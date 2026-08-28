Chegar ao cenário europeu representa um enorme marco tanto para o desenvolvimento do clube quanto para a torcida do Brighton, segundo Hurzeler. Ao falar sobre a atmosfera eletrizante no Amex e os testes continentais que estão por vir, ele acrescentou: "Estou muito feliz por todo o clube e por todos os envolvidos nessa trajetória. Além disso, estou muito feliz pelos jogadores e pelos torcedores. Eles criaram mais uma grande atmosfera aqui esta noite. Foi algo muito enérgico e especial, então obrigado aos torcedores por isso.

"Somos muito gratos por esta oportunidade de jogar na Europa. Sabemos que será um grande desafio que teremos de enfrentar, mas parece que estamos prontos. A chave será manter esses padrões e essa intensidade na Premier League, mas também na Europa. Esperamos estar preparados para isso. Vamos tentar dar o nosso melhor, jogo a jogo, e ver o que acontece."