi convocado mereceu. Se fosse eu e não outro deles, teria havido a mesma polêmica. Só nos resta torcer pela final na Bósnia. Todos sabemos que tipo de jogador é o Dzeko, será preciso ter um cuidado especial”.

  • SU KEAN

    “Ele é fenomenal. Este ano talvez tenha enfrentado um pouco mais de dificuldade em comparação com a temporada passada, porque na Itália, quando um jogador tem um ano de destaque, no ano seguinte ele é muito mais estudado. Para ele, esta temporada foi certamente mais difícil; além disso, algumas lesões limitaram sua condição física e, por isso, ele não estava no seu melhor durante as partidas. Mas, aos poucos, ele vai nos ajudar a sair dessas situações. É um jogador muito forte, e está demonstrando isso também na Seleção.”

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  • A VIRADA CONTRA A JUVENTUDE

    "Na semana do jogo contra a Juve, eu disse a mim mesmo: ‘Esse jogo eu quero jogar de qualquer jeito, aconteça o que acontecer’. Havia também a pausa para os jogos das seleções: treinei durante duas semanas com altíssima intensidade e conquistei a vaga; acho que foi a partir daí que se deu o meu desenvolvimento nesta temporada. Porque é um jogo especial para mim e eu queria jogá-lo a qualquer custo."

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