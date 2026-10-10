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Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty
Yosua Arya
Traduzido por

Fabio Cannavaro esnoba Kylian Mbappe ao apontar a "única" escolha para a Bola de Ouro de 2026

K. Mbappe
K. Kvaratskhelia
F. Cannavaro
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A lenda da Itália Fabio Cannavaro acredita que a estrela do Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia é o legítimo vencedor da Bola de Ouro de 2026. O campeão da Copa do Mundo insiste que as atuações extraordinárias do ponta na Liga dos Campeões devem colocá-lo à frente de candidatos de alto perfil como Kylian Mbappe e Lionel Messi.

  • Cannavaro faz sua escolha para a Bola de Ouro

    O ídolo italiano Cannavaro declarou apoio a Kvaratskhelia para conquistar a Bola de Ouro de 2026. O lendário defensor deixou claro que o ponta do PSG merece a principal honraria individual do futebol mundial.

    Kvaratskhelia fez uma campanha espetacular na última temporada, ajudando o PSG a conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Seu brilho constante na principal competição de clubes da Europa chamou a atenção do ex-jogador do Napoli.

    Com o vencedor previsto para ser anunciado em 26 de outubro, o debate sobre quem deve levar o prêmio está se intensificando. Cannavaro, porém, tem absoluta certeza sobre quem deve ser coroado o melhor jogador do planeta.

  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Coisas extraordinárias na Champions League

    Cannavaro acredita que o impacto de Kvaratskhelia na Europa o coloca acima do restante da concorrência. Ele argumentou que as atuações do georgiano pelo Paris Saint-Germain não podem ser ignoradas pelos votantes.

    Tenho boa memória. Não foco apenas nos acontecimentos mais recentes", disse Cannavaro à Gazzetta. "Na Champions League da última temporada, Kvaratskhelia foi o jogador mais influente do ponto de vista futebolístico e, se eu tivesse que escolher, não teria dúvida alguma.

    "Todos podem usar a Copa do Mundo como referência, pensar em Mbappe ou considerar Messi e sua carreira, mas Kvara fez coisas extraordinárias."

  • Lembrando de suas impressionantes estatísticas individuais

    Cannavaro sabe exatamente o que é preciso para vencer o prestigiado prêmio, já que conquistou a Bola de Ouro exatamente 20 anos atrás, em 2006. Kvaratskhelia certamente corroborou os elogios com números soberbos durante a campanha de 2025-26.

    O atacante marcou 19 gols e deu 11 assistências em 48 partidas em todas as competições pelo Paris Saint-Germain. Isso aconteceu depois de sua passagem histórica pelo Napoli, onde anteriormente somou 30 gols e 20 assistências em 107 jogos, além de conquistar o título da Serie A.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    À espera do veredito final

    Kvaratskhelia e seus apoiadores agora enfrentarão uma espera angustiante até a cerimônia oficial da Bola de Ouro, no fim de outubro. O atacante do PSG é, sem dúvida, um dos principais candidatos após sua temporada brilhante pelo clube.

    O mundo do futebol em breve descobrirá se a previsão de Cannavaro vai se tornar realidade. Vencer a Bola de Ouro seria a coroação perfeita para a trajetória extraordinária deste talentoso internacional georgiano.

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