“Faça o que for preciso!” - Inês Garcia, namorada de Lamine Yamal, faz um apelo com tema de Justin Bieber para a Copa do Mundo, dirigido ao astro da Espanha e do Barcelona

A impressionante trajetória da Espanha até as semifinais da Copa do Mundo cativou uma nação, mas, para a parceira de Yamal, a pressão acaba de aumentar significativamente. Após o anúncio da FIFA sobre a programação de entretenimento para a final, a influenciadora deixou claro que espera estar no MetLife Stadium no dia 19 de julho.

A influenciadora, nascida em Sevilha, postou uma mensagem dirigida a Yamal que rapidamente se tornou viral. Em um tom brincalhão, mas urgente, ela escreveu ao seu parceiro: “Meu amor, faça o que for preciso para chegar à final. Você está me ouvindo?? O que for preciso!”