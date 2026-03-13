Fabio Esposito fica emocionado quando fala de Diego Armando Maradona. Como todos os napolitanos, mas ele um pouco mais: “Era amigo do meu pai e do meu tio — conta ele em nossa entrevista — morávamos no mesmo bairro e me lembro quando ele vinha à nossa casa. Aquela felicidade nos olhos do meu pai eu nunca mais vi em ninguém”. Escreve-se Maradona, lê-se história: “Diego foi a revolução que acabou com a diferença entre o Norte e o Sul, que felizmente hoje não existe mais”. Apresentador e rosto conhecido do Food Network, Esposito comanda diversos programas, entre os quais “Pazzi di pizza” com o vencedor do Sanremo 2026, Sal Da Vinci, e “Pazzi di Roma” com Barbara Foria; além disso, ele tem um podcast de nível televisivo e um programa de rádio na Radio Marte. Em meio a tanto trabalho, porém, sempre há espaço para um pouco de futebol: “A primeira vez no estádio foi em um Napoli x Milan na temporada 1993/94: estávamos em dificuldades e, nos minutos finais, Di Canio marcou após uma finta dupla em Baresi e Maldini. Eu estava na arquibancada com meu pai. A última vez foi este ano contra a Fiorentina, mas na tribuna”.
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Fabio Esposito, da TV ao futebol: “Maradona em casa com meu pai, as férias com Cannavaro e Sal Da Vinci no estádio”
Você poderia nos contar uma história de família envolvendo Maradona?
"Ele veio ao batizado do meu primo trazendo 40 relógios de plástico dourados. Nós, crianças, achávamos que eram realmente relógios de ouro; quando os vimos, ficamos de boca aberta."
Qual era a sensação de ter Diego Armando Maradona em casa?
"Era maravilhoso. Eu tinha uns 7 ou 8 anos, e ele nunca vinha sozinho: trazia o Careca, o Giordano, o Alemao… E pedia a cada um deles para autografar todas as páginas do meu diário".
Você manteve contato com ele mesmo depois que ele se aposentou?
"Por um tempo, sim. Nos últimos 10 ou 15 anos, não o vi mais porque ele se afastou de todo mundo."
Quem são seus amigos no mundo do futebol?
"Borriello, com quem passamos várias noites em Milão; com os Cannavaro, saímos de férias juntos, assim como com outros ex-jogadores da minha geração. Cresci jogando com Cristian Maggio e com os dois Cannavaro; hoje, nossos filhos estão na mesma turma na escola. E, além deles, há também os filhos de Mertens, Cavani, Behrami…".
Alguma curiosidade sobre eles?
"Certa vez, nos reunimos todos para uma partida organizada pela escola: olhei ao redor e vi que eram todos ex-jogadores do Napoli, e pensei: 'Mas o que eu venho fazer aqui?!'".
Que tipo de torcedor você é?
"Eu me envolvo muito com o jogo; digamos que, por ter jogado futebol, tento também analisar um pouco a partida do ponto de vista tático. Mas quando a adrenalina sobe, sou daqueles que 'vive' os 90 minutos."
Em que nível você jogou?
"No futebol amador, eu era um ponta-esquerda ofensivo que chutava com o pé contrário. E eu chutava com efeito…".
Nápoles sempre foi uma cidade muito ligada ao time.
"O fato de termos apenas um time, sem grandes rivalidades, ajuda. Além disso, De Laurentiis fez um ótimo trabalho ao atrair mulheres e famílias ao estádio, ampliando assim o público. Existem dois tipos de torcedores: aqueles que veem o futebol como um espetáculo e aqueles para quem é uma religião".
Qual foi a maior loucura que você já fez pelo Napoli?
"O jogo Napoli x Parma, há 23 anos. Eu estava em Milano Marittima com uns amigos, eram 9h ou 9h30 da manhã: olhamos uns para os outros e dissemos 'Por que não vamos ao estádio?!'. Fizemos o trajeto a 200 km/h; ainda me lembro que levamos 4 horas e 15 minutos. E chegamos a tempo".
Superstição sobre a qual não se discute?
"Seja assistindo ao jogo em casa ou no estádio, é obrigatório usar algo do Napoli. Sempre e em qualquer circunstância. Se estivermos em casa e houver alguém torcendo por outro time, essa pessoa pode ficar, mas precisa mudar de cômodo."
Excluindo Maradona, qual é o jogador pelo qual você tem mais carinho?
"Vou citar dois que marcaram a história recente do Napoli: Cavani e Mertens. Era emocionante ver o primeiro de perto; o belga sempre aceitou começar no banco com todos os treinadores, sem nunca reclamar."
Você fez um programa com Sal Da Vinci, que também é torcedor do Napoli.
"Nós quase sempre vamos ao estádio juntos, comentamos os jogos e posso dizer que ele é um grande fã do Antonio Conte. Sempre que começam a circular rumores sobre uma possível saída dele, ele fica preocupado. E quando o Sal tem uma apresentação no teatro enquanto o Napoli joga, ele pede para que mostrem o resultado do jogo em tempo real no telão."
Com quem você gostaria de apresentar um programa esportivo?
"Gosto da maneira como Diletta Leotta se destaca: não é fácil, pois muitos se concentram em sua aparência física, mas ela sempre se sai de forma brilhante como apresentadora esportiva. Além disso, nesse ponto, eu apostaria em Veronica Gentile (Le Iene, nota do editor)".