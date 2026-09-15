Além de tirar uma motivação vital da família, o medalhista de ouro olímpico de 2008 deixou uma poderosa mensagem de perseverança para quem vive dificuldades semelhantes. Enfatizando o valor da resiliência, Lavezzi disse: "A qualquer pessoa que esteja sofrendo, eu digo que, com humildade e vontade de lutar, você consegue superar isso."

O ex-atacante também destacou a ampla solidariedade que recebeu de todo o esporte, com ênfase especial em seu vínculo próximo com Messi. Ao falar sobre esse círculo de apoio, Lavezzi acrescentou: "O mundo do futebol esteve ao meu lado o tempo todo, muita gente esteve lá por mim, como Messi, Aguero e Paolo Cannavaro. Tenho uma amizade especial com Messi; falamos sobre todo tipo de coisa, ele é uma pessoa fantástica."