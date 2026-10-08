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Fabio Vieira explica por que trocou o Arsenal por uma transferência permanente para o Hamburgo após um verão de incertezas
Vieira compromete futuro com o Hamburgo
O meia português revelou os motivos por trás de sua decisão de romper os laços com o Arsenal e comprometer seu futuro com o Hamburgo. Depois de desempenhar um papel central na preservação do status do clube na elite durante o empréstimo na temporada 2025-26, as longas negociações sobre a avaliação da transferência finalmente foram concluídas na reta final da janela. O acordo de € 9 milhões, segundo relatos, encerrou a passagem de quatro anos do meio-campista ofensivo vinculado ao Arsenal após sua chegada vinda do Porto em 2022.
- Getty Images Sport
Meia detalha negociações tensas no verão
Em entrevista à Bundesliga, o jogador de 26 anos falou sobre como a incerteza fora de campo pesou muito para ele antes de o acordo ser concluído: "Foi difícil, como sempre, porque você nunca sabe o que pode acontecer, se vai para outro lugar ou se volta para Hamburgo.
"Eu não sabia o que poderia acontecer, inclusive com a minha família, e claro que você fica um pouco desconfortável nessa situação. Mas, no fim, quando tudo está claro, quando você tem seu contrato, quando está tudo assinado e você está onde quer estar, fica muito mais fácil."
Ele também destacou que o apoio do técnico consolidou seu desejo de permanecer na Alemanha: "Porque eu vejo tudo o que envolve o clube, todas as pessoas, tudo, o campeonato. O técnico sempre me dá o apoio de que preciso e me dá confiança. Na temporada passada, acho que no fim eu tive uma boa temporada, e quero continuar fazendo o mesmo ou até melhor."
Torcedores apaixonados convencem maestro criativo
O meia apontou a satisfação de sua família no norte da Alemanha e o apoio incondicional dos fiéis torcedores do Volksparkstadion: "Tudo tem sido especial desde a temporada passada. O que vivi aqui foi incrível em termos pessoais. Toda a minha família também está gostando."
Ele acrescentou: "É uma cidade muito bonita, um clube muito bom. Todas as pessoas ao redor e os torcedores são pessoas boas, e estão sempre nos apoiando. Não importa se vencemos ou perdemos, eles estão sempre lá por nós. No fim, quando você tem um clube e torcedores que te amam, você se sente muito mais feliz por ter chegado a um clube como este."
Vieira também identificou a elite do futebol alemão como o cenário ideal para mostrar seu talento: "Eu gosto do campeonato. A Bundesliga é muito boa, é muito competitiva, e há muito espaço para continuar crescendo e evoluindo.
"No fim, acho que este também é o lugar certo para mim porque eu quero continuar jogando futebol. Quero fazer o que mais amo, que é jogar futebol, e aqui me sinto muito confortável. Quando as pessoas gostam de você, tudo fica muito mais fácil."
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Briga contra o rebaixamento testa criador do meio-campo
As prioridades imediatas de Vieira agora se voltam para a difícil visita de sábado ao Hoffenheim, enquanto o Hamburg busca dar o pontapé inicial em sua campanha na liga. Uma soma de apenas três pontos em quatro jogos deixa o Die Rothosen na 16ª colocação, aumentando a pressão desde cedo para a visita a Sinsheim. Muito vai depender da produção criativa do armador para furar a linha defensiva adversária e tirar o clube da zona de rebaixamento.
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