Fabio Cannavaro incentiva Cristiano Ronaldo a “jogar por mais alguns anos” depois de ver o ícone “muito inteligente” de Portugal acabar com o sonho da seleção do Uzbequistão na Copa do Mundo

Portugal conquistou uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o Uzbequistão nesta terça-feira, em sua segunda partida do Grupo K na Copa do Mundo, se recuperando do decepcionante empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo. Na partida disputada no NRG Stadium, Ronaldo marcou dois gols, silenciando seus críticos recentes. Em entrevista ao O Jogo, Cannavaro admitiu que seus jogadores tiveram dificuldades contra Portugal desde o início.

Cannavaro explicou como os dois gols sofridos logo no início afetaram o Uzbequistão, apesar de um breve período em que a equipe conseguiu entrar no ritmo da partida. Um gol anulado abalou ainda mais a confiança da equipe diante de um adversário que, na opinião de Cannavaro, está atuando atualmente em um nível totalmente diferente.