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“Faça o que eu mandei!” - Revelada a bronca de Thomas Tuchel em campo contra o craque da Inglaterra, enquanto o técnico dos Três Leões ficou furioso com um jogador-chave durante a vitória na Copa do Mundo contra a Croácia
Tuchel perde a paciência com Pickford
O início tranquilo da primeira partida de Tuchel como técnico em uma Copa do Mundo foi interrompido aos dezessete minutos da estreia da Inglaterra no Grupo L, no Dallas Stadium. Apesar de os Três Leões estarem vencendo por 1 a 0 naquele momento, o ex-técnico do Chelsea ficou furioso com o fato de o goleiro Jordan Pickford não ter seguido suas instruções específicas de distribuição de bola.
De acordo com o repórter da Fox Geoff Shreeves, que estava na linha lateral, conforme informou o jornal The Sun, o momento crítico ocorreu quando Pickford se viu desequilibrado pelo lado esquerdo. Em vez de passar a bola para o lateral-direito, conforme instruído, o goleiro do Everton optou por uma saída diferente, o que provocou uma reação furiosa de seu técnico. Tuchel imediatamente se dirigiu à beira de sua área técnica para expressar seu descontentamento ao jogador de 32 anos.
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"Faça o que eu mandei!"
A troca de palavras foi captada pelos microfones à beira do campo e transmitida por Shreeves, que descreveu em detalhes a intensidade do confronto. Depois que Pickford pareceu responder de volta ao técnico, Tuchel encerrou a discussão com uma ordem severa. Shreeves relatou: “Agora mesmo, Jordan Pickford estava do lado esquerdo, desequilibrado, e mesmo assim conseguiu pegar a bola. Thomas Tuchel foi direto para a linha lateral e disse: ‘Não, passe para o lateral-direito, você não vai para aquele lado’. Pickford tentou argumentar um pouco, e Tuchel não ficou nada satisfeito. Ele disse a ele: ‘Você sabe o que deve fazer, faça o que eu mandei!’”
O assistente Anthony Barry confirmou a frustração do técnico durante uma entrevista no intervalo à ITV, observando que a equipe havia demonstrado “padrões de jogo hesitantes” e enfrentado dificuldades para decidir quando jogar na profundidade ou na vertical durante um início de jogo tenso.
Kane explica a reviravolta no intervalo
Embora o primeiro tempo tenha terminado em um empate frenético de 2 a 2, com gols do capitão Harry Kane e dos croatas Martin Baturina e Petar Musa, o segundo tempo mostrou uma seleção inglesa completamente diferente. Kane, que igualou o recorde de gols de Gary Lineker pela Inglaterra em Copas do Mundo durante a partida, revelou que Tuchel aproveitou o intervalo para reorientar o time por meio de uma conversa decisiva com a equipe.
Falando sobre o impacto do técnico, Kane disse: “Ele nos disse para nos livrarmos das amarras, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele perguntou: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrem ao mundo do que somos capazes. Entramos no segundo tempo com tudo e eles não conseguiram nos acompanhar, e esse é o nível que temos que manter em todos os jogos. A maneira como controlamos a partida depois que abrimos o placar, nunca parecemos estar realmente em perigo e, então, marcamos no contra-ataque. Tivemos um momento em que poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Parabéns a todos: foi o primeiro jogo do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”
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Sem drama para Bellingham
Jude Bellingham, que marcou um gol sensacional para colocar a Inglaterra à frente por 3 a 2, minimizou a ideia de que o clima no intervalo fosse tão explosivo quanto a discussão na linha lateral sugeria. O craque do Real Madrid insistiu que, apesar da tensão anterior entre Tuchel e Pickford, o vestiário continuava sendo um ambiente de concentração profissional, e não de raiva.
Bellingham deu uma visão sobre a abordagem do técnico, afirmando: “Não foi um daqueles momentos de grande drama ou de se levantar e gritar; foi o que a equipe precisava. Temos um grupo maduro, com grandes líderes, e todos sabiam o nível que precisávamos atingir. O início do segundo tempo nos deu uma excelente base.” A Inglaterra acabou vencendo por 4 a 2 graças a um gol de Marcus Rashford no final da partida e agora buscará levar esse ímpeto para o próximo confronto contra Gana, no dia 23 de junho.