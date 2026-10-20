Fabregas: "Manchester United em crise? Grande mentira. Jesus Rodriguez ficará afastado por um longo período, Chalobah ficará fora por duas semanas. Kean? Vamos ver no sábado"

"Crises no futebol não existem: a cada três dias há um jogo, e não há tempo para pensar se existe ou não uma crise. São 11 contra 11, e tentamos vencer. A crise é uma invenção de vocês. Nós não a sentimos porque somos profissionais que querem competir. Não acredito nessas coisas: eles são o Manchester United e têm jogadores de altíssimo nível. Vamos tentar vencer, como eu disse antes."