AFP
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Fabian Ruiz mira o título da Liga das Nações enquanto a campeã mundial Espanha se prepara para enfrentar a Inglaterra
Gigantes europeus retomam a disputa oficial
O grande confronto em Wembley marca a primeira partida competitiva de La Roja desde a vitória sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de julho. Esse triunfo histórico fez com que a Espanha passasse a deter simultaneamente a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu, em um eco de sua era de ouro entre 2008 e 2012. As visitantes chegam a Londres embaladas por uma extraordinária sequência de 38 jogos de invencibilidade em todas as competições.
- Getty Images Sport
Ruiz abraça a renovada disputa pelo título
Em entrevista ao diário espanhol AS, o meio-campista do Paris Saint-Germain Ruiz insistiu que o vestiário não vai se acomodar com os louros do verão. Repassando a mensagem de Luis de la Fuente e o desafio de manter padrões de elite, o jogador de 30 anos disse: "O técnico já nos disse que o passado está esquecido; é história, e isso é maravilhoso, mas agora é hora de focar no presente. A coisa mais difícil no futebol é vencer de novo. Vencer uma vez é ótimo, mas fazer isso de novo é a parte difícil."
Sequência invicta alimenta ambição continental
A Espanha ostenta um retrospecto impressionante no torneio, tendo chegado a três das últimas quatro finais e sofrido apenas uma derrota no tempo regulamentar em seus últimos 18 jogos pela Liga das Nações.
Reforçando a fome do elenco para conquistar mais um grande título, o ex-meio-campista do Napoli acrescentou: "Esse é o desafio que temos agora: querer vencer de novo, continuar vencendo. É muito difícil, mas este time tem o que é preciso para fazer isso, e vamos em busca deste título com muito entusiasmo; também o consideramos muito importante. Esperamos estar no final four [da Liga das Nações]."
- ZUMA Press Wire
Calendário apertado aguarda os campeões mundiais
O histórico favorece a Espanha, que venceu seis de seus últimos nove confrontos contra a Inglaterra, incluindo uma vitória por 2 a 1 na final da Euro 2024. A equipe de De la Fuente tentará proteger seu retrospecto invicto antes de encarar testes complicados no Grupo 3 contra Croácia e Tchéquia. O resultado sob o arco de Wembley servirá como um parâmetro vital para as campeãs mundiais em sua busca por uma vaga na fase final da Liga das Nações.
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