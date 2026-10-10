O ídolo italiano Cannavaro declarou apoio a Kvaratskhelia para conquistar a Bola de Ouro de 2026. O lendário defensor deixou claro que o ponta do PSG merece a principal honraria individual do futebol mundial.

Kvaratskhelia fez uma campanha espetacular na última temporada, ajudando o PSG a conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Seu brilho constante na principal competição de clubes da Europa chamou a atenção do ex-jogador do Napoli.

Com o vencedor previsto para ser anunciado em 26 de outubro, o debate sobre quem deve levar o prêmio está se intensificando. Cannavaro, porém, tem absoluta certeza sobre quem deve ser coroado o melhor jogador do planeta.