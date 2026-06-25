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“Extraordinário!” – Jürgen Klopp fica impressionado com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, enquanto a dupla considerada a melhor de todos os tempos causa grande impacto na Copa do Mundo
Klopp está fascinado com a capacidade de recuperação de Ronaldo
Messi e Ronaldo têm sido os destaques desta Copa do Mundo, reafirmando seu status de maiores de todos os tempos, apesar da idade. O técnico de 59 anos ficou particularmente impressionado com a reação de Ronaldo após as críticas iniciais. Após um início fraco, o astro português se recuperou com dois gols na vitória por 5 a 0 contra o Uzbequistão, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da seleção portuguesa na história da Copa do Mundo.
“Como mero espectador, isso naturalmente me cativa um pouco, porque eles são os melhores jogadores dos últimos dez, quinze anos”, explicou Klopp em entrevista à Sky Sports. “Mas o que foi ótimo de ver foi o seguinte: depois do primeiro jogo, no qual Cristiano Ronaldo foi duramente criticado — até eu percebi isso —, ele reagiu daquela forma, aos 41 anos, com uma atuação extremamente animada e intensa; fiquei muito satisfeito. O fato de ele ainda se incomodar tanto, na idade que tem, quando algo não dá certo é extraordinário, e sua reação é ainda mais impressionante.”
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Analisando o fenômeno de Lionel Messi
Klopp também não poupou elogios a Messi. O argentino brilhou na vitória por 2 a 0 contra a Áustria e impressionou Klopp — especialmente com seu estilo de jogo altamente eficiente. “Eu vi Lionel Messi ao vivo, e quando você assiste ao jogo e vê que ele percorre oito quilômetros, você pensa: ‘Encontramos a distância ideal’. São oito quilômetros porque, assim, ele está realmente presente no momento decisivo. Mas é claro que isso não é possível para todo mundo. Imagine se todo mundo corresse apenas oito quilômetros”, disse Klopp.
Para Klopp, o aparente “caminhar” de Messi é, na verdade, o mais alto nível de precisão tática. “Mas é extraordinário vê-lo, é realmente incrível. As pessoas diriam que ele está caminhando. Eu digo: ele está analisando o campo. Eu ficava olhando para ele com tanta frequência, mesmo quando a bola estava em outro lugar. Eu só queria ver o que ele estava fazendo. Acho que ele está medindo distâncias. Ele sabe exatamente: agora estou aqui, agora vou me posicionar à direita, agora vou ficar no centro”, acrescentou.
“A partida contra a Áustria não foi dele por um bom tempo, mas então, naqueles momentos: ele marca o primeiro gol porque pode. Ele marca o segundo gol porque quer. E depois perde um pênalti, então teria marcado seis gols em duas partidas. Isso faz parecer que uma Copa do Mundo não é nada. Zlatan Ibrahimovic disse que Messi tem cinco gols em uma Copa do Mundo, e ele próprio tem zero em duas Copas do Mundo. É simples assim.”
Um momento especial à margem do campo
Klopp está visivelmente encantado por fazer parte desta era e também relembrou um encontro pessoal à beira do campo. Apesar de sua própria carreira ilustre, aquele momento foi algo verdadeiramente especial para o alemão.
“É extraordinário podermos vivenciar essa geração. É especial. E quando nos vimos rapidamente à beira do campo e Messi gentilmente nos incluiu na fila de admiradores, mesmo com 59 anos, percebi o quanto algo assim pode ser especial. Porque foi especial. Fiquei igualmente feliz em ver meu ex-jogador Alexis Mac Allister e trocar algumas palavras com ele. Mas então Messi apareceu. E isso é algo completamente diferente”, admitiu.
- AFP
Menção especial para Deniz Undav
Além das superestrelas mundiais, Klopp também tem acompanhado de perto a seleção alemã e, especialmente, Deniz Undav. O atacante do VfB Stuttgart impressionou recentemente ao marcar o gol da vitória contra a Costa do Marfim. “Seu faro de gol é o que o destaca. Ele sabe exatamente onde se posicionar, sua técnica é excepcional e sua finalização é excelente. O primeiro gol que ele marcou contra a Costa do Marfim: no final, parece tão fácil porque ele empurra a bola para dentro da linha a quatro ou cinco metros de distância. Foi tecnicamente brilhante”, acrescentou Klopp.
No entanto, Klopp se recusou a exigir que Undav fosse incluído no time titular de Julian Nagelsmann. “Não é obrigatório, mas essa é uma decisão do técnico. Estou falando sério, e não interpretem mal; a decisão é do técnico. No fim das contas, não se deve compará-lo a ninguém. Deniz Undav é Deniz Undav, e estamos todos incrivelmente felizes por tê-lo conosco”, concluiu Klopp.