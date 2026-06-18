"Faça o que eu mandei!"

Embora o primeiro tempo tenha terminado em um empate frenético de 2 a 2, com gols do capitão Harry Kane e dos croatas Martin Baturina e Petar Musa, o segundo tempo mostrou uma seleção inglesa completamente diferente. Kane, que igualou o recorde de gols de Gary Lineker pela Inglaterra em Copas do Mundo durante a partida, revelou que Tuchel aproveitou o intervalo para reorientar o time por meio de uma conversa decisiva com a equipe.

Falando sobre o impacto do técnico, Kane disse: “Ele nos disse para nos livrarmos das amarras, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele perguntou: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrem ao mundo do que somos capazes. Entramos no segundo tempo com tudo e eles não conseguiram nos acompanhar, e esse é o nível que temos que manter em todos os jogos. A maneira como controlamos a partida depois que abrimos o placar, nunca parecemos estar realmente em perigo e, então, marcamos no contra-ataque. Tivemos um momento em que poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Parabéns a todos: foi o primeiro jogo do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”



