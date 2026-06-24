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Fabio Cannavaro incentiva Cristiano Ronaldo a “jogar por mais alguns anos” depois de ver o ícone “muito inteligente” de Portugal acabar com o sonho da seleção do Uzbequistão na Copa do Mundo
Uma lição difícil para o Uzbequistão
Portugal conquistou uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o Uzbequistão nesta terça-feira, em sua segunda partida do Grupo K na Copa do Mundo, se recuperando do decepcionante empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Na partida disputada no NRG Stadium, Ronaldo marcou dois gols, silenciando seus críticos recentes. Em entrevista ao O Jogo, Cannavaro admitiu que seus jogadores tiveram dificuldades contra Portugal desde o início.
Cannavaro explicou como os dois gols sofridos logo no início afetaram o Uzbequistão, apesar de um breve período em que a equipe conseguiu entrar no ritmo da partida. Um gol anulado abalou ainda mais a confiança da equipe diante de um adversário que, na opinião de Cannavaro, está atuando atualmente em um nível totalmente diferente.
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Castigados por Ronaldo, que bateu o recorde
Cannavaro destacou a ameaça única que Ronaldo representa dentro da área, observando como Portugal construiu sua abordagem tática em torno da maximização dos pontos fortes do jogador. Ronaldo fez história em Houston, tornando-se o primeiro jogador masculino a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes e ultrapassando Eusébio como o maior artilheiro de todos os tempos de Portugal na competição, com 10 gols.
Cannavaro disse aos repórteres: “Eu disse aos jogadores que, se dermos um centímetro a Cristiano Ronaldo, estamos perdidos. Foi o que aconteceu, e ele marcou dois gols. Os jogadores de Portugal jogam para ele, e ele está em um momento em que se movimenta com muita inteligência dentro da área.”
Buscando mais anos
Apesar de ter passado pelo que descreveu como uma “semana sombria” diante das críticas, Ronaldo demonstrou uma excelente preparação física. Ronaldo comemorou sua atuação desafiadora postando “Estamos aqui” no Instagram para lembrar ao mundo de sua qualidade inabalável.
Cannavaro expressou sua admiração por Ronaldo, revelando o que lhe disse após o apito final. Cannavaro afirmou: “Cristiano Ronaldo tem 41 anos e ainda tem muita vontade de jogar. Ele é um homem que ama jogar futebol. Ele já está na história do futebol, será eterno e, mesmo assim, continua jogando dessa maneira. Conversei com ele e disse para continuar jogando por mais alguns anos. Para aproveitar o futebol. Basta olhar para ele. Está em ótima forma, fisicamente muito bem, e espero que continue por mais alguns anos.”
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E agora, o que vem a seguir?
Ronaldo e a seleção de Portugal vão agora concentrar-se na decisiva partida final da fase de grupos contra a Colômbia. Com a Colômbia atualmente na liderança, com seis pontos, Portugal, que soma quatro pontos, precisa garantir uma vitória para assegurar o primeiro lugar. Ronaldo buscará dar continuidade à sua histórica sequência de gols para levar sua seleção às oitavas de final como líder do grupo.