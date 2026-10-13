O Como se prepara para enfrentar o Feyenoord em sua segunda partida na fase de liga da Champions League. Cesc Fabregas concedeu entrevista coletiva para falar sobre o jogo e, entre os diversos assuntos abordados, também se viu "obrigado" a defender Nico Paz, que vive um momento de grande exposição na mídia e recebe críticas por sua pouca contribuição em gols em comparação com um ano atrás.
Fabregas: "Nico Paz é avaliado apenas por gols e assistências, mas isso não me preocupa. Sinto falta da Champions"
Duas vezes contra Van Bronckhorst
"Uma, a final da Champions Leaguee também a final da Copa do Mundo, depois nos cruzamos em Jacarta para fazer uma coisa. Giovanni é uma ótima pessoa e está mostrando que também é um grande treinador. A Copa do Mundo é a coisa mais bonita que um jogador pode conquistar, mas aquela Champions ainda me falta. É a única coisa que me falta como jogador, mas o passado é feito de lembranças e agora sou treinador, o que é maravilhoso."
A defesa de Nico Paz
"Nico Paz fez boas partidas. Obviamente, é sempre avaliado pelos gols e assistências, mas, contra a Roma, foi ele quem teve as três jogadas mais claras para nós.
É um jogador decisivo, forte, que continua evoluindo. Esta é apenas sua terceira temporada como profissional, e ele percorreu mais de 30 mil quilômetros, disputou três partidas.
É um processo, não me preocupa. Às vezes há altos e baixos, mas sempre o vejo muito bem e, para mim, o mais importante é ver que ele tem vontade de evoluir".
A GESTÃO DA CHAMPIONS LEAGUE
"Como lidar com a disputa da Champions? O bom é que não sei, é a primeira vez que disputamos a Champions. Para muitos, foi a estreia, e é bom ver o crescimento constante do clube. Sabemos que seremos julgados pelo resultado, mas, para nós, é um sonho que, aos poucos, precisa se tornar realidade. Para nós, é um processo: o que você faz no início não é o mesmo que fará depois de cinco anos."
UMA CHANCE PARA TODOS
Quero dar uma chance a todos, porque eles me fazem vibrar nos treinos e também nos jogos, como quando íamos lutar contra o Milan em San Siro ou vencer a Atalanta. Estamos apenas no começo, tenho orgulho de acharem que estamos em um nível mais alto, mas sei que precisamos continuar nossa trajetória".
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