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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Fàbregas: "Não à Inter por coragem ou medo? Digamos que eu penso muito... Conte me dizia como passar a bola. Meu Scudetto? Ver os jogadores crescerem"

Como
Inter de Milão
Cesc Fábregas

O técnico do Como voltou a falar sobre o não à Inter no verão de 2025

Cesc Fabregas foi, sem dúvida, uma das revelações mais marcantes dos últimos anos entre os treinadores emergentes na Itália e não só. Seu Como passou da Serie B para a Champions League em pouquíssimo tempo e agora pode continuar sonhando alto.

Diretamente do palco do Festival dello Sport de Trento, organizado pela Gazzetta dello Sport, o técnico espanhol voltou a falar também sobre o não à Inter no verão de 2025, sobre como vê o papel de treinador e sobre os próximos passos do clube azul e branco.


  • A ESCOLHA DO COMO

    "Começou de uma maneira estranha, eu não sabia o que fazer depois do Monaco. Às vezes, você toma decisões mais com o coração do que com a cabeça, e esta foi uma delas. Eu ia muitas vezes com a minha família a Como, mas não sabia que existia um time de futebol".

  • Belo jogo e vitórias

    "Debate muito interessante: o que quer dizer jogar bem? A ideia que você tem precisa ser levada adiante com grande convicção. Inicialmente, o presidente pensava no lado estrutural do clube, queria atrair mais turismo e, para isso, precisava de um futebol atraente.

    Quanto mais bonito é o futebol, mais as pessoas gostam de vir. Foi sobre isso que falamos na primeira conversa com o presidente. Depois, inseri as pessoas na comissão técnica, os jogadores certos para seguir a nossa ideia.

    Vitória é vitória. Não é que, antes de cada jogo, eu pense: "Como eu quero perder?". Hoje, na pior das hipóteses, vou para casa perdendo com a nossa ideia. Porque, se você perde a partida de uma forma na qual não acredita, depois o arrependimento é em dobro".

  • DA CUNHA

    "O mérito é todo dele. Eu acreditei nele, mas a evolução foi incrível pela mentalidade e pela fome que ele tem, que são incríveis. No início eu dizia isso ao Ludi e ao clube: quero gente com fome, que tenha como objetivo jogar no Real Madrid, no Barcelona.

    Prefiro alguém com menos talento, mas com uma fome incrível de fazer carreira, a quem chega com um grande passado e que já fez dinheiro. É disso que o Como precisa".

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  • As contratações do Como

    "Antes de contratar alguém, o processo é longuíssimo, nem sei quantas reuniões fazemos; pensamos sempre na janela seguinte para estarmos seis meses à frente. Não sei quem vou contratar, mas sei qual é o perfil de que preciso para melhorar.

    Ludi está fazendo um trabalho incrível; em uma janela, certa vez, ele fez 31 operações entre entradas e saídas. Para um treinador e para um clube, algo assim não é fácil de administrar: você começa com um time novo a cada seis meses. Isso faz você crescer, mas há um risco enorme, porque talvez falte experiência a alguém e isso pode desacelerar o processo de crescimento".

  • Conte

    "Com Conte no Chelsea eu já tinha 29 anos. Antes, tive Wenger e não se fazia tanta tática, ele não trabalhava tanto a mentalidade, mas era muito bom em contratar jogadores com a mesma ideia de futebol, te dando muita liberdade.

    Conte era atento aos detalhes, à estrutura, ao movimento; para mim, no começo, era até pesado. Ninguém nunca tinha me dito para onde eu deveria passar a bola. O lateral me passa a bola, de primeira eu coloco para Diego Costa, que faz o gol. Achei que estivesse tudo bem, já que tínhamos marcado, mas Conte, no fim do treino: "Nããão, futebol não é isso", e me explica onde eu deveria ter passado a bola".

  • O não à Inter

    "Dizer não à Inter foi uma escolha corajosa ou houve também um pouco de medo de ir para uma realidade tão grande e tão cedo, depois de poucos anos como treinador? Sou alguém que pensa muito e analisa muito. Sei que, para julgar um treinador no fim da carreira, no fim das contas serão contados os troféus conquistados, e é justo que seja assim.

    O mais importante é o tempo, mas para um treinador nunca há tempo: o caso mais marcante é o de Arteta, que terminou em oitavo três vezes e depois em quinto, e agora, após 7 anos, venceu a Premier e chegou à final da Champions. No Como, temos uma visão clara, confiamos uns nos outros: prefiro crescer aqui e fazer crescer a identidade deste clube. Se um dia eu sair do Como, todos nós queremos que quem vier depois dê continuidade ao projeto".

  • Meu Scudetto? Fazer os jogadores crescerem

    "Muitos garotos vieram para o Como por minha causa, e não digo isso por arrogância. Eles acreditaram em mim. Nico Paz chegou aqui vindo do Real Castilla, e agora se fala em dar a ele a camisa 10 de Messi. Há dois anos, o pai dele depositou toda a confiança em mim. Posso dizer o mesmo de Alex Valle, de Perrone, de Da Cunha, de tantos outros. Quando os vejo, não posso ir para outros times: sinto que tenho uma dívida, eles confiaram em mim e agora preciso dar a eles toda a minha vida. Para mim, eles são o meu scudetto".

  • Os jovens italianos e liberais

    "Não sou ninguém para dizer o que está errado. Agora, tentamos criar a nossa academia, que praticamente nasceu há dois anos. Todos esses especialistas podem dizer a vocês que talvez sejam necessários 10 anos. Temos 3 jogadores no Sub-16, 3 no Sub-17, 3 no Sub-18 e assim por diante, aos poucos estamos construindo e chegando lá. Queremos levá-los ao time principal. É preciso trabalhar, construir, acreditar.

    Pego o Liberali como exemplo: quando falei com ele, disse: 'não estamos te contratando porque você é italiano'. Gosto de como ele joga, da personalidade dele, de como transfere o seu futebol para um contexto que não o favorece fisicamente. À frente dele estão Nico Paz, Baturina, Caqueret, mas, se ele fizer as coisas bem e merecer, para mim a idade não importa nem um pouco. Fazemos parte do futebol italiano, me sinto italiano, passo sempre as férias na Itália, mesmo morando aqui. Agora também estamos tentando ajudar na formação dos jogadores italianos".

  • Douvikas

    "A história dele é interessante. Tínhamos analisado o nosso elenco depois dos primeiros seis meses. Jogávamos como eu tinha em mente, mas depois faltava a última jogada, faltava a fisicalidade quando chegavam defensores como Ndicka ou Hien. Precisávamos de alguém com essa potência, que sabe fazer gols. Ele também tinha feito gols na Holanda. Na Espanha, tinha uma média de gols alta, mas nem sempre jogava. Eu gostava muito dele pela mentalidade, tinham me falado muito sobre isso. A mentalidade faz a diferença na vida. É preciso ter a mentalidade de Douvikas, que depois de cada jogo vem até mim e me pergunta onde errou e onde precisa melhorar".

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