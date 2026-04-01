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Fabio Capello admite que “não consegue dormir à noite”, ao classificar o fracasso da Itália na Copa do Mundo como “uma tragédia esportiva e uma vergonha”
As repercussões do fracasso
Em entrevista exclusiva ao jornal espanhol *Marca*, Capello expressou total incredulidade após a derrota da Itália para a Bósnia. O resultado devastador, que culminou em um empate de 1 a 1 seguido de uma derrota por 4 a 1 nos pênaltis, significa que a Azzurra ficará de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. O ex-técnico, que já comandou clubes como AC Milan, Juventus e Roma — que historicamente dominaram o campeonato nacional —, sente profundamente a gravidade da situação. Ele acredita que uma nação de tão grande prestígio no futebol ficar de fora novamente é algo incrivelmente difícil de aceitar para os torcedores apaixonados de todo o país.
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Um mínimo histórico para o país
O experiente técnico classificou a recente eliminação como um momento de baixa histórica, enfatizando que o prestígio da camisa italiana ficou gravemente manchado. O impacto emocional sobre ele é evidente, conforme confessou: “Não consegui dormir a noite toda, ainda não consigo acreditar no que aconteceu.”
Quando questionado sobre a magnitude da eliminação, ele não se conteve, garantindo que suas palavras refletissem a raiva de uma nação em luto. Ele afirmou: “Estamos falando de uma seleção tetracampeã mundial; isso é uma tragédia esportiva, uma vergonha. É uma das piores coisas que já aconteceram ao futebol italiano em sua história recente.”
Exigindo a renúncia da liderança
Além dos jogadores e da comissão técnica, o técnico voltou sua atenção para a liderança institucional do futebol italiano. Ele expressou profunda frustração com a falta de responsabilização dentro da federação, sugerindo que os detentores do poder se agarram aos seus cargos apesar das evidências crescentes de falhas sistêmicas. Exigindo demissões imediatas na Federação Italiana de Futebol (FIGC) para abrir caminho para uma mudança real, ele insistiu: “Aqui ninguém se demite, e isso é o mais preocupante. O primeiro que deveria assumir a responsabilidade é o presidente da federação, juntamente com toda a equipe de liderança.”
Apresentando um caminho claro a seguir, ele explicou: “Precisamos nos reunir com especialistas, analisar o que está acontecendo e iniciar uma reconstrução a partir da base. O problema não é apenas os resultados, é estrutural.”
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Gattuso vai se demitir?
A decepção da Azzurra gerou incertezas quanto ao futuro do técnico Gennaro Gattuso. O ex-meio-campista substituiu Luciano Spalletti no final da campanha de qualificação e conseguiu garantir uma vaga nas repescagens, quando as esperanças de classificação pareciam se esvair. Ele esteve no comando por oito partidas — seis vitórias e duas derrotas.
O presidente da FIGC, Gabriele Gravina, divulgou uma declaração de apoio à comissão técnica, dizendo: “Tenho que elogiar Gattuso. Acho que ele tem sido um ótimo técnico. Pedi a ele que continuasse no comando desses jogadores.” No entanto, crescem os apelos para que Gravina renuncie ao cargo.