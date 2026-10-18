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“Extraordinário!”: Harry Kane elogia a mentalidade de Michael Olise após o revés de um cartão vermelho na Champions League, enquanto astro do Bayern de Munique brilha contra o RB Leipzig
Dando a volta por cima em grande estilo
Olise deixou para trás a recente decepção em competições europeias na goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o RB Leipzig. O ponta francês foi fundamental no triunfo, com um gol e uma assistência, enquanto o Bayern atropelava o rival da Bundesliga.
A grande atuação em uma competição nacional veio poucos dias depois de um duro revés no cenário europeu. Olise foi expulso em uma partida da Champions League contra o clube norueguês Viking FK, o que lhe rendeu uma suspensão e o tirou do próximo grande confronto com o Arsenal. Em vez de ficar remoendo o episódio, o jogador de 24 anos transformou a frustração em uma atuação decisiva.
- Sven Simon
Kane elogia reação de alto nível
Kane fez questão de destacar a capacidade de superação do companheiro de equipe e observou que Olise manteve o foco apesar do duro golpe da suspensão em competição europeia. O capitão da Inglaterra revelou que o atacante havia dado o exemplo durante a semana e repetido o desempenho em campo.
“Tanto nos treinos quanto na partida de hoje, ele respondeu com uma atuação de alto nível”, disse Kane após o jogo. “Achei a resposta dele hoje excepcional. Já falamos sobre como ele tem jogado bem nesta temporada, e hoje ele provou isso mais uma vez.”
Apesar de elogiar sua força mental, o experiente atacante admitiu que o ponta estava abalado por ficar de fora do jogo no meio da semana.
“É claro que ele está muito decepcionado. Ele quer jogar todas as partidas”, acrescentou Kane. “Também disse depois que ele perderia um grande jogo na quarta-feira, e sei que ele queria muito participar. Isso faz parte da vida.”
Profundidade do elenco posta à prova
A ausência forçada de Olise cria um grande problema tático para o Bayern de Munique antes do confronto com o Arsenal. Ele se tornou uma peça muito influente no ataque do clube bávaro, e sua suspensão deixa uma lacuna importante pelo lado do campo para uma partida europeia decisiva.
Kane, porém, vê o desfalque como um teste decisivo para a qualidade do elenco. Ele cobrou dos demais jogadores que supram a falta de criatividade deixada pelo francês.
“Quando um dos seus jogadores mais importantes está fora, você certamente sente a falta dele. Mas é nessa hora que os outros precisam assumir a responsabilidade e aproveitar a chance”, acrescentou Kane. “Falamos muitas vezes sobre a profundidade do nosso elenco e sobre a necessidade de estar pronto quando a oportunidade aparece. Quem entrar em campo precisa estar preparado. Essa é a disputa por vagas no Bayern de Munique.”
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Arsenal aguarda na Europa
O Bayern precisa encontrar rapidamente uma forma de reproduzir a contribuição ofensiva de Olise antes da chegada do Arsenal para o confronto de quarta-feira. O duelo da Champions League exige um resultado, e encontrar no elenco um substituto capaz de superar a defesa do campeão da Premier League será a principal prioridade da equipe.
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