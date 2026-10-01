O astro norueguês Erling Haaland iniciou um processo judicial contra a companhia aérea Norwegian Air Shuttle ASA após a Copa do Mundo. Segundo VG Sports e Dagbladet, o escritório de advocacia Schjodt apresentou uma citação formal ao Tribunal Distrital de Oslo em nome do atacante do Manchester City e da empresa britânica York Promotions Ltd.

A ação judicial alega que a companhia explorou ilegalmente as características comerciais e as marcas registradas de Haaland para vender passagens aéreas durante o torneio.

Uma audiência de planejamento por vídeo, conduzida pelo tribunal, está marcada para sexta-feira, 9 de outubro.