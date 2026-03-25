AFP
Traduzido por
Fabinho afirma que Neymar ainda é o “jogador mais talentoso” do Brasil e pode ser “muito importante” na Copa do Mundo de 2026
A “pressão” do Brasil
O Brasil entra no ciclo da Copa do Mundo de 2026 sob imensa pressão, já que não conquista o troféu desde o triunfo de 2002 no Japão e na Coreia do Sul. Sob o comando de Ancelotti, a seleção foi sorteada para o Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, para o próximo torneio na América do Norte. O meio-campista do Al-Ittihad, Fabinho, que foi surpreendentemente convocado para a seleção no final do ano passado e atuou mais recentemente em um amistoso contra a Tunísia em novembro de 2025, insiste que o elenco está focado em acabar com o jejum de títulos, independentemente de ser considerado favorito ao torneio. “Para o Brasil, é raro passar por um jejum de títulos como este”, disse ele aoL’Equipe. “Nós, jogadores, não nos importamos se somos favoritos ou não. Sabemos que podemos fazer algo especial, que podemos chegar até o fim. Acho que essa é a mentalidade que precisamos ter.”
- AFP
Fabinho apoia Neymar para 2026
Embora Neymar tenha ficado de fora da última convocação para os amistosos contra a França e a Croácia, a fim de se concentrar em sua preparação física no Santos, sua influência continua sendo um tema central de discussão. Apesar de o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain não atuar pela seleção desde outubro de 2023, Fabinho está convencido de que um Neymar em forma continua sendo o principal jogador decisivo da seleção. “Para mim, ele ainda é o jogador brasileiro mais talentoso da atualidade”, afirmou o ex-jogador do Liverpool após ser convocado para a última seleção de Ancelotti. “Ele pode fazer a diferença a qualquer momento, por isso pode ser muito importante em uma Copa do Mundo. Se estiver em boa forma e fisicamente apto, ele é o melhor.”
- AFP
Elogios ao veterano Benzema
A conversa sobre os grandes talentos se estendeu aos próximos adversários do Brasil, com Fabinho dando uma opinião surpreendente sobre o ataque francês. Apesar de Karim Benzema ter se aposentado da seleção desde 2022, seu ex-companheiro no Al-Ittihad insiste que o veterano continua sendo o melhor atacante da França: “Claro, ele tem talento. Acho que ele ainda é o melhor camisa 9 da França. Além disso, nem sei se ele é um verdadeiro camisa 9, mas Karim é muito forte, ele faz a diferença”, disse Fabinho. “Ele sabe marcar, sabe criar... esse é o Karim. Nos treinos, ainda dava para ver a qualidade dele na frente do gol. Ele é impressionante. Na Arábia Saudita, há partidas que são um pouco mais difíceis por causa do calor. Mas dá para perceber que isso não faz diferença para ele. Ele corre, se esforça e é decisivo.”
- AFP
Últimos preparativos para a América do Norte
O Brasil enfrenta um importante teste decisivo contra a França nesta quinta-feira, oferecendo a Ancelotti uma oportunidade crucial para verificar se sua equipe consegue mostrar criatividade sem o seu antigo craque. Embora Neymar tenha contribuído para quatro gols em apenas três partidas pelo Santos nesta temporada, ele precisa primeiro provar sua consistência física para silenciar os céticos antes do anúncio da lista definitiva para a Copa do Mundo, em maio.