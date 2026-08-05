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Vinicius JuniorGetty Images
Yosua Arya

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'Explodiria a estrutura!' - Ex-atacante da Premier League avisa que megaoferta salarial por Vinicius Junior pode arruinar o Arsenal

Mercado da bola
Vinicius Junior
Arsenal
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O ex-atacante da Premier League Charlie Austin alertou que contratar Vinicius Junior pode "causar mais mal do que bem" ao Arsenal. Embora admita que a estrela do Real Madrid seria uma contratação fenomenal, Austin acredita que seu salário astronômico poderia destruir completamente a estrutura salarial do clube.

  • Arsenal mira acordo ambicioso por Vinicius

    O Arsenal lançou a 'Operação Vinicius' enquanto alimenta esperanças reais de concluir o que seria a contratação de maior repercussão de sua história. O Arsenal se prepara para fazer de tudo para contratar o ponta do Real Madrid. Conversas cruciais estão acontecendo nesta semana entre Vinicius, seus representantes e dirigentes do Madrid. Essas discussões vão determinar se ele assinará uma renovação no Bernabéu, que segue sendo sua preferência inicial.

    Para tentar o brasileiro a ir para Londres, o Arsenal está disposto a destruir sua atual estrutura salarial. O Telegraph afirma que o clube poderia oferecer um salário-base superior a £ 400.000 por semana, com bônus e direitos de imagem elevando seus ganhos reais ainda mais.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Austin alerta para colapso da estrutura salarial

    Em entrevista à Sky Sports News, o ex-atacante da Premier League Austin expressou sérias preocupações com o potencial impacto financeiro no elenco de Mikel Arteta. Ele alertou que a enorme disparidade salarial poderia desestabilizar o clube.

    "Eu realmente acho que isso pode explodir a estrutura do Arsenal", explicou Austin. "Não acho que essa seria a imagem, nem a forma como o Arsenal tem sido nos últimos quatro, cinco, seis anos.

    "Todos nós criticamos [o Arsenal no passado], mas veja como eles conseguiram se construir até chegar a esta posição, e então trazer um jogador assim... a estrutura simplesmente iria por água abaixo. Ele vai ganhar quase duas vezes e meia mais do que [Declan] Rice!"

  • Possível insatisfação no vestiário

    Austin também destacou como estrelas já consolidadas do elenco, como Rice e Bukayo Saka, podem reagir a uma disparidade tão grande de rendimentos. Ele sugeriu que isso poderia gerar atrito dentro do grupo.

    "Os jogadores sabem que ele não viria barato, e é uma daquelas situações em que você pensa: 'é o Vinicius Junior, claro', ou então vai pensar: 'não tenho certeza, quero uma fatia maior desse bolo, quero entrar nesse trem do dinheiro'", acrescentou.

    "É assim que os jogadores de futebol pensam, independentemente de como os torcedores esperam que eles sejam. Se ele se juntar ao Arsenal, isso assustaria a maior parte da Premier League, realmente assustaria. Mas acho que isso poderia causar mais mal do que bem ao Arsenal, realmente acho."

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Conversas do Real Madrid são a chave

    Apesar dos riscos potenciais, contratar um jogador da estatura de Vinicius representaria uma enorme demonstração de ambição para um dos candidatos ao título da Premier League. O futuro imediato da negociação depende do resultado das conversas na capital espanhola. O Real Madrid tentará convencer o atacante a prolongar sua permanência, enquanto o Arsenal aguarda atentamente nos bastidores. Se essas negociações não resultarem em um acordo, o Arsenal estará pronto para apresentar sua oferta financeira recorde e testar a determinação da estrela brasileira.

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