Getty/GOAL
Traduzido por
“Faça o que for preciso!” - Inês Garcia, namorada de Lamine Yamal, faz um apelo com tema de Justin Bieber para a Copa do Mundo, dirigido ao astro da Espanha e do Barcelona
Um apelo hilário nas redes sociais
A impressionante trajetória da Espanha até as semifinais da Copa do Mundo cativou uma nação, mas, para a parceira de Yamal, a pressão acaba de aumentar significativamente. Após o anúncio da FIFA sobre a programação de entretenimento para a final, a influenciadora deixou claro que espera estar no MetLife Stadium no dia 19 de julho.
A influenciadora, nascida em Sevilha, postou uma mensagem dirigida a Yamal que rapidamente se tornou viral. Em um tom brincalhão, mas urgente, ela escreveu ao seu parceiro: “Meu amor, faça o que for preciso para chegar à final. Você está me ouvindo?? O que for preciso!”
O fator Bieber
A motivação por trás do pedido de Garcia é simples: ela se declara uma “Belieber”. Com o ícone pop canadense confirmado como uma das atrações principais do primeiro show do intervalo do torneio, no estilo do Super Bowl, Garcia está louca para ver seu ídolo se apresentar ao vivo no maior palco do esporte.
Bieber, conhecido por sucessos globais como “Baby”, “Sorry” e “Love Yourself”, continua sendo um dos artistas mais populares para toda uma geração de fãs. Sua inclusão na programação da FIFA adicionou um frenesi da cultura pop ao torneio, que já tem muito em jogo, dando a Yamal mais um motivo para garantir que a La Roja chegue à final.
Um show histórico no intervalo
A FIFA pretende abrir novos caminhos durante a final de 2026 em Nova Jersey, apresentando um espetáculo musical repleto de estrelas. Afastando-se das cerimônias tradicionais, a entidade reguladora mundial planejou uma apresentação de 11 minutos concebida para rivalizar com o grande evento anual da NFL, contando com um leque diversificado de talentos internacionais.
O elenco confirmado é uma prova da grandiosidade do evento. Ao lado de Bieber estarão Shakira, presença constante nos principais torneios de futebol, além da rainha do pop Madonna e dos sensacionais BTS, do K-pop. O show também contará com a estrela africana Burna Boy, Chris Martin, do Coldplay, acompanhado pelo Coro PS22, e o maestro de renome mundial Gustavo Dudamel.
- Getty Images Sport
O foco está no objetivo em Nova Jersey
O principal objetivo de Yamal continua sendo trazer o troféu de volta para a Espanha pela primeira vez desde 2010. No entanto, a Espanha precisa primeiro superar a França em um confronto muito aguardado nas semifinais — um jogo que tem um significado especial para o jogador de 18 anos.
Foi justamente contra os Bleus que Yamal marcou seu gol espetacular e inesquecível nas semifinais da Euro 2024, antes de a La Roja derrotar a Inglaterra na final e levantar o troféu. Essa lembrança icônica serve como um bom presságio perfeito para a sensação do Barcelona, que continuou sua ascensão meteórica no cenário internacional, consolidando-se como uma figura-chave no setor ofensivo de Luis de la Fuente na busca por mais um título importante.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.