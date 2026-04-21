Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EURO-2012-ENG-MONTENEGROAFP
Adhe Makayasa

Traduzido por

Fabio Capello afirma que a Inglaterra, "cansada", joga com "medo" em grandes torneios, ao mesmo tempo em que lança um aviso a Thomas Tuchel

Inglaterra
Copa do Mundo
F. Capello

O ex-técnico da Inglaterra, Fabio Capello, fez uma advertência severa a Thomas Tuchel sobre os obstáculos psicológicos e físicos que os Três Leões enfrentam na perspectiva da Copa do Mundo de 2026. O italiano sugere que Tuchel deve abordar urgentemente uma cultura profundamente enraizada de “medo” e fadiga para que a Inglaterra possa disputar o título na América do Norte.

  • Ex-chefe aponta falhas já conhecidas

    Capello, que treinou a Inglaterra entre 2007 e 2012, manifestou preocupação com a resiliência mental da seleção nacional sob a pressão de grandes torneios. Com base em sua experiência na Copa do Mundo de 2010, quando sua equipe teve dificuldades para marcar gols antes de ser eliminada nas oitavas de final, o técnico de 79 anos observou que os jogadores ingleses costumam chegar às finais exaustos. Apesar de uma campanha de qualificação perfeita sob o comando de Tuchel, Capello continua cauteloso após os resultados decepcionantes em amistosos recentes contra Uruguai e Japão.

    • Publicidade
  • FBL-EURO-2012-WAL-ENGAFP

    Tuchel é instado a quebrar o ciclo

    O italiano acredita que a qualidade técnica do elenco é frequentemente prejudicada pela ausência de uma pausa no inverno e por uma falta de confiança debilitante em momentos decisivos. Capello apontou os fracassos do passado como evidência de um padrão recorrente que a atual comissão técnica deve quebrar antes do verão.

    Em entrevista à BBC Sport sobre os principais desafios enfrentados por Tuchel, Capello disse: “Esse é o problema da Inglaterra. Eles estão cansados e com medo. O técnico precisa acabar com essas duas coisas.”

  • O fantasma da Euro 2020

    Para ilustrar seu argumento, Capello citou a final da Euro 2020 em Wembley, onde a Inglaterra não conseguiu aproveitar a vantagem inicial contra sua Itália natal. Ele argumentou que a tendência de recuar para uma postura defensiva é um sintoma direto do peso psicológico associado à camisa da seleção.

    Ele acrescentou: “Lembro-me do jogo contra a Itália. Eles estavam ganhando após 10-15 minutos e, depois disso, pararam de jogar. Jogaram com medo.”

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    O caminho a seguir no torneio

    A Inglaterra enfrentará Croácia, Gana e Panamá no Grupo L durante a próxima Copa do Mundo na América do Norte. A equipe de Tuchel estreará no torneio contra a Croácia no dia 17 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Após um empate e uma derrota nos jogos de março, os Três Leões precisam agora se concentrar em controlar o cansaço dos jogadores nas últimas semanas da temporada nacional para garantir que cheguem ao torneio em plena forma.