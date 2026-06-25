“Extraordinário!” – Jürgen Klopp fica impressionado com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, enquanto a dupla considerada a melhor de todos os tempos causa grande impacto na Copa do Mundo

Klopp também não poupou elogios a Messi. O argentino brilhou na vitória por 2 a 0 contra a Áustria e impressionou Klopp — especialmente com seu estilo de jogo altamente eficiente. “Eu vi Lionel Messi ao vivo, e quando você assiste ao jogo e vê que ele percorre oito quilômetros, você pensa: ‘Encontramos a distância ideal’. São oito quilômetros porque, assim, ele está realmente presente no momento decisivo. Mas é claro que isso não é possível para todo mundo. Imagine se todo mundo corresse apenas oito quilômetros”, disse Klopp.

Para Klopp, o aparente “caminhar” de Messi é, na verdade, o mais alto nível de precisão tática. “Mas é extraordinário vê-lo, é realmente incrível. As pessoas diriam que ele está caminhando. Eu digo: ele está analisando o campo. Eu ficava olhando para ele com tanta frequência, mesmo quando a bola estava em outro lugar. Eu só queria ver o que ele estava fazendo. Acho que ele está medindo distâncias. Ele sabe exatamente: agora estou aqui, agora vou me posicionar à direita, agora vou ficar no centro”, acrescentou.

“A partida contra a Áustria não foi dele por um bom tempo, mas então, naqueles momentos: ele marca o primeiro gol porque pode. Ele marca o segundo gol porque quer. E depois perde um pênalti, então teria marcado seis gols em duas partidas. Isso faz parecer que uma Copa do Mundo não é nada. Zlatan Ibrahimovic disse que Messi tem cinco gols em uma Copa do Mundo, e ele próprio tem zero em duas Copas do Mundo. É simples assim.”