"Debate muito interessante: o que quer dizer jogar bem? A ideia que você tem precisa ser levada adiante com grande convicção. Inicialmente, o presidente pensava no lado estrutural do clube, queria atrair mais turismo e, para isso, precisava de um futebol atraente.

Quanto mais bonito é o futebol, mais as pessoas gostam de vir. Foi sobre isso que falamos na primeira conversa com o presidente. Depois, inseri as pessoas na comissão técnica, os jogadores certos para seguir a nossa ideia.

Vitória é vitória. Não é que, antes de cada jogo, eu pense: "Como eu quero perder?". Hoje, na pior das hipóteses, vou para casa perdendo com a nossa ideia. Porque, se você perde a partida de uma forma na qual não acredita, depois o arrependimento é em dobro".