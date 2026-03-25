Fabinho afirma que Neymar ainda é o “jogador mais talentoso” do Brasil e pode ser “muito importante” na Copa do Mundo de 2026

O Brasil entra no ciclo da Copa do Mundo de 2026 sob imensa pressão, já que não conquista o troféu desde o triunfo de 2002 no Japão e na Coreia do Sul. Sob o comando de Ancelotti, a seleção foi sorteada para o Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, para o próximo torneio na América do Norte. O meio-campista do Al-Ittihad, Fabinho, que foi surpreendentemente convocado para a seleção no final do ano passado e atuou mais recentemente em um amistoso contra a Tunísia em novembro de 2025, insiste que o elenco está focado em acabar com o jejum de títulos, independentemente de ser considerado favorito ao torneio. “Para o Brasil, é raro passar por um jejum de títulos como este”, disse ele aoL’Equipe. “Nós, jogadores, não nos importamos se somos favoritos ou não. Sabemos que podemos fazer algo especial, que podemos chegar até o fim. Acho que essa é a mentalidade que precisamos ter.”