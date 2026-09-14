A imponente vitória fora de casa ampliou a impressionante sequência do Brighton, que soma sete vitórias e sete jogos sem sofrer gols nos últimos dez encontros contra adversários recém-promovidos. Apesar da exibição de muitos gols de sua equipe, o treinador tratou de alertar rapidamente para não se empolgar.

Falando à BBC Sport após o apito final, Hurzeler disse: "Toda vitória fora de casa é algo especial na Premier League. O cartão vermelho nos ajuda. O Coventry sempre foi perigoso nas bolas paradas. Não sofremos gols, isso é o mais importante, então foi uma boa atuação no geral. Não marcamos nos primeiros minutos, mas mantivemos a simplicidade.

"Sempre seremos um time muito humilde e que não toma as coisas como garantidas. Temos de ser humildes nesses momentos, claro, e aproveitar juntos. Temos boa profundidade no elenco. Sempre vamos chegar com o nosso espírito coletivo."

O técnico alemão também reservou elogios especiais ao capitão do clube, Dunk, que marcou um golaço de fora da área, de bola rolando: "Sempre sabemos que ele tem uma grande técnica com o pé direito e sabemos que ele tem coragem, então fico feliz que ele tenha sua recompensa."