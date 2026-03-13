Fabio Esposito fica emocionado quando fala de Diego Armando Maradona. Como todos os napolitanos, mas ele um pouco mais: “Era amigo do meu pai e do meu tio — conta ele em nossa entrevista — morávamos no mesmo bairro e me lembro quando ele vinha à nossa casa. Aquela felicidade nos olhos do meu pai eu nunca mais vi em ninguém”. Escreve-se Maradona, lê-se história: “Diego foi a revolução que acabou com a diferença entre o Norte e o Sul, que felizmente hoje não existe mais”. Apresentador e rosto conhecido do Food Network, Esposito comanda diversos programas, entre os quais “Pazzi di pizza” com o vencedor do Sanremo 2026, Sal Da Vinci, e “Pazzi di Roma” com Barbara Foria; além disso, ele tem um podcast de nível televisivo e um programa de rádio na Radio Marte. Em meio a tanto trabalho, porém, sempre há espaço para um pouco de futebol: “A primeira vez no estádio foi em um Napoli x Milan na temporada 1993/94: estávamos em dificuldades e, nos minutos finais, Di Canio marcou após uma finta dupla em Baresi e Maldini. Eu estava na arquibancada com meu pai. A última vez foi este ano contra a Fiorentina, mas na tribuna”.