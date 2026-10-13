"Nico Paz fez boas partidas. Obviamente, é sempre avaliado pelos gols e assistências, mas, contra a Roma, foi ele quem teve as três jogadas mais claras para nós.

É um jogador decisivo, forte, que continua evoluindo. Esta é apenas sua terceira temporada como profissional, e ele percorreu mais de 30 mil quilômetros, disputou três partidas.

É um processo, não me preocupa. Às vezes há altos e baixos, mas sempre o vejo muito bem e, para mim, o mais importante é ver que ele tem vontade de evoluir".