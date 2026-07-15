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“Fabian Ruiz e Rodri tiveram tempo de sobra!” – Kylian Mbappé critica publicamente a tática de Didier Deschamps após a Espanha derrotar uma França “desorganizada” e chegar à final da Copa do Mundo
Mbappé critica o fraco desempenho do meio-campo
Os sonhos da França de chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo foram frustrados no Texas, enquanto uma seleção espanhola superior controlou o ritmo do jogo do início ao fim. Mbappé, que vinha sendo o destaque do torneio ao lado de Lionel Messi, mostrou-se frustrado durante os 90 minutos. Após o apito final, o astro do Real Madrid apontou o dedo para a estratégia tática que permitiu aos meio-campistas da La Roja ditar o ritmo do jogo.
“Estávamos com três contra dois no meio-campo e, contra a Espanha, isso é difícil”, disse Mbappé após a partida. “Fabian [Ruiz] e Rodri tiveram tempo de sobra para jogar. Houve falta de comunicação na pressão. Acho que deveríamos ter feito uma marcação homem a homem e forçado eles a correrem conosco.”
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Embora Mbappé tenha se concentrado nas falhas táticas, ele também foi honesto sobre as deficiências técnicas da equipe. A França foi excepcionalmente ineficiente na posse de bola e não conseguiu registrar um único chute a gol nos primeiros 80 minutos da partida. O impasse foi quebrado aos 22 minutos, quando Lucas Digne cometeu um pênalti por falta em Lamine Yamal, que Mikel Oyarzabal converteu, antes de Pedro Porro marcar o segundo gol pouco antes da marca de uma hora.
“Não jogamos da maneira que queríamos, nem tecnicamente nem taticamente”, admitiu Mbappé. “Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal da Copa do Mundo, você não vence. A Espanha respeitou seu plano de jogo e o que a equipe costuma fazer. Eles gostam de controlar a bola e o ritmo. Nosso plano era pressioná-los alto para que não conseguissem estabelecer seu ritmo.
“Porque eles são melhores do que nós em controlar o jogo. Não conseguimos fazer isso. Fomos muito desleixados tecnicamente. Não conseguimos causar perigo quando poderíamos ter feito isso. Mesmo quando recuperávamos a bola, nossos primeiros toques não eram bons o suficiente. Isso leva à derrota.”
Cherki se junta ao coro de frustração
Mbappé não foi o único membro da equipe a expressar perplexidade com o desempenho. Rayan Cherki, que entrou como substituto no segundo tempo na tentativa de dar início a uma recuperação, compartilhou da opinião do capitão quanto à falta de garra da França nos grandes palcos. O meia do Manchester City considerou que, apesar do talento à disposição de Deschamps, a equipe simplesmente não conseguiu se destacar de forma significativa.
“Não sei o que dizer. Eles foram melhores do que nós em todos os aspectos do jogo e, na minha opinião, estavam mais motivados do que nós”, disse Cherki. “É triste porque ainda acredito que somos uma seleção melhor do que eles, mas, nesta tarde, a Espanha foi melhor do que nós. Mesmo em um dia ruim, precisamos ser um pouco melhores tecnicamente, taticamente e em termos de vontade.
“De muitas maneiras, faltou de tudo para a França hoje. Sinceramente, faltou de tudo hoje. Voltaremos daqui a quatro anos e não cometeremos os mesmos erros.”
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A responsabilidade recai sobre o capitão
A tensão em campo era evidente à medida que o tempo se esgotava, culminando com Mbappé recebendo um cartão amarelo aos 86 minutos por uma colisão tardia com o goleiro espanhol Unai Simón. Apesar de suas frustrações com a comissão técnica e com o desempenho coletivo, o jogador de 27 anos reconheceu que, como líder do grupo, deve assumir a responsabilidade pela eliminação. A França agora precisa se reorganizar para a disputa pelo terceiro lugar em Miami Gardens, muito longe da glória que esperavam.
“É uma enorme decepção. Mas, se formos objetivos, não reunimos todos os ingredientes necessários para chegar à final”, concluiu Mbappé. “Como capitão, tenho que assumir toda a responsabilidade e não tenho nenhum problema com isso. Queríamos chegar à final. Não chegamos.” Isso marca um final amargo para Deschamps, que viu sua equipe ser superada por uma seleção espanhola que agora já a derrotou três vezes consecutivas.
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