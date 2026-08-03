FA deve retirar apoio a Gianni Infantino como presidente da Fifa após controvérsia sobre liquidação da Copa do Mundo

A Associação de Futebol da Inglaterra está prestes a se distanciar formalmente da liderança de Infantino, sinalizando uma mudança significativa nos corredores de poder em Wembley. Seguindo os passos da Associação de Futebol do País de Gales, que se tornou a primeira associação membro a retirar oficialmente seu apoio, espera-se que a Inglaterra faça o mesmo para forçar o dirigente suíço-italiano a deixar o cargo. De acordo com o Independent, a FA está atualmente se preparando para enviar uma carta formal à Fifa para retirar seu apoio, aumentando ainda mais a pressão sobre um presidente cujo reinado de uma década está agora sob o escrutínio mais intenso de sua carreira.

A polêmica tem origem na proposta de criação da 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), que buscava vender uma participação de 20% nos ativos da Fifa a investidores privados. O Thrive Eternal, grupo liderado por Joshua Kushner, teria sido apontado como o principal investidor. A repercussão política do acordo foi ainda mais complicada pelos laços familiares de Kushner com o governo Trump, embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha insistido desde então que não havia falado sobre o plano de venda com Infantino antes de ele ser descartado.