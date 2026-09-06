Sua contribuição vital ficou evidente na final da Copa do Mundo, em que ele registrou 91,7% de precisão nos passes e criou duas chances antes de ser substituído aos 62 minutos.

Em entrevista ao Telefoot, como citado pelo AS, ele disse: "Acho que é o sonho de todo jogador. Ser reconhecido individualmente por todo o seu trabalho durante esta temporada ou por vários anos seguidos.

"A verdade é que tive a sorte de conquistar muitos títulos coletivos. Individuais, poucos. E por que não sonhar em estar o mais perto possível de erguer este troféu? Seria algo muito especial e uma honra poder erguer a Bola de Ouro."