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Fabian Hurzeler elogia Brighton "profissional" após vitória dominante sobre o Tromso garantir vaga na Conference League
Brighton dominante confirma classificação
Após um jogo de ida sem gols, o Brighton garantiu sua vaga na fase de grupos europeia graças a uma atuação clínica em casa. Os mandantes assumiram o controle com três gols no primeiro tempo antes de fechar uma enfática vitória por 4 a 0 no agregado. Os talentosos adolescentes Kostoulas e Luka Vuskovic roubaram a cena, dominando a posse, os duelos aéreos e a criação de chances perigosas.
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Hurzeler elogia atuação implacável
O técnico alemão elogiou o comprometimento de sua equipe em impor um ritmo forte desde o início para furar a defesa dos visitantes. Ao explicar os fatores-chave da vitória após a partida, Hurzeler disse: "O gol no começo sempre ajuda, e acho que tivemos uma postura muito profissional hoje. Mérito dos jogadores, porque pressionaram intensamente e venceram muitos duelos individuais. Eles forçaram o Tromso a cometer erros, e conseguimos mais um jogo sem sofrer gol.
"Mantivemos um nível alto com e sem a posse de bola e marcamos alguns belos gols. A abordagem que tivemos foi a chave para o sucesso. Além disso, gols no começo ajudam, então, no geral, foi uma atuação muito satisfatória."
Campanha europeia empolga o técnico
Chegar ao cenário europeu representa um enorme marco tanto para o desenvolvimento do clube quanto para a torcida do Brighton, segundo Hurzeler. Ao falar sobre a atmosfera eletrizante no Amex e os testes continentais que estão por vir, ele acrescentou: "Estou muito feliz por todo o clube e por todos os envolvidos nessa trajetória. Além disso, estou muito feliz pelos jogadores e pelos torcedores. Eles criaram mais uma grande atmosfera aqui esta noite. Foi algo muito enérgico e especial, então obrigado aos torcedores por isso.
"Somos muito gratos por esta oportunidade de jogar na Europa. Sabemos que será um grande desafio que teremos de enfrentar, mas parece que estamos prontos. A chave será manter esses padrões e essa intensidade na Premier League, mas também na Europa. Esperamos estar preparados para isso. Vamos tentar dar o nosso melhor, jogo a jogo, e ver o que acontece."
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Teste em Stamford Bridge se aproxima
O Brighton agora volta suas atenções para a Premier League em uma difícil visita a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea neste fim de semana. As atuações de destaque de Kostoulas e Vuskovic oferecem opções táticas valiosas e boas dúvidas de escalação tanto no ataque quanto na linha defensiva de Hurzeler. Manter esse embalo será vital antes de o elenco se dispersar para a pausa internacional, às vésperas de uma agenda europeia apertada.
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