Fabio Capello afirma que a Inglaterra, "cansada", joga com "medo" em grandes torneios, ao mesmo tempo em que lança um aviso a Thomas Tuchel

O italiano acredita que a qualidade técnica do elenco é frequentemente prejudicada pela ausência de uma pausa no inverno e por uma falta de confiança debilitante em momentos decisivos. Capello apontou os fracassos do passado como evidência de um padrão recorrente que a atual comissão técnica deve quebrar antes do verão.

Em entrevista à BBC Sport sobre os principais desafios enfrentados por Tuchel, Capello disse: “Esse é o problema da Inglaterra. Eles estão cansados e com medo. O técnico precisa acabar com essas duas coisas.”