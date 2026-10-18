Kane fez questão de destacar a capacidade de superação do companheiro de equipe e observou que Olise manteve o foco apesar do duro golpe da suspensão em competição europeia. O capitão da Inglaterra revelou que o atacante havia dado o exemplo durante a semana e repetido o desempenho em campo.

“Tanto nos treinos quanto na partida de hoje, ele respondeu com uma atuação de alto nível”, disse Kane após o jogo. “Achei a resposta dele hoje excepcional. Já falamos sobre como ele tem jogado bem nesta temporada, e hoje ele provou isso mais uma vez.”

Apesar de elogiar sua força mental, o experiente atacante admitiu que o ponta estava abalado por ficar de fora do jogo no meio da semana.

“É claro que ele está muito decepcionado. Ele quer jogar todas as partidas”, acrescentou Kane. “Também disse depois que ele perderia um grande jogo na quarta-feira, e sei que ele queria muito participar. Isso faz parte da vida.”



