O jogador de 28 anos chega ao norte de Londres com credenciais de alto nível, depois de ter desempenhado papel de destaque na campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo neste verão. Konsa foi titular em todas as partidas antes da derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal, quando entrou como substituto aos 72 minutos. Ao longo da campanha, ele foi utilizado majoritariamente em sua posição natural, na zaga, além de também oferecer cobertura crucial na lateral direita quando acionado.

Konsa tem sido um pilar indispensável do Aston Villa de Unai Emery, desempenhando papel fundamental na ascensão da equipe de um status de meio de tabela para candidata constante a vagas em competições europeias e na Premier League. Com mais de 280 partidas pelo clube de West Midlands, o internacional inglês, que está entrando nos dois anos finais da renovação de cinco anos que assinou em setembro de 2023, traz exatamente a competitividade forjada na Premier League e a liderança que Arteta valoriza para sua linha defensiva.