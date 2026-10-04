Cesc Fabregas foi, sem dúvida, uma das revelações mais marcantes dos últimos anos entre os treinadores emergentes na Itália e não só. Seu Como passou da Serie B para a Champions League em pouquíssimo tempo e agora pode continuar sonhando alto.
Diretamente do palco do Festival dello Sport de Trento, organizado pela Gazzetta dello Sport, o técnico espanhol voltou a falar também sobre o não à Inter no verão de 2025, sobre como vê o papel de treinador e sobre os próximos passos do clube azul e branco.