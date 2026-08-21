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Explicado: Por que o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, será o único estádio em que os árbitros de La Liga não explicarão as decisões
Regras de transmissão limitam o acesso
A La Liga introduziu nesta temporada um novo protocolo que permite aos árbitros explicarem ao vivo decisões importantes durante as transmissões das partidas. No entanto, o Bernabéu é o único estádio da primeira divisão na Espanha onde essa medida de transparência não pode ser implementada normalmente. De acordo com Sport, restrições rigorosas do clube sobre por quanto tempo as emissoras podem se conectar de dentro do estádio são o principal motivo para a exclusão do Real.
- NurPhoto
Órgão de arbitragem esclarece posição
O Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Espanha insiste que nenhuma proibição ou sanção foi imposta ao Real em relação à iniciativa de transmissão. A autoridade de arbitragem sustenta que os árbitros de campo só participarão quando as instalações técnicas e operacionais necessárias forem disponibilizadas pelo clube mandante. A medida tem como objetivo dar aos torcedores mais clareza sobre decisões controversas sem transformar os árbitros no principal foco das partidas.
Tensões mais amplas moldam as relações
O impasse sobre a transmissão no Bernabéu acontece em meio ao atrito contínuo entre o Real, os organizadores de La Liga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O Real Madrid segue adotando uma postura firme contra vários aspectos da governança do futebol doméstico, incluindo as regulamentações comerciais da mídia. Por sua vez, o CTA sustenta que as regras se aplicam igualmente a todos os clubes, com a iniciativa já testada na rodada de abertura antes de uma implementação mais ampla a partir da 10ª rodada.
- AFP
Próximos jogos testam o escrutínio
O Real inicia sua campanha de La Liga 2026-27 fora de casa contra o Espanyol no sábado antes de voltar a jogar em seus domínios. Um intenso escrutínio certamente acompanhará a equipe de Jose Mourinho de volta ao Bernabéu, onde a ausência de explicações dos árbitros manterá a arbitragem controversa em evidência. O gigante espanhol estará determinado a somar o máximo de pontos em sua estreia para ganhar embalo logo no início da temporada.
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