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Fabian Ruiz admite sonho com a Bola de Ouro, enquanto astro do PSG e da Espanha mira o principal prêmio individual do futebol
Meio-campista mira prêmio individual
O meia de 30 anos surgiu como um candidato por fora à Bola de Ouro depois de uma impressionante coleção de títulos ao longo da temporada 2025-26. Apesar de ter ficado um período significativo fora por lesão, o maestro do meio-campo conquistou a Ligue 1, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Uefa com o PSG. No cenário internacional, ele atuou nas oito partidas da Espanha, que levantou o troféu da Copa do Mundo de 2026.
- MIS
'É o sonho de todo jogador de futebol'
Sua contribuição vital ficou evidente na final da Copa do Mundo, em que ele registrou 91,7% de precisão nos passes e criou duas chances antes de ser substituído aos 62 minutos.
Em entrevista ao Telefoot, como citado pelo AS, ele disse: "Acho que é o sonho de todo jogador. Ser reconhecido individualmente por todo o seu trabalho durante esta temporada ou por vários anos seguidos.
"A verdade é que tive a sorte de conquistar muitos títulos coletivos. Individuais, poucos. E por que não sonhar em estar o mais perto possível de erguer este troféu? Seria algo muito especial e uma honra poder erguer a Bola de Ouro."
Jogador-chave compromete futuro
Uma campanha consistente fez com que ele registrasse dois gols e cinco assistências em 34 partidas em todas as competições pelo Paris Saint-Germain na última temporada. O gigante francês agiu rapidamente para assegurar seu futuro a longo prazo, renovando seu contrato até junho de 2028. O reconhecimento individual representa um prêmio merecido para um meio-campista que muitas vezes atuou como um herói anônimo no meio de campo.
- SOPA Images
Calendário de testes aguarda campeões
Ruiz participou das três partidas de abertura do PSG na Ligue 1 nesta temporada, mas o atual campeão ainda não venceu e ocupa a 13ª colocação, com dois pontos. O atual campeão europeu precisa dar uma resposta rápida quando receber o Slovan Bratislava na abertura da fase de liga da Champions League, na quarta-feira. Depois, a equipe de Luis Enrique terá outro teste exigente, com uma viagem para enfrentar o Brest pela liga no domingo, 13 de setembro.
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