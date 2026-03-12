Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Traduzido por

“Expostos como novatos táticos”: a imprensa inglesa critica o Manchester City, “destruído” pelo Real Madrid, e ridiculariza Pep Guardiola

O Manchester City foi derrotado pelo Real Madrid e está prestes a ser eliminado da Liga dos Campeões. A imprensa inglesa não poupou críticas a Pep Guardiola e companhia.

Pep Guardiola entrou no vestiário com a cabeça baixa, visivelmente abalado pela dura derrota para o Real Madrid. E como se o 0 a 3 (0 a 3) após um hat-trick de Federico Valverde não fosse punição suficiente, a imprensa britânica não poupou críticas ao fraco desempenho dos Cityzens.

  • Guardiola e companhia foram literalmente “destruídos” pelo Real, escreveu o The Telegraph. E o The Guardian afirmou que o clube da Premier League foi “aniquilado” pelo Real com toda a razão e que Guardiola foi “expostamente humilhado como novato tático” devido à sua orientação ofensiva. 

    Segundo o The Sun, o City está “à beira do abismo” antes do jogo de volta na próxima semana em Manchester (terça-feira, 21h/DAZN). O segundo colocado da Premier League corre o risco de ser eliminado pelo Real pela terceira vez consecutiva na Liga dos Campeões.

    • Publicidade
  • Man City Real Madrid GFXGetty

    Manchester City à beira da eliminação após goleada sofrida contra o Real Madrid: “A situação parece realmente sombria”

    “Agora a situação parece realmente sombria”, disse Bernardo Silva à TNT Sports, apesar de o goleiro Gianluigi Donnarumma ter evitado um resultado ainda pior ao defender um pênalti cobrado por Vinicius Junior (58'). 

    Guardiola, porém, ainda não queria perder totalmente a esperança de uma reviravolta. “É o que é. Tive a sensação de que fomos melhores do que o resultado. Agora é hora de se recuperar”, disse o espanhol: “No futebol, nunca se sabe. Vamos tentar.”

  • Os próximos jogos do Manchester City

    DataConcursoJogo
    Sábado, 14 de marçoPremier LeagueWest Ham United x Manchester City
    Terça-feira, 17 de marçoLiga dos CampeõesManchester City x Real Madrid
    Domingo, 22 de marçoEFL CupArsenal x Manchester City
    Domingo, 12 de abrilPremier LeagueFC Chelsea x Manchester City
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0