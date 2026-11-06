“Fácil demais para ele”: O que o futuro reserva a Jack Grealish em meio às dificuldades no Everton, enquanto um ex-jogador do clube especula sobre sua despedida da Premier League em 2027?
Grealish, jogador de 100 milhões de libras, segue indisponível para ser escalado
David Moyes confirmou que Grealish continuará indisponível para o jogo do Everton em casa contra o recém-promovido Coventry, na sexta-feira. Será a última partida do Everton antes da pausa das competições nacionais para os jogos de seleções de novembro.
Isso significa que o jogador, que soma 39 partidas pela seleção da Inglaterra e custou 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) ao Manchester City quando foi contratado do Aston Villa, não voltará a disputar uma partida oficial antes de 23 de novembro.
Sua última atuação foi em 17 de outubro, contra o Chelsea, e ele já ficou fora de três partidas. Inicialmente, a ausência de Grealish dos planos de Moyes foi atribuída a uma “infração disciplinar no clube”. Posteriormente, ele foi considerado sem condições físicas de jogar.
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Jogador da seleção inglesa ficará sem contrato em 2027
Esperava-se mais do campeão da Premier League e da Champions League quando ele voltou a Merseyside para um segundo período de empréstimo. Ele teve a oportunidade de garantir uma permanência mais longa no Hill Dickinson Stadium, já que ficará livre no mercado ao fim da temporada, quando seu contrato lucrativo com o Manchester City expirar.
Há sérias dúvidas sobre o que acontecerá a seguir. Grealish poderia se sentir tentado a escapar do escrutínio da Premier League e tentar a sorte em outro lugar, com a possibilidade de que equipes nos Estados Unidos lhe permitam perseguir o sonho americano?
Grealish pode buscar um novo desafio fora da Inglaterra?
Quando a pergunta foi feita a Ball, o ex-defensor do Everton, que falava em parceria com a NetBet Sport, disse à GOAL: “Possivelmente. Ainda estamos tentando entender o que está acontecendo de fato. Não há muita informação vindo do clube ou do Jack neste momento, então espero que esteja tudo bem com ele.
“Ele é um jogador absolutamente incrível. Quando está em boa fase, é disparado um dos melhores jogadores do Everton. Ele ama o futebol, é um cara muito querido, todo mundo gosta dele, o clube o adora. Foi por isso que voltamos a buscá-lo, pelo que oferece dentro e fora de campo. Mas, infelizmente, parece que ele também está enfrentando alguns problemas. Espero que isso possa ser resolvido.
“Ele chama a atenção e, obviamente, às vezes também não se ajuda. Já não é mais um garoto, e você pode cometer esses erros quando é jovem, todos nós fizemos isso. Mas ele está chegando a uma idade em que provavelmente já pensa no fim da carreira.
“Mas suas atuações pelo Everton, seus primeiros toques na bola são incríveis. Quando você o vê ao vivo, no estádio, parece fácil demais para ele. Talvez a torcida pegue um pouco no pé dele porque ele joga abaixo do que pode e diminui um pouco o ritmo do jogo, mas os adversários simplesmente não sabem como marcá-lo, não sabem o que fazer diante da sua habilidade com a bola. Por isso, é uma pena não poder ver isso com tanta frequência na Premier League.
“Ele é um jogador que deveria atuar na Premier League, e espero que consiga dar a volta por cima. David Moyes disse que ele terá suas oportunidades. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Cabe a Jack reconquistar seu lugar entre os titulares de David Moyes, mas a Premier League e o Everton Football Club ficam melhores com Jack Grealish. Estou de dedos cruzados, espero que ele continue por aqui.”
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Duas passagens por empréstimo conturbadas para Grealish no Hill Dickinson
Grealish viu sua primeira passagem pelo Everton ser interrompida por uma lesão em um momento inoportuno, que acabou exigindo cirurgia para tratar uma fratura por estresse no pé esquerdo. Antes de se machucar, ele vinha recuperando o brilho na carreira.
Ele fez apenas oito partidas nesta temporada e ainda busca seu primeiro gol em 2026-27. Resta saber se o Everton lhe dará mais uma chance de recomeçar, permitindo que o jogador, de talento evidente, volte a se concentrar em suas atuações em campo.
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