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Fabian Hurzeler cobra que o Brighton mantenha a humildade apesar da “especial” goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City
Atuação implacável garante a vitória
Charalampos Kostoulas abriu o placar para o Brighton aos 35 minutos, antes de Malick Yalcouye ampliar no início do segundo tempo, seguido por um cartão vermelho direto para Taiwo Awoniyi por uma cotovelada apenas dois minutos depois. Pascal Gross então converteu um pênalti aos 70 minutos, antes de um sublime chute de longa distância de Lewis Dunk e de uma finalização nos acréscimos de Yasin Ayari selarem a goleada. A enfática vitória por 5 a 0 levou o Brighton ao quarto lugar na tabela e fez o time chegar a 13 gols em seus quatro primeiros jogos.
- Getty Images Sport
Técnico exige abordagem com os pés no chão
A imponente vitória fora de casa ampliou a impressionante sequência do Brighton, que soma sete vitórias e sete jogos sem sofrer gols nos últimos dez encontros contra adversários recém-promovidos. Apesar da exibição de muitos gols de sua equipe, o treinador tratou de alertar rapidamente para não se empolgar.
Falando à BBC Sport após o apito final, Hurzeler disse: "Toda vitória fora de casa é algo especial na Premier League. O cartão vermelho nos ajuda. O Coventry sempre foi perigoso nas bolas paradas. Não sofremos gols, isso é o mais importante, então foi uma boa atuação no geral. Não marcamos nos primeiros minutos, mas mantivemos a simplicidade.
"Sempre seremos um time muito humilde e que não toma as coisas como garantidas. Temos de ser humildes nesses momentos, claro, e aproveitar juntos. Temos boa profundidade no elenco. Sempre vamos chegar com o nosso espírito coletivo."
O técnico alemão também reservou elogios especiais ao capitão do clube, Dunk, que marcou um golaço de fora da área, de bola rolando: "Sempre sabemos que ele tem uma grande técnica com o pé direito e sabemos que ele tem coragem, então fico feliz que ele tenha sua recompensa."
A situação do Coventry se agrava ainda mais
A derrota pesada foi um golpe duro para Lampard, igualando a pior derrota de sua carreira como treinador na Premier League. O resultado desolador deixa o Coventry na lanterna da tabela, sem um único ponto ou gol nas quatro primeiras partidas, igualando o indesejado recorde de primeira divisão do Crystal Palace da temporada 2017-18. Em forte contraste, os 13 gols marcados pelo Brighton representam seu início de campanha mais produtivo em 14 temporadas na elite do futebol inglês.
Desafio duro na copa se aproxima
O time de Hurzeler voltará rapidamente suas atenções para uma viagem a Old Trafford para enfrentar o Manchester United na terceira rodada da Copa da Liga na quarta-feira, 16 de setembro. Sua consistência no cenário doméstico será testada novamente na Premier League, quando receberá o atual campeão Arsenal no Amex Stadium três dias depois. O poder de decisão do Brighton no ataque e a profundidade do elenco serão vitais na tentativa de preservar seu lugar perto do topo da tabela.
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