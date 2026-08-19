AFP
Traduzido por
Ezri Konsa deve fazer exames médicos no Arsenal antes de transferência de £ 51 milhões vinda do Aston Villa
Arteta consegue seu homem em acordo milionário
Segundo o The Athletic, o Arsenal fechou um acordo de £51 milhões, mais adicionais, com o Aston Villa pelo zagueiro Konsa. O internacional inglês de 28 anos se despediu dos companheiros de Villa nesta quarta-feira e está programado para realizar exames médicos na quinta-feira, enquanto Mikel Arteta age rapidamente para reforçar suas opções defensivas após lesões em peças-chave.
A transferência avançou rapidamente depois que um diálogo produtivo em nível de proprietários foi iniciado para reduzir a diferença inicial de avaliação, com o Aston Villa tendo recusado anteriormente uma proposta de £30 milhões do Arsenal em sua tentativa de alcançar uma taxa de £60 milhões pelo defensor inglês. Com essas diferenças agora resolvidas, o trabalho avança em ritmo acelerado entre os dois clubes da Premier League para finalizar a documentação.
- Getty Images Sport
Resolvendo a crise de lesões na defesa
A investida do Arsenal ganhou força repentinamente por causa das crescentes preocupações com lesões na defesa, com William Saliba e Jurrien Timber atualmente fora de ação. O francês deve ficar um longo período afastado após um problema persistente nas costas, que ele administrou durante os meses finais da última temporada, finalmente se agravar quando ele foi obrigado a deixar o campo na derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo. Diante dessas ausências importantes, Arteta identificou Konsa como o alvo ideal, capaz de causar impacto imediato na equipe titular.
Embora Konsa tenha sido o foco principal do clube do norte de Londres neste verão, ele não era o único nome em consideração. Como informou o The Athletic na sexta-feira, o Arsenal também estudou uma investida pelo zagueiro Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, como parte de suas opções mais amplas para a defesa. No fim, porém, a experiência do defensor do Villa na Premier League e sua adaptabilidade tática prevaleceram, fazendo dele a principal prioridade do clube.
Um vencedor comprovado com pedigree internacional
O jogador de 28 anos chega ao norte de Londres com credenciais de alto nível, depois de ter desempenhado papel de destaque na campanha da Inglaterra até as semifinais da Copa do Mundo neste verão. Konsa foi titular em todas as partidas antes da derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal, quando entrou como substituto aos 72 minutos. Ao longo da campanha, ele foi utilizado majoritariamente em sua posição natural, na zaga, além de também oferecer cobertura crucial na lateral direita quando acionado.
Konsa tem sido um pilar indispensável do Aston Villa de Unai Emery, desempenhando papel fundamental na ascensão da equipe de um status de meio de tabela para candidata constante a vagas em competições europeias e na Premier League. Com mais de 280 partidas pelo clube de West Midlands, o internacional inglês, que está entrando nos dois anos finais da renovação de cinco anos que assinou em setembro de 2023, traz exatamente a competitividade forjada na Premier League e a liderança que Arteta valoriza para sua linha defensiva.
- AFP
Deixando um legado no Villa Park
A última temporada talvez tenha sido a melhor da carreira de Konsa até aqui, já que ele fez 48 partidas em todas as competições por uma equipe que superou todas as expectativas. Durante aquela campanha histórica, o Villa venceu a Liga Europa e terminou em quarto lugar na Premier League para garantir uma vaga na principal competição da Europa, coroando uma ascensão notável do defensor desde sua chegada em 2019, vindo do Brentford.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.