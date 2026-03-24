Fabian Hurzeler de volta à Bundesliga? Técnico do Brighton é cotado para o Bayer Leverkusen enquanto Kasper Hjulmand está prestes a ser demitido

Hurzeler viu sua reputação crescer significativamente desde que trocou o St. Pauli pela Premier League no verão de 2024. Durante sua temporada de estreia no Brighton, ele levou o time a terminar em oitavo lugar, ficando a apenas quatro pontos de uma vaga nas competições europeias. Sua capacidade de implementar um estilo de jogo atraente e de alta pressão não passou despercebida pela elite europeia, incluindo os dirigentes do Leverkusen.

O técnico de 33 anos manteve essa boa fase na atual campanha. O Brighton ocupa atualmente a décima posição na tabela da Premier League, mas continua firme na briga por uma vaga nas competições europeias. A recente vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool serviu como um lembrete da perspicácia tática de Hurzeler, deixando o Brighton a apenas seis pontos dos cinco primeiros colocados. Esse desempenho consistente acima das expectativas com o clube de Sussex fez dele um dos jovens treinadores mais cobiçados do futebol mundial.