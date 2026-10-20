O Como também enfrenta uma crise de lesões e, antes do confronto pela Liga dos Campeões em que enfrentará o Manchester United, o técnico espanhol Cesc Fabregas falou sobre a partida e confirmou que vários de seus jogadores ficarão afastados por um longo período. Em entrevista coletiva, afirmou ainda que os Red Devils não estão em crise e que a partida certamente será histórica para o clube.
Fabregas: "Manchester United em crise? Grande mentira. Jesus Rodriguez ficará afastado por um longo período, Chalobah ficará fora por duas semanas. Kean? Vamos ver no sábado"
DIA HISTÓRICO
"Amanhã será um dia histórico, mais uma vez. Estamos vivendo um momento especial nestes meses e precisamos nos adaptar bem, conscientes da importância do confronto. O United é um grande time, tem grandes jogadores e uma história impressionante. Vamos tentar vencer, como sempre"
UNITED EM CRISE? VOCÊS É QUE INVENTAM ISSO
"Crises no futebol não existem: a cada três dias há um jogo, e não há tempo para pensar se existe ou não uma crise. São 11 contra 11, e tentamos vencer. A crise é uma invenção de vocês. Nós não a sentimos porque somos profissionais que querem competir. Não acredito nessas coisas: eles são o Manchester United e têm jogadores de altíssimo nível. Vamos tentar vencer, como eu disse antes."
Jesus Rodriguez ficará afastado por um longo período
"Jesus Rodriguez ficará afastado por um longo período: hoje, no fim do treino, chutou a gol e se machucou. Não parece ser uma lesão leve, mas algo um pouco mais grave. Chalobah ficará fora por duas semanas e, portanto, perderá quatro jogos. Vamos ver se Kean terá condições de jogar no sábado, enquanto Diao voltará após a pausa."
A camisa de Messi
"Acho que é uma honra ver o melhor jogador da história com a nossa camisa. Até pouco tempo atrás, era inimaginável. Uma noite como a de amanhã é um prêmio pelo que fizemos nos últimos anos. Merecemos disputar partidas assim. Estamos com muita vontade e orgulhosos de poder disputá-la."
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