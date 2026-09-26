Fabian Ruiz mira o título da Liga das Nações enquanto a campeã mundial Espanha se prepara para enfrentar a Inglaterra

A Espanha ostenta um retrospecto impressionante no torneio, tendo chegado a três das últimas quatro finais e sofrido apenas uma derrota no tempo regulamentar em seus últimos 18 jogos pela Liga das Nações.

Reforçando a fome do elenco para conquistar mais um grande título, o ex-meio-campista do Napoli acrescentou: "Esse é o desafio que temos agora: querer vencer de novo, continuar vencendo. É muito difícil, mas este time tem o que é preciso para fazer isso, e vamos em busca deste título com muito entusiasmo; também o consideramos muito importante. Esperamos estar no final four [da Liga das Nações]."