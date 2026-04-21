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Fabio Capello afirma que a Inglaterra, "cansada", joga com "medo" em grandes torneios, ao mesmo tempo em que lança um aviso a Thomas Tuchel
Ex-chefe aponta falhas já conhecidas
Capello, que treinou a Inglaterra entre 2007 e 2012, manifestou preocupação com a resiliência mental da seleção nacional sob a pressão de grandes torneios. Com base em sua experiência na Copa do Mundo de 2010, quando sua equipe teve dificuldades para marcar gols antes de ser eliminada nas oitavas de final, o técnico de 79 anos observou que os jogadores ingleses costumam chegar às finais exaustos. Apesar de uma campanha de qualificação perfeita sob o comando de Tuchel, Capello continua cauteloso após os resultados decepcionantes em amistosos recentes contra Uruguai e Japão.
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Tuchel é instado a quebrar o ciclo
O italiano acredita que a qualidade técnica do elenco é frequentemente prejudicada pela ausência de uma pausa no inverno e por uma falta de confiança debilitante em momentos decisivos. Capello apontou os fracassos do passado como evidência de um padrão recorrente que a atual comissão técnica deve quebrar antes do verão.
Em entrevista à BBC Sport sobre os principais desafios enfrentados por Tuchel, Capello disse: “Esse é o problema da Inglaterra. Eles estão cansados e com medo. O técnico precisa acabar com essas duas coisas.”
O fantasma da Euro 2020
Para ilustrar seu argumento, Capello citou a final da Euro 2020 em Wembley, onde a Inglaterra não conseguiu aproveitar a vantagem inicial contra sua Itália natal. Ele argumentou que a tendência de recuar para uma postura defensiva é um sintoma direto do peso psicológico associado à camisa da seleção.
Ele acrescentou: “Lembro-me do jogo contra a Itália. Eles estavam ganhando após 10-15 minutos e, depois disso, pararam de jogar. Jogaram com medo.”
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O caminho a seguir no torneio
A Inglaterra enfrentará Croácia, Gana e Panamá no Grupo L durante a próxima Copa do Mundo na América do Norte. A equipe de Tuchel estreará no torneio contra a Croácia no dia 17 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Após um empate e uma derrota nos jogos de março, os Três Leões precisam agora se concentrar em controlar o cansaço dos jogadores nas últimas semanas da temporada nacional para garantir que cheguem ao torneio em plena forma.