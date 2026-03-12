“Expostos como novatos táticos”: a imprensa inglesa critica o Manchester City, “destruído” pelo Real Madrid, e ridiculariza Pep Guardiola

Guardiola e companhia foram literalmente “destruídos” pelo Real, escreveu o The Telegraph. E o The Guardian afirmou que o clube da Premier League foi “aniquilado” pelo Real com toda a razão e que Guardiola foi “expostamente humilhado como novato tático” devido à sua orientação ofensiva.

Segundo o The Sun, o City está “à beira do abismo” antes do jogo de volta na próxima semana em Manchester (terça-feira, 21h/DAZN). O segundo colocado da Premier League corre o risco de ser eliminado pelo Real pela terceira vez consecutiva na Liga dos Campeões.