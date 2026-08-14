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Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Ezri Konsa revela posição sobre transferência para o Arsenal enquanto o Aston Villa surpreende os Gunners ao exigir o DOBRO da oferta inicial deles

Mercado da bola
E. Konsa
Arsenal
Aston Villa
W. Saliba
Premier League

Ezri Konsa deixou claro o que pensa sobre uma mudança para o norte de Londres depois de o Aston Villa surpreender o Arsenal ao exigir exatamente o dobro da oferta inicial. Mikel Arteta está desesperado para contratar o defensor da Inglaterra após a lesão de William Saliba, mas o impressionante novo preço pedido pelo Villa ameaça inviabilizar a transferência.

  • Arsenal enfrenta enorme diferença de avaliação

    O Arsenal está atualmente em um impasse com o Aston Villa pela possível transferência de Konsa. O clube do norte de Londres está desesperado para reforçar o setor defensivo de seu elenco, mas encontrou um obstáculo significativo na forma de uma enorme diferença de avaliação.

    O Arsenal já sondou a situação com uma abordagem formal, mas sua oferta inicial ficou muito abaixo das expectativas do Villa. Relatos indicam que a proposta inicial de £30 milhões do Arsenal foi imediatamente rejeitada pelo clube de Midlands. O time de Unai Emery está exigindo uma taxa na casa de £60 milhões, efetivamente pedindo o dobro do que os campeões ofereceram primeiro.


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    Konsa aberto a uma mudança para o Emirates

    Apesar do impasse entre os dois clubes, o próprio jogador parece receptivo à ideia de uma transferência para a capital. De acordo com o The Telegraph, Konsa está "aberto" a uma ida para o time de Arteta, vendo a oportunidade de jogar pelos atuais campeões da Premier League como um passo significativo em sua carreira. No entanto, o defensor não tem intenção de desgastar sua relação com seus atuais empregadores.

    Konsa está atualmente em um período prolongado de descanso após sua participação com a Inglaterra na Copa do Mundo e ficou notavelmente fora do elenco que viajou para Salzburgo para a Supercopa da Uefa. Embora siga agindo com profissionalismo, o atrativo de disputar o título no Emirates é um fator convincente.


  • Arteta exige reforços para o elenco

    Arteta tem sido enfático sobre seu desejo de continuar investindo, insistindo que a ambição do clube de seguir no topo continua tão forte como sempre. Falando depois de um recente empate de pré-temporada com o Como, o espanhol foi sincero sobre os desafios do mercado de verão.

    "Há mais coisas que queremos fazer porque, toda vez que temos uma oportunidade de melhorar o elenco e trazer mais qualidade e profundidade ao elenco, precisamos fazer isso", disse Arteta. "Estamos trabalhando ativamente para isso. A questão do mercado não depende apenas de você, e temos muita clareza sobre isso. Mas a postura, a vontade e o desejo do clube são inquestionáveis, e queremos tentar fazer isso."


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    Crise defensiva exige ação

    A busca por Konsa foi acelerada pela infeliz lesão de William Saliba, cujo problema nas costas deixou um vazio significativo no time titular do Arsenal. Arteta sabe que a margem para erro na corrida pelo título é pequena, e depender de opções limitadas pode ser fatal para as chances de manter a coroa.

    Embora o Arsenal tenha considerado outros alvos, como Konstantinos Mavropanos, o comprovado pedigree de Premier League de Konsa faz dele o candidato ideal para se encaixar no sistema. O Villa mostrou disposição para vender estrelas se o preço for o certo, como visto nas saídas recentes de Morgan Rogers e Youri Tielemans.

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