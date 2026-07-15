“Fabian Ruiz e Rodri tiveram tempo de sobra!” – Kylian Mbappé critica publicamente a tática de Didier Deschamps após a Espanha derrotar uma França “desorganizada” e chegar à final da Copa do Mundo

Embora Mbappé tenha se concentrado nas falhas táticas, ele também foi honesto sobre as deficiências técnicas da equipe. A França foi excepcionalmente ineficiente na posse de bola e não conseguiu registrar um único chute a gol nos primeiros 80 minutos da partida. O impasse foi quebrado aos 22 minutos, quando Lucas Digne cometeu um pênalti por falta em Lamine Yamal, que Mikel Oyarzabal converteu, antes de Pedro Porro marcar o segundo gol pouco antes da marca de uma hora.

“Não jogamos da maneira que queríamos, nem tecnicamente nem taticamente”, admitiu Mbappé. “Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal da Copa do Mundo, você não vence. A Espanha respeitou seu plano de jogo e o que a equipe costuma fazer. Eles gostam de controlar a bola e o ritmo. Nosso plano era pressioná-los alto para que não conseguissem estabelecer seu ritmo.

“Porque eles são melhores do que nós em controlar o jogo. Não conseguimos fazer isso. Fomos muito desleixados tecnicamente. Não conseguimos causar perigo quando poderíamos ter feito isso. Mesmo quando recuperávamos a bola, nossos primeiros toques não eram bons o suficiente. Isso leva à derrota.”



