Em entrevista à Bundesliga, o jogador de 26 anos falou sobre como a incerteza fora de campo pesou muito para ele antes de o acordo ser concluído: "Foi difícil, como sempre, porque você nunca sabe o que pode acontecer, se vai para outro lugar ou se volta para Hamburgo.

"Eu não sabia o que poderia acontecer, inclusive com a minha família, e claro que você fica um pouco desconfortável nessa situação. Mas, no fim, quando tudo está claro, quando você tem seu contrato, quando está tudo assinado e você está onde quer estar, fica muito mais fácil."

Ele também destacou que o apoio do técnico consolidou seu desejo de permanecer na Alemanha: "Porque eu vejo tudo o que envolve o clube, todas as pessoas, tudo, o campeonato. O técnico sempre me dá o apoio de que preciso e me dá confiança. Na temporada passada, acho que no fim eu tive uma boa temporada, e quero continuar fazendo o mesmo ou até melhor."