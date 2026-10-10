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Fabio Cannavaro esnoba Kylian Mbappe ao apontar a "única" escolha para a Bola de Ouro de 2026
Cannavaro faz sua escolha para a Bola de Ouro
O ídolo italiano Cannavaro declarou apoio a Kvaratskhelia para conquistar a Bola de Ouro de 2026. O lendário defensor deixou claro que o ponta do PSG merece a principal honraria individual do futebol mundial.
Kvaratskhelia fez uma campanha espetacular na última temporada, ajudando o PSG a conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões. Seu brilho constante na principal competição de clubes da Europa chamou a atenção do ex-jogador do Napoli.
Com o vencedor previsto para ser anunciado em 26 de outubro, o debate sobre quem deve levar o prêmio está se intensificando. Cannavaro, porém, tem absoluta certeza sobre quem deve ser coroado o melhor jogador do planeta.
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Coisas extraordinárias na Champions League
Cannavaro acredita que o impacto de Kvaratskhelia na Europa o coloca acima do restante da concorrência. Ele argumentou que as atuações do georgiano pelo Paris Saint-Germain não podem ser ignoradas pelos votantes.
Tenho boa memória. Não foco apenas nos acontecimentos mais recentes", disse Cannavaro à Gazzetta. "Na Champions League da última temporada, Kvaratskhelia foi o jogador mais influente do ponto de vista futebolístico e, se eu tivesse que escolher, não teria dúvida alguma.
"Todos podem usar a Copa do Mundo como referência, pensar em Mbappe ou considerar Messi e sua carreira, mas Kvara fez coisas extraordinárias."
Lembrando de suas impressionantes estatísticas individuais
Cannavaro sabe exatamente o que é preciso para vencer o prestigiado prêmio, já que conquistou a Bola de Ouro exatamente 20 anos atrás, em 2006. Kvaratskhelia certamente corroborou os elogios com números soberbos durante a campanha de 2025-26.
O atacante marcou 19 gols e deu 11 assistências em 48 partidas em todas as competições pelo Paris Saint-Germain. Isso aconteceu depois de sua passagem histórica pelo Napoli, onde anteriormente somou 30 gols e 20 assistências em 107 jogos, além de conquistar o título da Serie A.
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À espera do veredito final
Kvaratskhelia e seus apoiadores agora enfrentarão uma espera angustiante até a cerimônia oficial da Bola de Ouro, no fim de outubro. O atacante do PSG é, sem dúvida, um dos principais candidatos após sua temporada brilhante pelo clube.
O mundo do futebol em breve descobrirá se a previsão de Cannavaro vai se tornar realidade. Vencer a Bola de Ouro seria a coroação perfeita para a trajetória extraordinária deste talentoso internacional georgiano.
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