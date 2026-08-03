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FA deve retirar apoio a Gianni Infantino como presidente da Fifa após controvérsia sobre liquidação da Copa do Mundo
Infantino enfrenta pressão crescente das nações britânicas
A Associação de Futebol da Inglaterra está prestes a se distanciar formalmente da liderança de Infantino, sinalizando uma mudança significativa nos corredores de poder em Wembley. Seguindo os passos da Associação de Futebol do País de Gales, que se tornou a primeira associação membro a retirar oficialmente seu apoio, espera-se que a Inglaterra faça o mesmo para forçar o dirigente suíço-italiano a deixar o cargo. De acordo com o Independent, a FA está atualmente se preparando para enviar uma carta formal à Fifa para retirar seu apoio, aumentando ainda mais a pressão sobre um presidente cujo reinado de uma década está agora sob o escrutínio mais intenso de sua carreira.
A polêmica tem origem na proposta de criação da 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), que buscava vender uma participação de 20% nos ativos da Fifa a investidores privados. O Thrive Eternal, grupo liderado por Joshua Kushner, teria sido apontado como o principal investidor. A repercussão política do acordo foi ainda mais complicada pelos laços familiares de Kushner com o governo Trump, embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha insistido desde então que não havia falado sobre o plano de venda com Infantino antes de ele ser descartado.
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Uefa ameaça boicote e ação judicial
A entidade máxima do futebol europeu, a UEFA, foi a crítica mais vocal da proposta de privatização, em determinado momento chegando a ameaçar boicotar todas as competições da FIFA. Isso teria incluído a próxima Copa do Mundo Feminina e o torneio masculino de 2030, um movimento que teria efetivamente arruinado o prestígio da entidade máxima global. A UEFA confirmou, depois que Infantino engavetou seus planos, que havia perdido a confiança em sua liderança e agora escreveu ao presidente da FIFA confirmando que está “considerando ativamente” uma ação legal em relação ao esquema de venda.
As consequências não se limitaram a organizações externas, já que Infantino enfrenta uma rebelião interna dentro de sua própria administração. O conselheiro sênior Carlos Cordeiro renunciou em protesto contra os planos, enquanto o diretor de operações da FIFA, Kevin Lamour, teria afirmado que o presidente havia “enganado” os funcionários da FIFA sobre a natureza das negociações. A falta de consulta também enfureceu a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol, que se irritaram por terem sido deixadas no escuro sobre o futuro do torneio.
Figuras políticas e executivos exigem mudanças
A reação já chegou aos mais altos níveis da vida política, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, afirmando que Infantino é o "homem errado" para comandar a Fifa. A percepção de que a atual liderança não serve mais ao propósito vem ganhando força em todo o continente, apesar de Infantino ainda estar, neste momento, programado para concorrer à reeleição em março de 2027.
A tentativa de Infantino de se voltar para o investimento privado foi vista por muitos como uma tentativa desesperada de consolidar poder financeiro fora das estruturas tradicionais do jogo. O rótulo de "acordo de bastidores, mal-ajambrado" aplicado pela Uefa sugere um rompimento da confiança necessária para administrar o ativo mais lucrativo do futebol global.
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Divisão global sobre a liderança da Fifa
Enquanto a Europa e partes da América do Norte estão em revolta aberta, Infantino ainda mantém um bloco de apoio em outras regiões. Várias entidades do futebol africano e asiático, incluindo as de Marrocos, Egito e Catar, manifestaram publicamente seu apoio ao presidente ao longo do fim de semana. À medida que a eleição de março de 2027 se aproxima, o cenário político da FIFA muda rapidamente. A retirada de apoio da FA não é apenas um gesto simbólico, é um movimento tático pensado para incentivar outras nações a expressarem suas preocupações. Se um número suficiente de associações seguir o mesmo caminho, a possibilidade de um Congresso Extraordinário da FIFA se torna realidade.
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