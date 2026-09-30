"Não esperava esta convocação, mas tinha muita esperança de que ela viesse - acrescenta o jogador nascido em 2001 e ex-Juventus - Era importante conquistar o resultado tanto pela classificação quanto por uma questão de confiança; contra a Bélgica não tinha ido muito bem, embora no segundo tempo tenha havido uma boa reação. Qual é o meu sonho? Ir à Copa do Mundo com a Itália, é o meu maior sonho. Amadureci muito, estou mais seguro de mim mesmo, mais ousado em certas coisas e mais agressivo em outras, embora eu sempre considere a fragilidade um valor, por ser um rapaz muito sensível. Sabia que precisava melhorar em alguns aspectos e consegui, agora estou confiante de que posso fazer bem".





Por fim, Fagioli sai em defesa do companheiro de seleção Alessandro Romano, que estreou contra a Bélgica: "As redes sociais te levam até aqui tendo feito pouco e te jogam para baixo assim que você erra. No caso de Romano, foi um simples passe errado no campo de ataque, depois, por azar, saiu o gol. São coisas que acontecem e vão acontecer bilhões de vezes - diz Fagioli, como relata a ANSA - Ele é muito jovem, vai melhorar, embora já seja forte. E é um ótimo garoto, que é o que mais importa. Não deve se preocupar, o time está todo com ele, o que acontece fora não podemos controlar, mas não é importante".



