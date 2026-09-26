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FBL-EUR-ESP-NATIONS-TRAININGAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Fabian Ruiz mira o título da Liga das Nações enquanto a campeã mundial Espanha se prepara para enfrentar a Inglaterra

F. Ruiz
Espanha
Inglaterra x Espanha
Inglaterra
Liga das Nações A
PSG
Campeonato Francês

Fabian Ruiz avisou os rivais da Espanha que a campeã da Europa e do mundo ainda não está satisfeita, enquanto se prepara para iniciar sua campanha na Liga das Nações. Recém-saída de seu triunfo histórico no verão, a Espanha busca manter sua era de domínio, começando com uma grande partida em Wembley.

  • Gigantes europeus retomam a disputa oficial

    O grande confronto em Wembley marca a primeira partida competitiva de La Roja desde a vitória sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de julho. Esse triunfo histórico fez com que a Espanha passasse a deter simultaneamente a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu, em um eco de sua era de ouro entre 2008 e 2012. As visitantes chegam a Londres embaladas por uma extraordinária sequência de 38 jogos de invencibilidade em todas as competições.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ruiz abraça a renovada disputa pelo título

    Em entrevista ao diário espanhol AS, o meio-campista do Paris Saint-Germain Ruiz insistiu que o vestiário não vai se acomodar com os louros do verão. Repassando a mensagem de Luis de la Fuente e o desafio de manter padrões de elite, o jogador de 30 anos disse: "O técnico já nos disse que o passado está esquecido; é história, e isso é maravilhoso, mas agora é hora de focar no presente. A coisa mais difícil no futebol é vencer de novo. Vencer uma vez é ótimo, mas fazer isso de novo é a parte difícil."

  • Sequência invicta alimenta ambição continental

    A Espanha ostenta um retrospecto impressionante no torneio, tendo chegado a três das últimas quatro finais e sofrido apenas uma derrota no tempo regulamentar em seus últimos 18 jogos pela Liga das Nações.

    Reforçando a fome do elenco para conquistar mais um grande título, o ex-meio-campista do Napoli acrescentou: "Esse é o desafio que temos agora: querer vencer de novo, continuar vencendo. É muito difícil, mas este time tem o que é preciso para fazer isso, e vamos em busca deste título com muito entusiasmo; também o consideramos muito importante. Esperamos estar no final four [da Liga das Nações]."

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  • imago-sport-1080335932.jpgZUMA Press Wire

    Calendário apertado aguarda os campeões mundiais

    O histórico favorece a Espanha, que venceu seis de seus últimos nove confrontos contra a Inglaterra, incluindo uma vitória por 2 a 1 na final da Euro 2024. A equipe de De la Fuente tentará proteger seu retrospecto invicto antes de encarar testes complicados no Grupo 3 contra Croácia e Tchéquia. O resultado sob o arco de Wembley servirá como um parâmetro vital para as campeãs mundiais em sua busca por uma vaga na fase final da Liga das Nações.

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