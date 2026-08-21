Explicado: Por que o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, será o único estádio em que os árbitros de La Liga não explicarão as decisões

O impasse sobre a transmissão no Bernabéu acontece em meio ao atrito contínuo entre o Real, os organizadores de La Liga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O Real Madrid segue adotando uma postura firme contra vários aspectos da governança do futebol doméstico, incluindo as regulamentações comerciais da mídia. Por sua vez, o CTA sustenta que as regras se aplicam igualmente a todos os clubes, com a iniciativa já testada na rodada de abertura antes de uma implementação mais ampla a partir da 10ª rodada.