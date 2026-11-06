Quando a pergunta foi feita a Ball, o ex-defensor do Everton, que falava em parceria com a NetBet Sport, disse à GOAL: “Possivelmente. Ainda estamos tentando entender o que está acontecendo de fato. Não há muita informação vindo do clube ou do Jack neste momento, então espero que esteja tudo bem com ele.

“Ele é um jogador absolutamente incrível. Quando está em boa fase, é disparado um dos melhores jogadores do Everton. Ele ama o futebol, é um cara muito querido, todo mundo gosta dele, o clube o adora. Foi por isso que voltamos a buscá-lo, pelo que oferece dentro e fora de campo. Mas, infelizmente, parece que ele também está enfrentando alguns problemas. Espero que isso possa ser resolvido.

“Ele chama a atenção e, obviamente, às vezes também não se ajuda. Já não é mais um garoto, e você pode cometer esses erros quando é jovem, todos nós fizemos isso. Mas ele está chegando a uma idade em que provavelmente já pensa no fim da carreira.

“Mas suas atuações pelo Everton, seus primeiros toques na bola são incríveis. Quando você o vê ao vivo, no estádio, parece fácil demais para ele. Talvez a torcida pegue um pouco no pé dele porque ele joga abaixo do que pode e diminui um pouco o ritmo do jogo, mas os adversários simplesmente não sabem como marcá-lo, não sabem o que fazer diante da sua habilidade com a bola. Por isso, é uma pena não poder ver isso com tanta frequência na Premier League.

“Ele é um jogador que deveria atuar na Premier League, e espero que consiga dar a volta por cima. David Moyes disse que ele terá suas oportunidades. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Cabe a Jack reconquistar seu lugar entre os titulares de David Moyes, mas a Premier League e o Everton Football Club ficam melhores com Jack Grealish. Estou de dedos cruzados, espero que ele continue por aqui.”