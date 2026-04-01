Fabio Capello admite que “não consegue dormir à noite”, ao classificar o fracasso da Itália na Copa do Mundo como “uma tragédia esportiva e uma vergonha”

O experiente técnico classificou a recente eliminação como um momento de baixa histórica, enfatizando que o prestígio da camisa italiana ficou gravemente manchado. O impacto emocional sobre ele é evidente, conforme confessou: “Não consegui dormir a noite toda, ainda não consigo acreditar no que aconteceu.”

Quando questionado sobre a magnitude da eliminação, ele não se conteve, garantindo que suas palavras refletissem a raiva de uma nação em luto. Ele afirmou: “Estamos falando de uma seleção tetracampeã mundial; isso é uma tragédia esportiva, uma vergonha. É uma das piores coisas que já aconteceram ao futebol italiano em sua história recente.”