Apesar do impasse entre os dois clubes, o próprio jogador parece receptivo à ideia de uma transferência para a capital. De acordo com o The Telegraph, Konsa está "aberto" a uma ida para o time de Arteta, vendo a oportunidade de jogar pelos atuais campeões da Premier League como um passo significativo em sua carreira. No entanto, o defensor não tem intenção de desgastar sua relação com seus atuais empregadores.

Konsa está atualmente em um período prolongado de descanso após sua participação com a Inglaterra na Copa do Mundo e ficou notavelmente fora do elenco que viajou para Salzburgo para a Supercopa da Uefa. Embora siga agindo com profissionalismo, o atrativo de disputar o título no Emirates é um fator convincente.



