Austin também destacou como estrelas já consolidadas do elenco, como Rice e Bukayo Saka, podem reagir a uma disparidade tão grande de rendimentos. Ele sugeriu que isso poderia gerar atrito dentro do grupo.

"Os jogadores sabem que ele não viria barato, e é uma daquelas situações em que você pensa: 'é o Vinicius Junior, claro', ou então vai pensar: 'não tenho certeza, quero uma fatia maior desse bolo, quero entrar nesse trem do dinheiro'", acrescentou.

"É assim que os jogadores de futebol pensam, independentemente de como os torcedores esperam que eles sejam. Se ele se juntar ao Arsenal, isso assustaria a maior parte da Premier League, realmente assustaria. Mas acho que isso poderia causar mais mal do que bem ao Arsenal, realmente acho."