Antonio Balasco
Traduzido por
Ezequiel Lavezzi fala sobre a batalha contra a depressão e como Lionel Messi apoiou sua recuperação após internação em uma clínica psiquiátrica
Vazio pós-aposentadoria desencadeia depressão
O atacante argentino se aposentou oficialmente do futebol profissional em dezembro de 2019, após sua última passagem pelo Hebei China Fortune, da Superliga Chinesa. Durante seus anos de auge na Europa, ele viveu um período repleto de títulos no Napoli e no Paris Saint-Germain, conquistando dez principais troféus nacionais na França. No entanto, a perda repentina da rotina após pendurar as chuteiras criou um profundo vazio emocional que levou a graves problemas de saúde mental.
- Antonio Balasco
Lavezzi detalha internação em clínica
Falando com franqueza em entrevista ao Prime Video, o ex-atacante se abriu sobre seus dias mais sombrios, durante os quais passou por tratamento psiquiátrico intensivo, e sobre como encontrou um propósito renovado na paternidade. Ao detalhar seu difícil processo de recuperação, Lavezzi explicou: "Quando parei de jogar, surgiu um vazio e não havia nada para preenchê-lo. Sofri de depressão, fui internado em uma clínica e, atualmente, estou tomando medicação e fazendo tratamento; passo a passo, estou me recuperando. O nascimento do meu filho mudou minha vida. Ele me traz muita alegria e me faz sentir vivo. Ele me deu força para seguir em frente."
Ex-companheiros de equipe prestam apoio
Além de tirar uma motivação vital da família, o medalhista de ouro olímpico de 2008 deixou uma poderosa mensagem de perseverança para quem vive dificuldades semelhantes. Enfatizando o valor da resiliência, Lavezzi disse: "A qualquer pessoa que esteja sofrendo, eu digo que, com humildade e vontade de lutar, você consegue superar isso."
O ex-atacante também destacou a ampla solidariedade que recebeu de todo o esporte, com ênfase especial em seu vínculo próximo com Messi. Ao falar sobre esse círculo de apoio, Lavezzi acrescentou: "O mundo do futebol esteve ao meu lado o tempo todo, muita gente esteve lá por mim, como Messi, Aguero e Paolo Cannavaro. Tenho uma amizade especial com Messi; falamos sobre todo tipo de coisa, ele é uma pessoa fantástica."
- Antonio Balasco
A jornada de recuperação continua
Lavezzi segue focado em sua reabilitação de longo prazo, sob supervisão médica e com o apoio próximo de sua família. Sua decisão de falar publicamente traz uma mensagem crucial sobre os obstáculos psicológicos que atletas profissionais frequentemente enfrentam ao fazer a transição para a aposentadoria. Amparado por seu círculo mais próximo, o ex-jogador de 41 anos continua a construir um capítulo mais saudável longe dos gramados.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.