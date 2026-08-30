Explicado: por que o segundo gol do Manchester United contra o Ipswich Town não foi anulado apesar do toque de mão de Harry Maguire

O Manchester United conquistou seus primeiros pontos da temporada 2026/27 com uma confortável vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, mas a partida foi dominada por uma decisão polêmica da arbitragem.

De acordo com uma reportagem do The Independent, Maguire pareceu tocar na bola com a mão na jogada do crucial segundo gol. O defensor dominou a posse usando o braço antes de finalizar em um chute que desviou em Jacob Greaves e entrou na rede.

Muitos esperavam que o gol fosse anulado imediatamente. Em vez disso, após uma checagem do VAR, o árbitro validou o gol para os mandantes, provocando grande confusão dentro do estádio e levantando dúvidas sobre a aplicação exata das regras.