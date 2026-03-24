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Fabian Hurzeler de volta à Bundesliga? Técnico do Brighton é cotado para o Bayer Leverkusen enquanto Kasper Hjulmand está prestes a ser demitido
O Leverkusen está de olho em Hurzeler para uma transferência no verão
De acordo com a Sky Sports, os campeões da Bundesliga 2023-24 estão acompanhando de perto a situação de Hurzeler na Costa Sul. Apesar do desejo do clube de construir uma nova era de domínio, surgiram dúvidas internas sobre se o atual técnico, Hjulmand, é o perfil certo para liderar o projeto a longo prazo.
Hjulmand assumiu o comando em setembro de 2025 após a saída de Erik ten Hag, mas sua gestão não conseguiu convencer a diretoria. Embora seu contrato vá até 2027, o clube estaria preparado para uma “separação amigável” neste verão, caso consiga garantir um sucessor de alto nível.
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Sucesso na Costa Sul
Hurzeler viu sua reputação crescer significativamente desde que trocou o St. Pauli pela Premier League no verão de 2024. Durante sua temporada de estreia no Brighton, ele levou o time a terminar em oitavo lugar, ficando a apenas quatro pontos de uma vaga nas competições europeias. Sua capacidade de implementar um estilo de jogo atraente e de alta pressão não passou despercebida pela elite europeia, incluindo os dirigentes do Leverkusen.
O técnico de 33 anos manteve essa boa fase na atual campanha. O Brighton ocupa atualmente a décima posição na tabela da Premier League, mas continua firme na briga por uma vaga nas competições europeias. A recente vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool serviu como um lembrete da perspicácia tática de Hurzeler, deixando o Brighton a apenas seis pontos dos cinco primeiros colocados. Esse desempenho consistente acima das expectativas com o clube de Sussex fez dele um dos jovens treinadores mais cobiçados do futebol mundial.
Dúvidas sobre a permanência de Hjulmand
Acredita-se que o Leverkusen esteja avaliando várias opções, mas o profundo conhecimento de Hurzeler sobre a Bundesliga e sua recente experiência na Premier League o colocam no topo da lista de candidatos. O clube está preparado para encerrar o capítulo Hjulmand assim que um substituto adequado for definido, garantindo um caminho claro para sua próxima e ambiciosa campanha de contratações.
Hurzeler poderia retornar à liga onde ganhou fama. No entanto, o proprietário do Brighton, Tony Bloom, é notoriamente difícil de negociar, e o Leverkusen provavelmente teria que pagar uma indenização significativa para rescindir seu contrato, que atualmente vai até junho de 2027.
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A luta do Brighton pela classificação para as competições europeias
Antes de decidir sobre seu futuro, Hurzeler continuará focado em encerrar a temporada com o Seagulls. O Brighton continua firme na briga por uma vaga entre os sete primeiros, tendo vencido quatro das últimas cinco partidas da Premier League. O próximo compromisso será contra o Burnley, no Turf Moor, no dia 11 de abril.