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'Exploração ilegal!' - Por que Erling Haaland está levando uma grande companhia aérea à Justiça por causa de um anúncio viral de rabo de cavalo
Haaland entra com ação judicial contra a Norwegian Air Shuttle
O astro norueguês Erling Haaland iniciou um processo judicial contra a companhia aérea Norwegian Air Shuttle ASA após a Copa do Mundo. Segundo VG Sports e Dagbladet, o escritório de advocacia Schjodt apresentou uma citação formal ao Tribunal Distrital de Oslo em nome do atacante do Manchester City e da empresa britânica York Promotions Ltd.
A ação judicial alega que a companhia explorou ilegalmente as características comerciais e as marcas registradas de Haaland para vender passagens aéreas durante o torneio.
Uma audiência de planejamento por vídeo, conduzida pelo tribunal, está marcada para sexta-feira, 9 de outubro.
- NTB
Anúncio apagado de rabo de cavalo está no centro de disputa judicial
A disputa gira em torno de promoções nas redes sociais publicadas no Instagram e no TikTok durante a campanha da Noruega na Copa do Mundo. Segundo VG Sports e Dagbladet, a Norwegian Air Shuttle compartilhou uma imagem que mostrava uma de suas aeronaves editada digitalmente com o reconhecível rabo de cavalo loiro de Haaland, acompanhada da legenda: "Nunca parecemos tão noruegueses".
As publicações foram apagadas após intervenção judicial, mas a companhia aérea defendeu suas ações como uma brincadeira descontraída nas redes sociais.
"É verdade que recebemos um processo que não entendemos", afirmou o assessor de imprensa da Norwegian, Eivind Hammer Myhre. "É uma pena que os aplausos tenham sido recebidos com processos, mas esperamos um diálogo razoável para que também possamos ter permissão para torcer pelos nossos heróis do esporte em comum no futuro."
Especialistas jurídicos apoiam a posição do atacante sobre propriedade intelectual
Segundo a VG Sports, o professor Tore Lunde, especialista em direito de marketing da Universidade de Bergen, acredita que Haaland tem uma base jurídica sólida sob a Lei de Marketing da Noruega e as normas de proteção da personalidade. Especialistas em direito apontam para precedentes da Suprema Corte que protegem a imagem de atletas contra comercialização corporativa não autorizada.
O processo foi movido depois de Haaland marcar sete gols durante a campanha da Noruega até as quartas de final da Copa do Mundo, em que derrotou o Brasil antes de perder para a Inglaterra.
Advogados enfatizam que deixar de proteger marcas registradas corre o risco de criar precedentes comerciais prejudiciais.
- AFP
O foco muda para o gramado enquanto a Noruega se prepara para o duelo contra o País de Gales
Apesar dos processos judiciais em andamento em Oslo, Haaland segue com a seleção da Noruega em Cardiff. A equipe de Stale Solbakken enfrenta o País de Gales pela Liga das Nações da Uefa na noite de quinta-feira, enquanto tenta dar sequência ao embalo do verão.
A Norwegian Air Shuttle espera resolver a disputa por meio de diálogo extrajudicial antes da audiência formal de outubro.
Haaland busca manter em campo seu prolífico histórico de gols pela seleção.
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