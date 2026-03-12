“Expostos como novatos táticos”: a imprensa inglesa critica o Manchester City, “destruído” pelo Real Madrid, e ridiculariza Pep Guardiola

Pep Guardiola entrou no vestiário com a cabeça baixa, visivelmente abalado pela dura derrota para o Real Madrid. E como se o 0 a 3 (0 a 3) após um hat-trick de Federico Valverde não fosse punição suficiente, a imprensa britânica não poupou críticas ao fraco desempenho dos Cityzens.
Guardiola e companhia foram literalmente “destruídos” pelo Real, escreveu o The Telegraph. E o The Guardian afirmou que o clube da Premier League foi “aniquilado” pelo Real com toda a razão e que Guardiola foi “expostamente humilhado como novato tático” devido à sua orientação ofensiva.
Segundo o The Sun, o City está “à beira do abismo” antes do jogo de volta na próxima semana em Manchester (terça-feira, 21h/DAZN). O segundo colocado da Premier League corre o risco de ser eliminado pelo Real pela terceira vez consecutiva na Liga dos Campeões.
Manchester City à beira da eliminação após goleada sofrida contra o Real Madrid: “A situação parece realmente sombria”
“Agora a situação parece realmente sombria”, disse Bernardo Silva à TNT Sports, apesar de o goleiro Gianluigi Donnarumma ter evitado um resultado ainda pior ao defender um pênalti cobrado por Vinicius Junior (58').
Guardiola, porém, ainda não queria perder totalmente a esperança de uma reviravolta. “É o que é. Tive a sensação de que fomos melhores do que o resultado. Agora é hora de se recuperar”, disse o espanhol: “No futebol, nunca se sabe. Vamos tentar.”
Os próximos jogos do Manchester City
Data Concurso Jogo Sábado, 14 de março Premier League West Ham United x Manchester City Terça-feira, 17 de março Liga dos Campeões Manchester City x Real Madrid Domingo, 22 de março EFL Cup Arsenal x Manchester City Domingo, 12 de abril Premier League FC Chelsea x Manchester City