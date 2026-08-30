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Explicado: por que o segundo gol do Manchester United contra o Ipswich Town não foi anulado apesar do toque de mão de Harry Maguire
Um momento controverso em Old Trafford
O Manchester United conquistou seus primeiros pontos da temporada 2026/27 com uma confortável vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, mas a partida foi dominada por uma decisão polêmica da arbitragem.
De acordo com uma reportagem do The Independent, Maguire pareceu tocar na bola com a mão na jogada do crucial segundo gol. O defensor dominou a posse usando o braço antes de finalizar em um chute que desviou em Jacob Greaves e entrou na rede.
Muitos esperavam que o gol fosse anulado imediatamente. Em vez disso, após uma checagem do VAR, o árbitro validou o gol para os mandantes, provocando grande confusão dentro do estádio e levantando dúvidas sobre a aplicação exata das regras.
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Explicação oficial da Premier League
Após o incidente, o centro de arbitragem da Premier League rapidamente divulgou um comunicado para esclarecer a razão exata por trás da decisão. Os oficiais determinaram que, como Maguire não marcou o gol diretamente, a bola na mão acidental não poderia ser punida sob o atual protocolo.
O centro de arbitragem explicou: "A decisão do árbitro de validar o gol para o Manchester United foi checada e confirmada pelo VAR, já que foi entendido que Maguire não foi o marcador imediato após uma bola na mão acidental." O VAR acrescentou: "É um gol contra e a bola na mão acidental não é punível, então recomendamos que você confirme o gol."
Analisando as regras específicas do handebol
As regras do jogo determinam que um jogador comete uma infração se marcar no gol adversário diretamente com a mão ou o braço, ou imediatamente depois de a bola tocar em sua mão ou braço.
No entanto, houve fatores atenuantes que permitiram que o gol fosse validado. As regras esclarecem exceções quando o gol não é imediato, é marcado por um companheiro de equipe ou resulta em um gol contra. A redação específica estabelece que não é infração se a "bola não entrar no gol; no entanto, a ação de um defensor resultar em um ‘gol contra’". Gary Neville admitiu que a regra precisará ser analisada após o incidente.
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Seguindo em frente no Manchester United
O Manchester United ganhou impulso crucial com esta vitória dominante, em grande parte impulsionada por Bruno Fernandes, que completou seu hat-trick, e por Bryan Mbeumo, que marcou o quinto gol. O clube buscará levar essa forma ofensiva para os próximos jogos da fase de liga da Champions League. Enquanto isso, entidades de arbitragem podem enfrentar mais pressão dos clubes para revisar a redação da regra de toque acidental de mão antes das partidas da próxima semana.
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